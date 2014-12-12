Περιφέρεια Θεσσαλίας: 79 νέα επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό Νόμο
Ειδήσεις | 28 Ιουν 2022, 18:45
Οι 79 επιχειρήσεις
1.-ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΛΛΙΑΓΡΑ Ε.Ε.
2.-ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
3.-ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
4.-ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ
5.-ΦΡΟΥΤΑ ΡΙΖΟΥΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
6.-ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Ι.Κ.Ε.
7.-A.M. PURCHASING Ο.Ε.
8.-ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΠΗΝΕΙΟΥ ΙΚΕ
9.-ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
10.-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
11.-ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12.-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΣ Ι.Κ.Ε
13.-ΑΦΟΙ ΓΚΑΓΚΟΥ Ο.Ε.
14.-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΣ Ι.Κ.Ε
15.-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σ. ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ ΙΚΕ
16.-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΚΕ
17.-ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
18.-PENCHEVA ATA ELEONORA
19.-ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20.-ΤΩΡΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
21.-ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22.-ΣΤΑΡΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
23.-ΖΙΩΓΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
24.-ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
25.-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΙΟΣ Ο.Ε.
26.-ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΦΑΙΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
27.-ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
28.-ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
29.-ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ
30.-Γ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
31.-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
32.-ΒΑΣ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
33.-ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
34.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝΨ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
35.-FARMAMED Μ Ι.Κ.Ε
36.-SUNRISE PELION RESORT IKE
37.-BIOMHXANIA ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
38.-INOX TECH ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
39.-SUNRISE PELION RESORT IKE
40.-ΠΑΣΙΟΥΔΗΣ ΝΙΚ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
41.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42.-ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΒΑΣ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ
43.-ΓΚΑΛΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
44.-ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
45.-ΣΚΡΕΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
46.-ΚΟΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
47.-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
48.-ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
49.-ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
50.-ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
51.-ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΠΕ
52.-ΖΑΧΕΙΛΑΣ ΖΑΧΕΙΛΑΣ
53.-ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΪΑ ΔΕΡΒΙΣΗ Ε.Π.Ε.
54.-ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
55.-ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
56.-ΣΤΟΥΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
57.-ΜΑΡΑΓΓΟΥΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
58.-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
59.-Κ. ΓΚΙΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.
60.-ΖΑΧΕΙΛΑΣ ΖΑΧΕΙΛΑΣ
61.-ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΝΙΚ. ΜΑΡΙΑ
62.-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
63.-OSTRIA IKE
64.-ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
65.-ΝΤΑΓΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
66.-ΑΝΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
67.-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
68.-ΠΑΡΛΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
69.-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
70.-ΤΣΙΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
71.- ΤΣΙΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
72.-ΘΕΜΕΛΙΟΝ Θ. ΚΕΦΑΛΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
73.-ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΟΝ ΙΚΕ
74.-Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
75.-ΘΕΜΕΛΙΟΝ Θ. ΚΕΦΑΛΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
76.-BORA BORA RESORT IKE
77.-TIRE SOLUTIONS M.E.Π.Ε
78.-ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Α.Ε.
79.-ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ