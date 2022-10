Γράφει και επιμελείται η Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Βαδίζουμε αργά προς χειμώνα προσθέτοντας καθημερινά κάτι περισσότερο στο ντύσιμό μας. Κλέβοντας παράλληλα καμιά βόλτα στη θάλασσα. Μ’ ένα βιβλίο ανά χείρας...

Μαλακτικό το φως του Οκτωβρίου.​

Το πίνω. Αργά αργά.​

Ανακατεύοντάς το συνεχώς​

προσεκτικά και αργά.​

Μη και χυθεί σταγόνα​

από την αίσθηση πως ζω,​

που την πίνω αργά αργά​

σ’ ένα πολύ ρηχό φλιτζάνι.​

Πολύ ρηχό φλιτζάνι​

το φως του Οκτωβρίου.​

Έχει ένα λάσκο η ατμόσφαιρα.​

Την πας πιο δω πιο κει​

ανάλογα που θέλεις κάτι ν’ αραιώσει,​

κάτι να γίνει πιο πυκνό.​

Έχει η ατμόσφαιρα​

αυτό που λέμε λιγοστεύει,​

είτε πρόκειται για φως​

για θεό​

φθινοπώριασμα πίστης​

για υπόφωτο έρωτα.​

Ειν’ η ατμόσφαιρα​

διασκορπισμένο και σπασμένο​

το μακρύ τραγούδι της συνέχειας:​

τι απόγινε, τι απόγινες;



Πάει κι αυτό πάει κι αυτό​

τραγουδιστά αποκρίνεται​

η λακωνική εξαφάνιση.​

Αργά αργά μυθιστορίζεσαι.



Έχει ένα άδειασμα η ατμόσφαιρα.​

Αραιοκατοικημένη η περιπάθεια.​

Εδώ εκεί να φανεί η πλάτη κάποιου φεύγω​

πάει κι αυτό πάει κι αυτό.​

Άδειες ονοματοφωλιές​

σ’ εσοχές της φωνής,​

ξεπουπουλιάσματα ύψους.​

Πεινασμένα φωνήεντα​

τσιμπάνε με το ράμφος τους​

ψόφια τζάμια.​

Μια κιτρινίλα. Όχι λαίμαργη.​

Τρώει αργά αργά το χρώμα.​

Μια κιτρινίλα στα φυτά,​

στα φιλάλληλα,​

στα καταφύγια φάρδη.​

Μελανίες μελιστάλαχτοι​

σέρνουν νεκροφόρες φράσεις:​

πάει κι αυτό πάει κι αυτό.​

Το κόρο του κίτρινου ψέλνει​

τη Θεία Ακολουθία της απογύμνωσης.​

Ύφεση πολυφωνική.​

Ακολουθώ.​

Προσέχοντας που πατάω.​

Παντού σπασμένο μάκρος.​

Μαλακιά και σκεπαστική η ατμόσφαιρα.​

Έτσι σου ‘ρχεται να την τραβήξεις ως επάνω​

να κουκουλωθείς​

να μη βλέπεις άλλο​

τι γρήγορα κι απρόσεχτα​

ανακατεύουν οι χαμοί​

ό, τι εμείς αργά αργά και προσεκτικά​

ανακατεύοντας​

καθυστερούμε να χαθεί​

απ’ το πολύ πολύ ρηχό φλιτζάνι.

Κική Δημουλά

1- Από τις Εκδόσεις Μίνωας κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο «Η βία κάνει κακό» της εξαιρετικής σειράς ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ της συγγραφέως και παιδιάτρου Δρ. Κατρίν Ντολτό, σε συνεργασία με την επιστημονική της συνεργάτιδα Κολίν Φορ-Πουαρέ. Η συγκεκριμένη σειρά μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τον ψυχικό κόσμο των παιδιών.

Πρόκειται για ένα βιβλίο που περιγράφει με γλαφυρό τρόπο το πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τη βία μέσα από τις φωνές των μεγάλων, πώς εκλαμβάνουν τα νεύρα και το θυμό, αποτυπώνοντας αυτού του είδους τις συμπεριφορές μας, τις οποίες αντιγράφουν και μιμούνται εξίσου.

Αλήθεια, τι παράδειγμα γίνονται για τις επόμενες γενιές όσοι θεωρούν πως η βία τους κάνει πιο δυνατούς ή κακομεταχειρίζονται τα ζώα; Μπορούμε να την αποτρέψουμε; Ναι, μπορούμε εάν εκτονώσουμε τον εσωτερικό μας θυμό μέσω της άθλησης ή της δημιουργικότητας σε οποιαδήποτε μορφή.

Σε γενικές γραμμές, η σειρά βιβλίων στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση του κόσμου των παιδιών, σε όσα τα απασχολούν, τα μπερδεύουν και τα προβληματίζουν. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε εκρήξεις βίας. Ο μόνος τρόπος για να τις ξεπεράσουμε είναι απλά να μιλάμε γι’ αυτές.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Η γνωστή παιδίατρος Δρ. Κατρίν Ντολτό μοιράζεται την πολύτιμη γνώση της για την παιδική ηλικία εκφράζοντας με τον καλύτερο και πλέον άμεσο τρόπο όλα όσα απασχολούν τα παιδιά. Όπως συνηθίζει να λέει: «Όσο περισσότερα καταλαβαίνουμε τόσο καλύτερα μεγαλώνουμε». Όλοι οι άνθρωποι έχουμε εκρήξεις βίας. Ο μόνος τρόπος για να τις ξεπεράσουμε είναι να μιλάμε γι’ αυτές. Τόσο απλά!

Συγγραφέας: Κατρίν Ντολτό

ISBN: 978-618-02-2228-9

Αρ. σελίδων: 32

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Μίνωας

https://minoas.gr/product/i-via-kanei-

kako/?fbclid=IwAR033FKzBvsRJhPq1pSlBPUGYtsTOA2o_S8_E-

EUXpQj_tWLth6z1g0hUEE

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Κατρίν Ντολτό είναι παιδίατρος και συγγραφέας που ειδικεύεται σε βιβλία για την υγεία των παιδιών. Είναι η κόρη της Γαλλίδας ψυχαναλύτριας και παιδιάτρου Φρανσουάζ Ντολτό.

2-Η «Φωτιά» αποτελεί το δεύτερο μέρος της εθιστικής τριλογίας Αγώνες Πείνας της συγγραφέως Σούζαν Κόλινς και κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Ψυχογιός. Η μετάφραση ανήκει στην κυρία Πηνελόπη Τριάδα. Ένα κοντινό δυστοπικό μέλλον. Εντονότερη πλοκή απ’ το πρώτο βιβλίο, ακόμα πιο ενδιαφέροντες χαρακτήρες, πινελιές από ηθογραφία και πολιτικά καθεστώτα, με ανατρεπτικό φινάλε. Ισορροπεί υπέροχα πάνω σε δράση, περιπέτεια και αγωνία. Ο κλοιός σφίγγει και τα εμπόδια μοιάζουν ανυπέρβλητα.

Φόβος, ασφάλεια, ανάγκες, θυσία, ρομαντισμός, εμπιστοσύνη στην επιβίωση. Συναισθηματική και ψυχολογική προσέγγιση κάνουν την ανάγνωση μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Η συγγραφέας εντέχνως ρίχνει το βάρος της στους χαρακτήρες, τα κίνητρα και τα διλήμματά τους. Αν και προσωπικά, ήθελα λίγο περισσότερη αρένα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: ΚΑΙ ΕΙΘΕ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΥΠΕΡ ΣΑΣ. Η ΚΑΤΝΙΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΙΝΑΣ. ΤΩΡΑ Η ΚΑΠΙΤΟΛ ΖΗΤΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗ.

Ενάντια σε κάθε προγνωστικό, η Κάτνις Έβερντιν και ο Πίτα Μέλαρκ είναι ακόμη ζωντανοί. Η Κάτνις θα έπρεπε να νιώθει πλέον ανακούφιση, αλλά δεν την αφήνουν οι ψίθυροι για μια ανταρσία κατά της Κάπιτολ - μια ανταρσία που ίσως προκάλεσαν άθελά τους η ίδια και ο Πίτα.​ Καθώς το έθνος έχει τα μάτια του στραμμένα στην Κάτνις και στον Πίτα, διακυβεύονται πολλά. Μια λάθος κίνηση και οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες. Το δεύτερο μέρος της καθηλωτικής τριλογίας ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΙΝΑΣ, που κατέκτησε εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο.​

Συγγραφέας: Σούζαν Κόλινς

ISBN: 978-618-01-2277-0

Αρ. σελίδων: 384

Έτος έκδοσης: 2018

Εκδόσεις: Ψυχογιός

https://www.psichogios.gr/el/agwnes-peinas-2-fwtia.html

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: H Σούζαν Κόλινς γεννήθηκε το 1962 στο Κονέκτικατ των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ζει μέχρι σήμερα. Ξεκίνησε τη συγγραφική της καριέρα γράφοντας σενάρια για παιδικές τηλεοπτικές εκπομπές. Η πρώτη της λογοτεχνική απόπειρα, μια σειρά για παιδιά με τίτλο The Underland Chronicles, τιμήθηκε με πληθώρα βραβείων, κυκλοφόρησε σε 21 χώρες και μπήκε στη λίστα των ευπώλητων βιβλίων των New York Times.

Η επόμενη σειρά της, η τριλογία ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΙΝΑΣ, έγινε παγκόσμιο μπεσ τσέλερ. Έχει κυκλοφορήσει σε πάνω από 56 χώρες και έχει μεταφραστεί σε 51 γλώσσες. Τιμήθηκε με πολλά βραβεία, ενώ μεταφέρθηκε με τεράστια επιτυχία στη μεγάλη οθόνη από τη Lionsgate. Μέχρι σήμερα τα βιβλία της έχουν πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

3- Ο πολυγραφότατος συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός κυκλοφόρησε πρόσφατα το νέο του βιβλίο «Υπάρχουν όνειρα. Ο κομήτης του Χάλλεϋ» από τις Εκδόσεις Κέδρος. Πρόκειται για μια επανέκδοση της πρώτης έκδοσης του 1986. Η αφηγηματική δεινότητα του πολυβραβευμένου συγγραφέα σ’ όλο της το μεγαλείο. Ετερόκλητες, καθημερινές ιστορίες ονείρων, λίγο πριν το πέρασμα του κομήτη Χάλλεϋ...

"Πνιγμένος στα κοτέτσια της Λογικής βρήκα ευκαιρία κι εγώ να ξεδώσω υπέρ των ονείρων." Γραφή πάντα σύγχρονη, πάντα ένα ταξίδι στην ανθρώπινη ύπαρξη.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: (Επίμετρο: Θανάσης Αγάθος) «Yπάρχουν όνειρα που πουλιούνται στην αγορά, συσκευασμένα νωπά, σε τιμή ευκαιρίας, όνειρα εισαγωγής ή και ντόπια, αφορολόγητα, εγχώριας κατασκευής, όνειρα που βγαίνουν ανάλογα με τις εποχές, όπως τα φρούτα, κι άλλα στην ψυχραποθήκη, που τα βρίσκεις όλη τη χρονιά, όνειρα σε λαϊκές αγορές και πολυκαταστήματα, άλλα μεγαλωμένα με χημικά λιπάσματα κι άλλα με κοπριά ζώων, δηλαδή αγνά, όνειρα θερμοκηπίων κι όνειρα ελευθέρας βοσκής, όνειρα με δόσεις και μισοτιμής».

Η πρωτοποριακή εφημερίδα Επετηρίδα των Ονείρων. Μια συντροφιά σε ένα κότερο επιδίδεται στο σεξ. Ένας καπετάνιος διηγείται στον εγγονό του την ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους. Ένας τοξικομανής διασχίζει με ταξί τους δρόμους της Αθήνας για να εξασφαλίσει τη δόση του.

Ταξιτζήδες αφηγούνται στους πελάτες τους ιστορίες σουρεαλιστικές. Η ακτινογραφία της ερωτικής σχέσης του Δον Πατσίφικο και της Δόνας Ροζίτας. Ένας βουλευτής της περιφέρειας αναρωτιέται πώς βρίσκεται εκτός λίστας. Ένας νέος ποιητής γιορτάζει παρέα με μια Γερμανίδα δούκισσα τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1985. Ένας συγγραφέας, κλεισμένος στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στη Ρώμη, γράφει για τη μεταμόσχευση γυναικείας καρδιάς σε άντρα. Το πνευματώδες ερωτικό παιχνίδι ενός άντρα και μιας γυναίκας στην αίθουσα τράνζιτο διεθνούς αεροδρομίου.

Πανταχού παρόντα τα όνειρα. Ατομικά και συλλογικά. Και όλα αυτά λίγο πριν το ξαφνικό πέρασμα του κομήτη του Χάλλεϋ από την ατμόσφαιρα της Γης.

Συγγραφέας: Βασίλης Βασιλικός

ISBN: 978-960-04-5278-5

Αρ. σελίδων: 392

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Κέδρος

https://www.kedros.gr/product/9189/yparxoyn-oneira-komitis-

xalley.html?fbclid=IwAR3KSzSQCJb3l1m0QviI-

LASRCb6oq4MyMruGF9F2Ae1HSp6a3Obtk8UNmA

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο Βασίλης Βασιλικός γεννήθηκε στην Καβάλα. Από το 1953 μέχρι σήμερα έχει εκδώσει περί τα εκατόν είκοσι βιβλία (πεζογραφία, δοκίμιο, θέατρο, ποίηση) και είναι ο πιο πολυμεταφρασμένος Έλληνας πεζογράφος μετά τον Νίκο Καζαντζάκη.

Ανάμεσα στα χίλια βιβλία που πρότεινε στους αναγνώστες της η αγγλική εφημερίδα The Guardian («1.000 novels everyone must read», 21.1.2009) περιλαμβάνονται μόνο δύο ελληνικά: το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά και το Ζ του Βασίλη Βασιλικού. Είναι παντρεμένος με την υψίφωνο Βάσω Παπαντωνίου και έχουν μία κόρη, την Ευρυδίκη.

4-«O υπέροχος Γκάτσμπυ» του Φρ. Σκοτ Φιτζέραλντ κυκλοφόρησε πρόσφατα σε μορφή κόμικ από τις Εκδόσεις Μίνωας. Η μετάφραση ανήκει στον Αλέξη Καλοφωλιά. Η ιστορία του ζάπλουτου Γκάτσμπυ με το μυστηριώδες παρελθόν και ο έρωτάς του για την όμορφη Ντέιζι μέσα από τις παραστατικές εικόνες της εικονογράφου Άγια Μόρτον, σε προσαρμογή του εμβληματικού κειμένου από τον Φρεντ Φόρνταμ, με την Mπλέικ Χάζαρντ, δισέγγονη του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ, να γράφει την εισαγωγή σε έντονα προσωπικό ύφος.

Κανείς δεν ξέρει από πού έρχεται, ούτε πώς κατέχει μια τόσο μεγάλη περιουσία, ωστόσο όλοι γοητεύονται από το μυστηριώδες παρελθόν και τον τρόπο ζωής του. Εκείνος έχει κάτι ακόμα. Έναν απόλυτο, ανεκπλήρωτο, ρομαντικό έρωτα για την εύθραυστη αλλά πανέμορφη Ντέιζι. Ο Γκάτσμπυ ξεχωρίζει. Και είναι τόσο αθεράπευτα ιδεαλιστής που γίνεται πραγματικά υπέροχος.

Ο Jay Gatsby, ο Nick Carraway, η Daisy Buchanan και οι υπόλοιποι χαρακτήρες καθώς και η γενικότερη αίσθηση της χρονικής περιόδου ζωντανεύουν με όμορφες εικονογραφήσεις και μια συναρπαστική, καλογραμμένη ιστορία. Δεκαετία ’20, μεταξύ μοντέρνου και art deco, σε παστέλ αποχρώσεις με παλ χρώματα και απλά πρόσωπα. Η χαμένη γενιά του αμερικανικού ονείρου.

Το χρονικό της πτώσης του πρωτοεμφανιζόμενου αμερικανικού ονείρου, με σύμβολο τον ίδιο τον Γκάτσμπυ. Η εποχή της τζαζ, μια ξέφρενη εποχή θαυμάτων, τέχνης, ποτοαπαγόρευσης, μαφίας, λαθρεμπορίου, υπερβολής, όπου κυριαρχεί ακόμα η πεποίθηση ότι τα λεφτά μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία.

Χωρούν οι ψευδαισθήσεις του έρωτα μέσα στο λαμπερό περιβάλλον της ψεύτικης βιτρίνας της νεοϋρκέζικης αριστοκρατίας σε ένα εικονογραφημένο βιβλίο; Ένας τυχοδιώκτης που ξεκίνησε φτωχός, αγάπησε μια κοπέλα κι εκείνη ανταποκρίθηκε μεν αλλά δεν ενέδωσε λόγω ακριβώς της φτώχειας αλλά και της χαμηλής κάστας του. Εκείνος φεύγει κι ορκίζεται να επιστρέψει δυνατός και πάμπλουτος ώστε να τη κερδίσει ολοκληρωτικά.

Μένοντας πιστό στο πρωτότυπο κείμενο, χωρίς να επισκιάζει την ομορφιά της γλώσσας του Fitzgerald, αντανακλά μια βαθιά οικειότητα με το έργο του, περιλαμβάνοντας αρκετές από τις αρχικές “ατάκες” του συγγραφέα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: O υπέροχος Γκάτσμπυ εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1925, αγαπήθηκε από πολλές γενιές αναγνωστών και σήμερα παίρνει τη μορφή ενός εκπληκτικού graphic novel. Ο Τζέι Γκάτσμπυ, ο Νικ Κάραγουεϊ, η Ντέιζι Μπιουκάναν και οι υπόλοιποι αξέχαστοι χαρακτήρες ζωντανεύουν μέσα από τις παραστατικές εικόνες της εικονογράφου Άγια Μόρτον. Την προσαρμογή του εμβληματικού κειμένου έχει αναλάβει ο Φρεντ Φόρνταμ, ενώ η Mπλέικ Χάζαρντ, δισέγγονη του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ, έγραψε την εισαγωγή σε έντονα προσωπικό ύφος.

Αυτή η απόλυτη ιστορία της εποχής της τζαζ ξεχωρίζει ως το μεγαλύτερο επίτευγμα της σταδιοδρομίας του Φιτζέραλντ και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κλασικά έργα της λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Η ιστορία του ζάπλουτου Γκάτσμπυ με το μυστηριώδες παρελθόν και ο έρωτάς του για την όμορφη Ντέιζι απεικονίζονται με μοναδικό τρόπο σε αυτή τη συναρπαστική έκδοση.

Συγγραφέας: Φρ. Σκοτ Φιτζέραλντ

ISBN: 978-618-02-1909-8

Αρ. σελίδων: 208

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Μίνωας

https://minoas.gr/product/the-great-gatsby-the-graphic-

novel/?fbclid=IwAR2pzO9djvWxizyNOqv7jFE3OMw8TdHPAYz3H

3FV127_NHQbaQNdZqD_YHs

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Η ζωή του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ είναι ένα τραγικό παράδειγμα των δύο όψεων του Αμερικανικού Ονείρου: οι χαρές του έρωτα, του πλούτου και της επιτυχίας και η τραγωδία που είναι συνυφασμένη με τις ακρότητες και την αποτυχία. Γεννημένος το 1869 στο Σαιντ Πωλ της Μινεσότα σε καθολική και ευκατάστατη οικογένεια, άρχισε να γράφει από πολύ νωρίς. Όταν οι ΗΠΑ μπαίνουν στον πόλεμο το 1917 κατατάσσεται στο στρατό, υπηρετώντας τη διετή θητεία του στην Αμερική, και γνωρίζει τη Ζέλντα Σέαρ, η οποία αρνείται να τον παντρευτεί λόγω έλλειψης χρημάτων. Το 1920 όμως κυκλοφορεί το πρώτο του μυθιστόρημα (This Side of Paradise) που θα σημειώσει μεγάλη επιτυχία.

Ο γάμος με τη Ζέλντα γίνεται αμέσως. Ο Φιτζέραλντ, επαγγελματίας πλέον συγγραφέας, συνεργάζεται και με διάφορα περιοδικά, συνεργασία που θα ήταν επικερδής αν οι δαπάνες του ζεύγους δεν ήταν αυξημένες εξαιτίας της πολυτελούς ζωής τους. Το δεύτερο μυθιστόρημα του Φιτζέραλντ, The Beautiful and the Damned, περιγράφει ακριβώς ένα ζευγάρι που ζει μες στην τρυφηλότητα και στον ηδονισμό. Λίγο μετά τη γέννηση του μοναδικού τους παιδιού θα κυκλοφορήσει το σπουδαιότερο μυθιστόρημά του, Ο Μεγάλος Γκάτσμπυ. Η σπάταλη ζωή, οι συνεχείς μετακινήσεις (ταξίδευαν από πόλη σε πόλη της Ευρώπης και διέμειναν σε οκτώ πολιτείες των ΗΠΑ), καθώς και η θυελλώδης σχέση των Φιτζέραλντ επιβάρυναν την υγεία και των δύο: ο Φιτζέραλντ αντιμετώπιζε ολοένα σοβαρότερο πρόβλημα αλκοολισμού και η Ζέλντα, μετά από αρκετούς νευρικούς κλονισμούς, διεγνώσθη εντέλει ότι πάσχει από σχιζοφρένεια.

Ωστόσο ο Φιτζέραλντ κατόρθωσε να τελειώσει και να εκδώσει το 1934 το τέταρτο μυθιστόρημά του, Tender Is the Night, που βρίθει αυτοβιογραφικών στοιχείων, είναι και αυτό χρονικό μιας αποτυχίας ή πολλαπλών αποτυχιών. Ο Φιτζέραλντ πέθανε το 1940 στα σαραντατέσσερά του, από καρδιακή προσβολή. Μολονότι στον καιρό του ήταν κυρίως γνωστός ως εκκεντρικός μέθυσος και ενσαρκωτής των υπερβολών και ακροτήτων που χαρακτήριζαν την εποχή της τζαζ, η αποτύπωση αυτής της εποχής στα έργα του και το αναμφισβήτητο ταλέντο του του χαρίζουν σήμερα επάξια μια ξεχωριστή θέση στην ομάδα των νεωτερικών συγγραφέων.

5-Από τις Εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Ρικ Ράιορνταν με τίτλο «Η κόρη του βυθού». Η μετάφραση ανήκει στην Έλλη Συλογικού. Ένας φόρος τιμής στον Ιούλιο Βερν με μια συναρπαστική περιπέτεια με βασισμένη στο 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Ένα γρήγορο ανάγνωσμα (μην αφήσετε την αργή αρχή να σας απογοητεύσει!) για τη διαφθορά της εξουσίας, του καθήκοντος και των ευκαιριών για λύτρωση.

Είναι καταπληκτικό πως ο αναγνώστης συνδέεται άρρηκτα με τους χαρακτήρες και μ’ όλη την ιστορία γενικότερα. Πώς ο συγγραφέας ενσωματώνει στο βιβλίο του τη θαλάσσια βιολογία, την οικολογία, την επιστήμη, την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία. Η πλοκή ενισχύεται από χιουμοριστικές στιγμές, μάχες και ανατροπές. Έτοιμοι για υποβρύχιες εξερευνήσεις στον ωκεανό;

Λίγα λόγια για το βιβλίο: H Άνα Ντακάρ είναι πρωτοετής στην Ακαδημία Χάρντινγκ-Πένκροφτ, μια σχολή απ’ όπου αποφοιτούν οι κορυφαίοι θαλάσσιοι βιολόγοι και υποβρύχιοι εξερευνητές στον πλανήτη. Όταν η Άνα θα κληθεί να λάβει μέρος σ’ ένα μυστηριώδες εκπαιδευτικό ταξίδι, ούτε καν φαντάζεται την περιπέτεια που την περιμένει…

Θα γίνει μάρτυρας μιας απίστευτης τραγωδίας και παράλληλα θα μάθει πως εδώ και εκατόν πενήντα χρόνια υπάρχει έχθρα ανάμεσα στην ακαδημία και σε μια αντίπαλη σχολή, το Ινστιτούτο Λαντ. Πλέον, όμως, ο άλλοτε ψυχρός πόλεμος αποκτά πύρινες διαστάσεις και οι πρωτοετείς διατρέχουν θανάσιμο κίνδυνο.

Σε μια κούρσα με αντίπαλο όχι μόνο τον χρόνο αλλά και αδίστακτους εχθρούς, η Άνα θα αναγκαστεί, με την βοήθεια των φίλων της, να αποδείξει ότι έχει τα χαρίσματα και τις ικανότητες μιας πραγματικής ηγέτιδας. Ο Νο 1 ευπώλητος συγγραφέας των New York Times αποτίνει φόρο τιμής στον Ιούλιο Βερν με μια συναρπαστική περιπέτεια βασισμένη στο 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα.

Συγγραφέας: Ρικ Ράιορνταν

ISBN: 978-618-01-4540-3

Αρ. σελίδων: 472

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Ψυχογιός

https://www.psichogios.gr/en/h-korh-toy-

bythoy.html?fbclid=IwAR28QkhG_0uwmciyDPrP_k0m13q04o-

XznlG2TkxZrXajUAbuj197A345bg

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο Ρικ Ράιορνταν, ή κατά το περιοδικό Publishers Weekly «ο παραμυθάς των θεών», είναι ο συγγραφέας πέντε σειρών για παιδιά που έγιναν Νο 1 μπεστσέλερ των New York Times, και μιας σειράς μυστηρίου για ενηλίκους. Τα βιβλία του έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 37 γλώσσες, ενώ η σειρά του για ενηλίκους έχει τιμηθεί με τρία σημαντικά βραβεία. Για δεκαπέντε χρόνια δίδασκε αγγλική γλώσσα και Ιστορία σε ιδιωτικά και δημόσια γυμνάσια στο Σαν Φρανσίσκο και το Τέξας. Ζει στη Βοστόνη με τη γυναίκα του και τους δύο γιους τους.