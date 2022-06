Οι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

Γράφει και επιμελείται η Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Πρώτο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού και προ των πυλών για τα πρώτα μπάνια στις υπέροχες θάλασσές μας. Πάντα μια ιδανική ευκαιρία για ανάγνωση. Η Πόλις εάλω...

1-«Οι μάγισσες του Βάρντε» είναι το πρώτο βιβλίο της ποιήτριας, θεατρικής συγγραφέως και συγγραφέως βιβλίων για παιδιά Κίραν Μίλγουντ Χάργκρεϊβ, μεταφρασμένο από τη Μυρτώ Καλοφωλιά.

Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Πατάκη.

Πρόκειται για μια ιστορία που ταξιδεύει, μαγεύει και τρομάζει. Καθηλώνει και παρασέρνει. Μια θρησκευτική καταδίωξη για το πώς σκέφτονται και δρουν οι σιωπηλοί άνθρωποι.

Παραμονές Χριστουγέννων 1617. Στο απομακρυσμένο βόρειο ψαροχώρι Βάρντε της Νορβηγίας, απ’ τη μια στιγμή στην άλλη χάνονται όλοι οι άντρες στη διάρκεια μιας μοχθηρής καταιγίδας. Οι γυναίκες που μένουν πίσω είναι, όμως, ελεύθερες να επιλέξουν πώς θα επιβιώσουν;

Άγρια ανεξαρτησία και γυναικοκρατία, μακριά απ’ τον πολιτισμό, την οποία είναι αποφασισμένος να πατάξει ο θεοσεβούμενος πάστορας απ’ τη Λουθηρανή Εκκλησία, Αβεσσαλώµ Κόρνετ, ξορκίζοντας το κακό που βασιλεύει στην περιοχή. Θα ανιχνεύσει μαγεία και μάγια;

Φόβοι για το άγνωστο, γάμοι χωρίς αγάπη, υποταγή, απώλειες, θρησκοληψία, επαναπροσδιορισμός φύλων, ωμή γραφή σ’ ένα δύσκολο περιβάλλον. Λεπτομέρειες τοπίων, ρούχων, αρχιτεκτονικών περιγραφών σαν να έχουν υφανθεί πάνω στην πλοκή, προσδίδοντας μια μεγαλοπρεπή πινελιά στο τελικό αποτέλεσμα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Την παραµονή των Χριστουγέννων του 1617, µια τροµερή καταιγίδα ξέσπασε στη θάλασσα της αποµακρυσµένης νορβηγικής νήσου Βάρντε. Η Μάρεν Μαγκνουσντάττερ στέκει και

παρακολουθεί, ενώ τα κύµατα καταπίνουν σαράντα ψαράδες, ανάµεσά τους τον πατέρα της και τον αδελφό της. Οι άντρες του χωριού χάνονται από τη µια στιγµή στην άλλη –το Βάρντε είναι πλέον τόπος γυναικών. Δεκαοχτώ µήνες αργότερα καταφθάνει στο χωριό µια απειλητική µορφή.

O Αβεσσαλώµ Κόρνετ ήρθε από τη Σκοτία για να τιθασεύσει ένα µέρος άγριο, στην άκρη του πολιτισµένου κόσµου, και ξέρει τι πρέπει να κάνει για να υποτάξει τις γυναίκες του Βάρντε. Μαζί του ταξιδεύει και η νεαρή του σύζυγος, η Ούρσα. Στο Βάρντε, και στο πρόσωπο της Μάρεν, η Ούρσα βρίσκει κάτι που δεν έχει ξαναδεί – γυναίκες ανεξάρτητες. Ο Αβεσσαλώµ όµως δε βλέπει παρά ένα µέρος όπου ξεχειλίζει

ανυπέρβλητο κακό, το οποίο πρέπει να ξεριζώσει πάση θυσία…

Οι Μάγισσες του Βάρντε, που είναι εµπνευσµένες από τα πραγµατικά γεγονότα της καταιγίδας του Βάρντε και τις δίκες των µαγισσών που έλαβαν χώρα στο νησί, είναι ένα µυθιστόρηµα για το πώς η καχυποψία διαβρώνει έως εσχάτων µια κοινότητα και για το πώς η αγάπη µπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνη αλλά και πανίσχυρη.



Συγγραφέας: Κίραν Μίλγουντ Χάργκρεϊβ



ISBN: 9789601692661



Αρ. σελίδων: 456



Έτος έκδοσης: 2022



Εκδόσεις: Πατάκης

https://www.patakis.gr/product/657641/vivlia-logotexnia-pagkosmia-logotexnia/Oi-magisses-tou-Varnte/



Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: H Κίραν Μίλγουντ Χάργκρεϊβ (γενν. 1990) είναι βραβευµένη ποιήτρια, θεατρική συγγραφέας και συγγραφέας βιβλίων για παιδιά. Έχει τιµηθεί µεταξύ άλλων µε το Waterstones Children’s Book Prize, το British Book Awards Children’s Book of the Year καιτο Blackwell’s Children’s Book of the Year. Ζει στις όχθες του ποταµού στην Οξφόρδη, µε τον σύζυγό της, καλλιτέχνη Tom de Freston, και τη γάτα της, τη Λούνα, την οποία υιοθέτησε από φιλοζωική οργάνωση. Οι Μάγισσες του Βάρντε (Εκδόσεις Πατάκη, 2022) είναι το πρώτο της µυθιστόρηµα ενηλίκων, πρωτοκυκλοφόρησε στα αγγλικά το 2020 και µεταφράζεται σε περισσότερες από 20 γλώσσες.

2-«Η Σωστή Λύση στην Εκπαίδευση στην Περίοδο του Covid-19» είναι ένα εκπαιδευτικό βιβλίο των συγγραφέων Όλγας Γ. Γεριτσίδου & Τάνυας Μαρίας Γεριτσίδου που κυκλoφορεί από τις Εκδόσεις MindPower.

Οι συγγρφαείς δίνουν λύσεις, τρόπους διαχείρισης του κορωνοϊού και οδηγίες αντιμετώπισης της πανδημίας Covid19. Παρουσιάζονται όλες οι εναλλακτικές, τόσο σε επίπεδο κρατικής/διοικητικής διαχείρισης όσο και στο επίπεδο της διαχείρισης προσωπικά από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Η μελέτη της επίδρασης μιας τεράστιας ιστορικής κρίσης στον μαθητικό, γονεϊκό και διδασκαλικό/διδακτικό πληθυσμό ήταν το βασικό αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας της Τάνυας Μαρίας Γεριτσίδου. Οπότε, μιλάμε για ένα βιβλίο-οδηγό με στόχο την προστασία του εκπαιδευτικού συστήματος, των εκπαιδευομένων, των γονέων/οικογενειών τους, των εκπαιδευτικών αλλά και του συναφούς σχολικού προσωπικού.

Επίσης, στο βιβλίο περιέχονται τέσσερις τρόποι διαχείρισης και τροποποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοκόλλων σε επίπεδο κρατικού σχεδιασμού και εφαρμογής ώστε να επιτευχθεί ποιοτική εκπαίδευση με υγειονομική ασφάλεια και ταυτόχρονη εξασφάλιση της ψυχοπνευματικής υγείας των εκπαιδευομένων, με διαφύλαξη και ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων και συμμετοχής τους. Τέλος, εσωκλείεται και μια πρόταση χρήσης του εκπαιδευτικού συστήματος ως όχημα ενίσχυσης, ενδυνάμωσης και ανάπτυξης της οικονομίας μας εν μέσω covid-19. Δηλαδή, μερικά απλά βήματα για εκπαιδευτικούς και γονείς ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές και τα παιδιά τους σε μια εποικοδομητική και δυνατή εκπαιδευτική σταδιοδρομία εν μέσω πανδημίας.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Η πανδημία του κορωνοϊού covid-19 υπήρξε πρωτόγνωρη για την Ανθρωπότητα αυτής της εποχής.Πέραν από το χτύπημα στην υγεία και την ζωή, που είναι εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο σε βιολογικό αλλά και συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο, επέφερε τεράστια χτυπήματα στην Οικονομία και στην Παιδεία που θα έχουν συνέπειες για αρκετά χρόνια μετά την πάροδο της πανδημίας αυτής: τόσο αρνητικές όσο και θετικές, εάν είμαστε σε θέση ως κοινωνία να αδράξουμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται.

Στον τομέα της Παιδείας αντιμετωπίζουμε είτε το ρίσκο να έχουμε στα χέρια μας ακόμα μια «χαμένη γενιά» (lost generation) όσον αφορά την Παιδεία αλλά και το κοινωνικό δίκτυο και σύστημα αλληλεπιδράσεων είτε την ευκαιρία να αποκτήσουμε την καλύτερη Παιδεία όλων των εποχών και μια σειρά προστατευτικών παραγόντων που θα ενισχύσουν αντί να υπονομεύσουν τους κοινωνικούς μας δεσμούς.Σε αυτό το βιβλίο εξετάζουμε όλες τις εκδοχές συμπεριλαμβανομένης και αυτής που αντιμετωπίζουμε στην πραγματικότητα μέχρι έκδοσης του παρόντος βιβλίου. Δίνουμε λύσεις, τρόπους διαχείρισης και οδηγίες για την Σωστή Λύση στην Περίοδο του Covid-19 τόσο στο επίπεδο της κρατικής/διοικητικής διαχείρισης όσο και στο επίπεδο της διαχείρισης προσωπικά από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Συγγραφείς: Όλγα Γ. Γεριτσίδου & Τάνυα Μαρία Γεριτσίδου

ISBN: 978-960-6616-49-5

Αρ. σελίδων: 177

Έτος έκδοσης: 2020

Εκδόσεις: MindPower

https://mindpower.gr/product/ekpaideysi-covid19-vivlia/



Λίγα λόγια για τις συγγραφείς: Η Τάνυα-Μαρία Γεριτσίδου γεννήθηκε το 1978 στο Κεμπέκ του Καναδά και μεγάλωσε στην Αθήνα. Με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία και συγκεκριμένα στην εφηρμοσμένη

Εκπαιδευτική Ψυχολογία είναι Ψυχοπαιδαγωγός, Κοινωνική Ερευνήτρια, συγγραφέας και Ιδρύτρια του Εκδοτικού Οίκου Mindpower. Με ειδίκευση στην Συστημική ψυχοκοινωνική θεωρία Εξέλιξης του Ατόμου (Ecological Systems Theory) το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στην επίδραση σημαντικών και ζωτικών παραγόντων της κοινωνίας και της Ιστορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και κυριότερα στην επίδοση των μαθητών και εκπαιδευτικών. Έχει επιδοθεί σε ποσοτικές έρευνες επί της επίδρασης της οικονομικής κρίσης και της Μνημονιακής εποχής στους Έλληνες μαθητές και τους δασκάλους/καθηγητές τους χρησιμοποιώντας ακατέργαστα δεδομένα της διεθνούς έρευνας PISA του ΟΟΣΑ.

Επίσης, ενδιαφέρον της ερευνητικό είναι η επίδραση διαφόρων ανασταλτικών παραγόντων ψυχοκοινωνικής φύσεως στην μαθησιακή διαδικασία όπως η επίδραση του φόβου στην κριτική σκέψη και την μνήμη των μαθητών. Επίσης, έχει ερευνητικό ενδιαφέρον και για την ποιοτική έρευνα και ανάλυση με την πειραματική διενέργεια ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης με στόχο την θεραπεία των μαθησιακών δυσκολιών αλλά και την βελτιστοποίηση και μεγιστοποίηση της ευφυΐας σε μαθητές/σπουδαστές και φοιτητές.

Στόχος της είναι η πρόσβαση στην αριστεία κάθε ατόμου που εμπλέκεται στην μαθησιακή διαδικασία και η μείωση ή εξαφάνιση της επίδρασης κάθε ανασταλτικού ψυχοκοινωνικού παράγοντα σε αυτήν. Έχει εικοσαετή διδακτική πείρα με μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές κάθε ηλικίας καθώς και εκτενή πείρα σε ταχύρρυθμα επιμορφωτικά σεμινάρια για ενηλίκους επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Κατόπιν της ενδελεχούς της έρευνας αλλά και των προσωπικών της εμπειριών και διαπιστώσεων in vivo, έχει σχεδιάσει και συγγράψει μαζί με την μητέρα της Όλγα Γ. Γεριτσίδου μια νέα κοινωνικοπολιτική

πρόταση διακυβέρνησης σε επίπεδο κράτους, με επικαιροποιημένο πραγματικά Δημοκρατικό Πολίτευμα και λύσεις βασισμένες σε επιστημονικά και ιστορικά πορίσματα.

Η Όλγα Γ. Γεριτσίδου γεννήθηκε το 1955 στην Καβάλα και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι Εκπαιδευτική Ψυχολόγος και μέλος του ΣΕΨ, κοινωνική ερευνήτρια και συγγραφέας. Κύριο ερευνητικό της ενδιαφέρον είναι η επίδραση της εκπαίδευσης ως μέσο και εργαλείο κοινωνικοποίησης και αυτοπραγμάτωσης σε παιδιά, νέους, νεαρούς ενήλικους και ενηλίκους γενικότερα. Η ιδιαίτερη προσέγγιση της τόσο

στην εξέλιξη του ατόμου όσο και στην βελτιστοποίηση των επιδόσεων του ατόμου ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, κοινωνικοοικονομικής τάξης και εκπαιδευτικής προελεύσεως βασίζεται στις αρχές που έθεσαν ταγοί της εξελικτικής, εκπαιδευτικής, γνωστικής/γνωσιακής και συμπεριφορικής ψυχολογίας όπως Piaget, Vygotsky, Maslow, Eriksson, Kolbert, Skinner, Bronfenbrenner, Gardner, Bowen, κ.ά.

Βάσει αυτών ανέπτυξε το πρωτοποριακό για την εποχή του (αρχές της δεκαετίας 1980) πρόγραμμα σπουδών προσχολικής ηλικίας για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία που εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία στον τότε Παιδικό Σταθμό-Νηπιαγωγείο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος. Το πρόγραμμα αυτό ήταν σχεδιασμένο για να επιταχύνει την πνευματική ωρίμανση των νηπίων και παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς και να βελτιστοποιεί και να ενεργοποιεί στο μέγιστο βαθμό την ευφυΐα τους, τα ενδιαφέροντα τους, το κίνητρο τους και την εποικοδομητική, άφοβη και αρμονική αλληλεπίδραση τους με το περιβάλλον τους. Επίσης, είχε επιμέλεια στην θετική διάπλαση της προσωπικότητας τους όπως αυτή φυσικά εξελισσόταν και την εξοικείωση τους με πληθώρα πολιτιστικών και άλλων πτυχών της ζωής.

Επίσης, έχει ερευνητική ειδίκευση ποιοτική και ποσοτική στην εκπαίδευση μεταναστών (αποδημούντων, παλινοστούντων και εγκατεστημένων στην χώρα υποδοχής 1ης και 2ης γενιάς). Έχει συμμετάσχει σε έρευνες στον Καναδά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και σε έρευνες σχετικά με την ψυχική υγεία σε Πανελλαδικό επίπεδο. Επίσης, έχει εμπειρία στην έρευνα αγοράς και την διάγνωση καταναλωτικών και κοινωνικών τάσεων. Έχει αρθρογραφήσει σε μεγάλη ποικιλία εντύπων γενικού και ειδικού τύπου για ευρεία γκάμα θεμάτων από θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού εφήβων έως κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα και αναλύσεις επί των κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων σε Ελλάδα, Ε.Ε. και διεθνώς γενικότερα.

Έχει σχεδιάσει και διευθύνει πληθώρα σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, γονείς και επαγγελματίες με θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης, της ψυχικής υγείας, των επαγγελματικών, κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων και των προσεγγίσεων και μεθοδολογιών που προασπίζουν την απρόσκοπτη και αβίαστη προσωπική εξέλιξη του ατόμου και των δραστηριοτήτων του.Έχει επίσης δώσει σειρά ομιλιών σε όλη την Ελλάδα με παρόμοια θεματολογία και ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση και εξάλειψη των μαθησιακών δυσκολιών με ευρεία περιπτωσιολογία.

Έχει πλέον της 30ετούς πείρας εκπαιδευτικής, διδακτικής και συμβουλευτικής πείρας. Από τις εκτενείς σπουδές της και την πλούσια αυτή πείρα έχει αντλήσει το απόσταγμα της γνώσης για τον επιστημονικό

σχεδιασμό σειράς ταχύρρυθμων εκπαιδευτικών μεθόδων τόσο για γλωσσομάθεια (συμπεριλαμβανομένης και της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας ως καθομιλουμένης για νεαρά παιδιά) όσο και για την εισαγωγή του ατόμου στην επίσημη εκπαίδευση κατά την διάρκεια της προσχολικής ηλικίας. Ως συγγραφέας, έχει συγγράψει ψυχοκοινωνικές και κοινωνικοπολιτικές μελέτες και αναλύσεις, καθώς και τον σχεδιασμό και πλαίσιο για την δημιουργία σειρών εκπαιδευτικών βιβλίων.

Μαζί με την κόρη της, Τάνυα-Μαρία Γεριτσίδου, ως αποτέλεσμα των εμπειριών, των ερευνών και των διαπιστώσεων που απέλαβε από την εποχή της κρίσης και των Μνημονίων, έχει συγγράψει μια νέα κοινωνικοπολιτική πρόταση διακυβέρνησης σε επίπεδο κράτους, με επικαιροποιημένο πραγματικά Δημοκρατικό Πολίτευμα και λύσεις βασισμένες σε επιστημονικά και ιστορικά πορίσματα.

3-«Στο σκοτάδι των σκοταδιών κι ακόμα παραπέρα» είναι το νέο βιβλίο της Άννας Κουπάννου και ανήκει στη σειρά Το κλαμπ των χαμένων. Πρόκειται για το δεύτερο βιβλίο της σειράς. Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Πατάκη.

Το ανάγνωσμα αυτό φέρνει τη Λίζι με τις υπεφυσικές ιδιότητες και την παρέα της σε νέες περιπέτειες. Σε μια διαφορετική μάχη με το Κακό. Ποια σκοτεινή δύναμη εξαφανίζει χιόνια και κτίρια και διαγράφει την ιστορία και το παρελθόν; Ένα βιβλίο-ταξίδι στον κόσμο του φανταστικού και της επιστημονικής φαντασίας.



Λίγα λόγια για το βιβλίο: Η Λίζι, το κορίτσι από το Σικάγο με τις υπερφυσικές ιδιότητες που μας εντυπωσίασε στο πρώτο βιβλίο, περιστοιχισμένη πάντα από την παρέα της βρίσκεται σε νέες περιπέτειες.

Καλλιεργεί όλο και περισσότερο την ικανότητά της να νιώθει τα αντικείμενα και να διαβάζει την ιστορία τους. Έτσι, αντιλαμβάνεται, ότι κάποια πολύ παράξενα πράγματα που συμβαίνουν στην Αθήνα, όπως ένας απότομος χιονιάς και η εξίσου απότομη εξαφάνιση του χιονιού την επόμενη μέρα, η εξαφάνιση και επανεμφάνιση κτιρίων και η ρωγμή στην Ακρόπολη, οφείλονται σε μια σκοτεινή δύναμη που ρουφάει το παρελθόν και αποστραγγίζει την ιστορία. Στο τέλος, όλη παρέα θα βρεθεί στα έγκατα της Ακρόπολης σε μια μάχη με το Κακό.

Συγγραφέας: Άννα Κουππάνου

ISBN: 9789601673691

Αρ. σελίδων: 240

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Πατάκη

https://www.patakis.gr/product/658622/vivlia-paidika--efhvika-efhvikh-logotexnia/Sto-skotadi-ton-skotadion-ki-akoma-parapera-Seira-To-klamp-ton-xamenon-vivlio-2/



Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Άννα Κουππάνου είναι η υποψήφια της Κύπρου για το διεθνές βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για το 2022. Είναι συγγραφέας, εκπαιδευτικός, Λειτουργός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, διδάκτωρ της Φιλοσοφίας της Παιδείας, με πλούσιο ερευνητικό έργο σε θέματα εκπαίδευσης, παιδικότητας, γραμματισμών, λογοτεχνίας, τεχνολογίας, κ.ά.

Έχει τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας της Κύπρου για Βιβλίο για Μεγάλα Παιδιά και Εφήβους (2005, 2010), το Α΄ βραβείο του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου (2001, 2015), το βραβείο για Λογοτεχνικό Βιβλίο για Παιδιά του λογοτεχνικού περιοδικού, Ο Αναγνώστης (2015), από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά (2013), και με αναγραφή στον τιμητικό κατάλογο της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (IBBY Honour List 2018). Έχει γράψει, μεταξύ άλλων, τα έργα Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε (2015), Η Εξαφάνιση της Κ. Παπαδάκου και τι έγινε εκείνο το καλοκαίρι (2017), Τη μέρα που σπάσαμε τον κόσμο (2019), και Ο Φοίβος και η φάλαινα (2021).



4-«Αν έκλεινες τα μάτια, τι θα σκεφτόσουν;» είναι το πρώτο βιβλίο της ερευνήτριας Φωτεινής Ραβάνη και κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Υδροπλάνο.

Μια όμορφη και τρυφερή παιδική ιστορία υπενθύμισης πως με όχημα τη φαντασία μας μπορούμε -ευτυχώς!- να ταξιδέψουμε παντού. Μόνο έτσι φτιάχνουμε τον κόσμο που πραγματικά θέλουμε. Όσα νιώθουμε, όσα σκεφτόμαστε κι όσα φανταζόμαστε. Τον αληθινό κόσμο της ψυχής μας.

Με την ιστορία ενός αστροναύτη, με εικόνες και με φαντασία, ανακαλύπτουμε τον πραγματικό μας εαυτό και την εσωτερική μας φωνή. Μαζί με το μικρό ήρωα του βιβλίου ονειρευόμαστε παίζοντας, ανακαλύπτει τρόπους υπέρβασης καταστάσεων και υπερπήδησης εμποδίων, αποκλιμακώνουμε εντάσεις και αποσυμφοριζόμαστε συναισθηματικά.



Λίγα λόγια για το βιβλίο: Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει η φαντασία σου; Πόσες σκέψεις τρέχουν γύρω γύρω από το μυαλό σου κάθε μέρα; Πόσα θα ήθελες να πεις ή να κάνεις, να ρωτήσεις ή να ζητήσεις, άλλα κάποιες φορές, απλώς, δεν το κάνεις; Να, τώρα αν σε ρωτήσω τι σκέφτεσαι, τι θα απαντούσες; Αν έκλεινες τα μάτια, θα απαντούσες άραγε το ίδιο; Θες να ανακαλύψεις τον εαυτό σου με έναν διαφορετικό τρόπο; Κλείσε, λοιπόν, κι εσύ τα μάτια σου και μπες στην ιστορία μας!

Συγγραφέας: Φωτεινή Ραβάνη

ISBN: 978-618-5453-90-9

Αρ. σελίδων: 38

Έτος έκδοσης: 2021

Εκδόσεις: Υδροπλάνο

https://ydroplanobooks.gr/product/an-ekleines-ta-matia-ti-tha-skeftosoun/

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Φωτεινή Ραβάνη γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1982. Είναι κάτοχος πτυχίου Επιστήμης των Υλικών καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Επιστήμη και Τεχνολογία

Πολυμερών από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το 2013 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια εργάστηκε στην Ελβετία και στο Paul Scherrer Institute (PSI), που ανήκει στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης (ETH) και στη Σουηδία στο Synchrotron Radiation Research, Department of Physics- Lund University, καθώς και στο Swedish National Laboratory MAX IV.

Από το 2017 είναι συν-ιδρύτρια ενός αναλυτικού εργαστηρίου με έδρα την Κόρινθο. Με τη συγγραφή κειμένων ασχολήθηκε πρώτη φορά το 2020,οπότε και συμμετείχε στο συλλογικό έργο «Μέρες Γιορτής σε Καραντίνα» (Εκδόσεις Υδροπλάνο), με το διήγημα «Οι δυο πασχαλιές». Είναι παντρεμένη και μητέρα δυο παιδιών.