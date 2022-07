Αποκαλυπτική και μάλιστα για πολλούς λόγους είναι η απάντηση που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος στην ερώτηση που είχαν καταθέσει οι τέσσερις Ηπειρώτες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και αφορούσε στον κίνδυνο να χαθούν επτά εκατομμύρια –κοινοτικοί πόροι- για την ολοκλήρωση της μελέτης σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου.

Το θέμα ουσιαστικά είχε αναδείξει με σειρά δημοσιευμάτων του το Epiruspost τονίζοντας ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν διαθέτει πίστωση επτά εκατομμυρίων περίπου, που αποτελεί την εθνική συμμετοχή ώστε να γίνει η δημοπράτηση.

Η κοινοτική χρηματοδότηση από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» προγραμματικής περιόδου 2014-2020 έχει εγκριθεί μετά από αίτημα της χώρας τον περασμένο Νοέμβριο.

Τον Νοέμβριο του 2021!

Από τότε το Υπουργείο Ανάπτυξης και για λόγους άγνωστους δεν προχωρά στην εγγραφή της εθνικής συμμετοχής με αποτέλεσμα η δημοπράτηση να μην έχει γίνει. Μάλιστα όπως διαφαίνεται δεν πρόκειται να γίνει ως τη λήξη της προγραμματικής περιόδου με ότι αυτό συνεπάγεται.

Η απάντηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που διαφαινόταν από τους προηγούμενους μήνες.

Αναφέρει απαντώντας στην ερώτηση των Ηπειρωτών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η Δράση με κωδ. 2020-EL-TMC-0080-S και τίτλο “Final Studies of the new single railway line Kalambaka–Ioannina Igoumenitsa, part of OEM Corridor” εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF) Προγραμματικής Περιόδου 2014- 2020 με υπεύθυνο Φορέα για την υλοποίηση της τον ΟΣΕ ΑΕ. Ο προγραμματισμός υλοποίησης του συνολικού έργου της σιδηροδρομικής σύνδεσης «Καλαμπάκας-Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας», μέρος του οποίου αποτελεί η ανωτέρω Δράση, εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σας γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη Δράση δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση που υποβλήθηκε από το αρμόδιο για τη χρηματοδότηση Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για έργα που θα ενταχθούν στο ΠΔΕ 2022».

Με απλά λόγια, η μελέτη δεν περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό παρότι είναι εγκεκριμένοι κοινοτικοί πόροι, άρα δεν πρόκειται να δημοπρατηθεί στη διάρκεια των επόμενων μηνών. Από κει και μετά οι χρόνοι δεν βγαίνουν καθώς η προγραμματική περίοδος και λογιστικά κλείνει τον Δεκέμβριο του 2023 άρα οι προηγούμενοι μήνες δεν επαρκούν για τη δημοπράτηση και την ολοκλήρωση της μελέτης.

Και φυσικά οι Κοινοτικοί θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους και πιθανόν δεν θα ξαναασχοληθούν με ανάλογο αίτημα.

