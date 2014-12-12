Περιφέρεια Θεσσαλίας: 80 νέα επενδυτικά σχέδια εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο
Ειδήσεις | 15 Σεπ 2022, 17:44
Ογδόντα νέα επενδυτικά σχέδια απ’ όλη τη Θεσσαλία εντάσσονται στο καθεστώς της Επιχειρηματικότητας «Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου.
Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 5ης Προκήρυξης, στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πρόκειται για σχέδια συνολικού ποσού επένδυσης 65.138.008,69 ευρώ, με επιχορήγηση συνολικού ποσού 34.013.181,49 ευρώ.
«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στέκεται στο πλευρό των ανθρώπων της παραγωγής. Σε μια δύσκολη εποχή συνεχίζουμε να στηρίζουμε μικρές επιχειρήσεις που συνεχίζουν να παράγουν, να δημιουργούν, να καινοτομούν, να εκσυγχρονίζονται, να δημιουργούν θέσεις εργασίας και να προσφέρουν στην κοινωνία και στην τοπική οικονομία» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
Οι 80 επιχειρήσεις
1.-ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΛΛΙΑΓΡΑ Ε.Ε.
2.-ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
3.-ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
4.-ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ
5.-ΦΡΟΥΤΑ ΡΙΖΟΥΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
6.-ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Ι.Κ.Ε.
7.-A.M. PURCHASING Ο.Ε.
8.-ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΠΗΝΕΙΟΥ ΙΚΕ
9.-ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
10.-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
11.-ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12.-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΣ Ι.Κ.Ε
13.-ΑΦΟΙ ΓΚΑΓΚΟΥ Ο.Ε.
14.-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΣ Ι.Κ.Ε
15.-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σ. ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ ΙΚΕ
16.-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΚΕ
17.-ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
18.-PENCHEVA ATA ELEONORA
19.-ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20.-ΤΩΡΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
21.-ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22.-ΣΤΑΡΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
23.-ΖΙΩΓΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
24.-ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
25.-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΙΟΣ Ο.Ε.
26.-ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΦΑΙΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
27.-ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
28.-ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
29.-ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ
30.-Γ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
31.-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
32.-ΒΑΣ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
33.-ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
34.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝΨ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
35.-FARMAMED Μ Ι.Κ.Ε
36.-SUNRISE PELION RESORT IKE
37.-BIOMHXANIA ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
38.-INOX TECH ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
39.-SUNRISE PELION RESORT IKE
40.-ΠΑΣΙΟΥΔΗΣ ΝΙΚ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
41.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42.-ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΒΑΣ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ
43.-ΓΚΑΛΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
44.-ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
45.-ΣΚΡΕΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
46.-ΚΟΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
47.-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
48.-ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
49.-ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
50.-ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
51.-ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΠΕ
52.-ΖΑΧΕΙΛΑΣ ΖΑΧΕΙΛΑΣ
53.-ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΪΑ ΔΕΡΒΙΣΗ Ε.Π.Ε.
54.-ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
55.-ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
56.-ΣΤΟΥΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
57.-ΜΑΡΑΓΓΟΥΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
58.-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
59.-Κ. ΓΚΙΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.
60.-ΖΑΧΕΙΛΑΣ ΖΑΧΕΙΛΑΣ
61.-ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΝΙΚ. ΜΑΡΙΑ
62.-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
63.-OSTRIA IKE
64.-ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
65.-ΝΤΑΓΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
66.-ΑΝΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
67.-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
68.-ΠΑΡΛΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
69.-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
70.–NGH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
71.-ΤΣΙΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
72.- ΤΣΙΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
73.-ΘΕΜΕΛΙΟΝ Θ. ΚΕΦΑΛΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
74.-ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΟΝ ΙΚΕ
75.-Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
76.-ΘΕΜΕΛΙΟΝ Θ. ΚΕΦΑΛΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
77.-BORA BORA RESORT IKE
78.-TIRE SOLUTIONS M.E.Π.Ε
79.-ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Α.Ε.
80.-ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ