Από 26-30/7 στον Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο, στον Μύλο Ματσόπουλου θα προβάλλεται καθημερινά στις 21.45 η ταινία Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Καθώς ο Doctor Strange κάνει ένα συναρπαστικό, πολυδιάστατο ταξίδι σε διαφορετικά σύμπαντα και διασχίζει παράξενες και επικίνδυνες εναλλακτικές πραγματικότητες μαζί µε παλιούς και νέους συμμάχους, ένας μυστηριώδης νέος αντίπαλος τον περιμένει.

Είδος: Περιπέτεια, Φαντασίας

Χώρα: ΗΠΑ

Σκηνοθέτης: Σαμ Ράιμι

Πρωταγωνιστούν: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Ελίζαμπεθ Όλσεν, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, Μπένεντικτ Γουόνγκ

Διάρκεια: 126

Μια ταινία που -πραγματικά- έλειπε από το (πολυ)σύμπαν της Marvel. Παναγιώτης Πυλαρινός Cineramen

Ο Ράιμι οργανώνει το πολυπληθές τσίρκο των υπερηρώων και βγάζει ένα χορταστικό αποτέλεσμα, δεδομένων των περιορισμών που αντιμετωπίζει. Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος LiFO

Μια από τις πιο φρέσκιες και σε στιγμές πιο διασκεδαστικές ταινίες του MCU, με τον Σαμ Ράιμι να φέρνει την δική του τρέλα σε ένα κινηματογραφικό σύμπαν που φαίνεται πως διψούσε γι' αυτήν εδώ και πολύ καιρό. Χρήστος Μπακατσέλος FLIX

26-30/7 Doctor Strange in the Multiverse of Madness Περιπέτεια 126΄

31/7-4/8 Το Γεγονός Κοινωνική 100 ΄

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

CINE –ΜΥΛΟΣ- 3d Digital Cinema & Dolby.

στον Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090

facebook Δήμος Τρικκαίων Δημοτικός Κινηματογράφος Τρικάλων

Ώρες προβολών: Καθημερινά 21.45

Τιμές εισιτηρίων: Γεν. είσοδος 5 €.

φοιτητικό-μαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 €

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων