Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, συμμετείχε ως ομιλητής στο «Fifth Local and Regional Governments Forum on the 2030 Agenda», στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για ειδική εκδήλωση υψηλής παρέμβασης, με την ευκαιρία του «Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου» του 2022 των Ηνωμένων Εθνών (HLPF), που αφορά στις προόδους που έχουν σημειωθεί σε σχέση με τους αναπτυξιακούς στόχους των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήλωσε πως αποτελεί τιμή του που εκπροσωπεί τους Δήμους της Ελλάδας και αναφέρθηκε διεξοδικά, στο σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση – ως ο πλησιέστερος στον πολίτη θεσμός- στη διάδοση και υλοποίηση των SDGs,(Sustainable Development Goals -Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης).

Κάνοντας έναν απολογισμό της τελευταίας χρονιάς, ο κος Παπαστεργίου, ανέφερε ότι με προτάσεις που φέτος ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, οι Δήμοι της χώρας επιχειρούν να αντλήσουν πόρους για πόλεις πιο πράσινες και πιο βιώσιμες, που παράλληλα θα φέρουν και θετικό αναπτυξιακό πρόσημο στην κοινωνία.

«Είναι σημαντικό οι Δημότες να περπατάνε σε ασφαλή, καινούργια πεζοδρόμια, ακόμη πιο σημαντικό, σε αυτά να περπατάνε πολίτες με καλά αμειβόμενες δουλειές, απαντώντας στον θεματικό στόχο 1, 8 και 10», τόνισε.

Η συμβολή της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, στην αντιμετώπιση της πανδημίας και της φτώχειας

Μιλώντας για τα δύο χρόνια της πανδημίας του κορωνοϊού, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ενημέρωσε ότι οι Δήμοι της χώρας μας, βρέθηκαν κυριολεκτικά παντού, κυρίως μέσω των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».

Παράλληλα μέσω των προγραμμάτων παροχής τροφής και ειδών πρώτης ανάγκης ΤΕΒΑ, οι Δήμοι καταπολεμούν τη φτώχεια. Έως τις 30-6-22 έχουν πραγματοποιηθεί ανά σύμπραξη σε όλη την Ελλάδα 1.371 διανομές.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, στάθηκε ιδιαίτερα στις υποδομές στον τομέα του πόσιμου νερού και των αποχετεύσεων, κάνοντας λόγο για άλματα, απαντώντας στον θεματικό στόχο 6:

«Με τις προσκλήσεις ΑΤ01 και ΑΤ02 του Εθνικού προγράμματος Αντ. Τρίτσης που τρέχει σε συνεργασία με την Ευρ. Τράπεζα Επενδύσεων, 167 έργα 700 εκ. ευρώ έχουν ήδη εγκριθεί σε έργα Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσκλήσεις αυτές υπερκάλυψαν δύο (2) φορές τον προϋπολογισμό τους», όπως τόνισε.

Σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Ο κ. Παπαστεργίου, επεσήμανε επίσης ότι οι πιο σημαντικές παρεμβάσεις, παρόλα αυτά γίνονται, έστω και υπό το βάρος των εξελίξεων στην Ουκρανία στο ενεργειακό πεδίο.

«Το πρόγραμμα Ηλέκτρα, όπως περιγράφεται στην έκθεση και για το οποίο προετοιμαζόμαστε, η νέα νομοθεσία για τις Δημοτικές Ενεργειακές Κοινότητες αλλά και η πρόσκληση των 320 εκ. ευρώ από το RRF(Recovery and Resilience Facility) και το ΕΣΠΑ για Smart Cities, δημιουργούν μία πολύ πιο αισιόδοξη επόμενη μέρα για την ενέργεια σε Δήμους και Δημότες», είπε εμφατικά…Μία μέρα συμπεριληπτική και ανοιχτή σε όλους.

Και πρόσθεσε ότι «Με την πρόσκληση ΑΤ06 της αστικής αναζωογόνησης του Εθνικού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» αλλά και ξεχωριστά έργα από άλλα προγράμματα, οι πόλεις μας αλλάζουν, γίνονται πιο ανοιχτές, ασφαλείς και προσβάσιμες.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, και Δήμαρχος Τρικκαίων, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, στάθηκε ιδιαίτερα, στις δράσεις για τον στόχο 13, τον οποίο χαρακτήρισε ως πολύ σημαντικό παγκόσμιο στόχο.

Μίλησε για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην εξαιρετικά φιλόδοξη αποστολή της Ε.Ε. για 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις όχι έως το 2050 αλλά το 2030, και ανέφερε ότι η πόλη του, τα Τρίκαλα, έχει την τιμή να είναι μία από αυτές.

«Την ώρα αυτή στη χώρα, συντελείται μία τεράστια αλλαγή στο κομμάτι της ενέργειας αλλά και της κυκλικότητας της οικονομίας σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων», σημείωσε και ενημέρωσε επίσης ότι «Σχεδόν 20 νέες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων υλοποιούνται ή ξεκινούν, προκειμένου να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην ανακύκλωση, μαζί με διαλογή στην πηγή και προγράμματα εκπαίδευσης».

«Οι 17 στόχοι καλύπτουν όλο το φάσμα της κοινωνικής και πολιτικής δραστηριότητας και είναι όλοι εξίσου σημαντικοί. Με συναντίληψη και κοινή δράση, πιστεύω πως θα επιτύχουμε» είπε κλείνοντας ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.