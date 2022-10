Γράφει και επιμελείται η Νεκταρία Βαρσαμή - Πουλτσίδη

Σαββατοκύριακο! Αφήνουμε στην άκρη όσες εκκρεμότητες μπορούν να περιμένουν και βουτάμε στις σελίδες κάποιου βιβλίου. Αυτό συστήνουν οι γιατροί εν όψει της νέας εβδομάδας. Ακολουθούν οι προτάσεις βιβλίων που ξεχώρισα.

1-Το «Όσα δεν λέμε» είναι το τελευταίο βιβλίο της εκλιπούσας και πολυγραφότατης συγγραφέως Μαρίνας Πετροπούλου και κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Post mortem. Το τελευταίο μυθιστόρημα της αείμνηστης συγγραφέως που δημοσιεύθηκε λίγες μέρες μετά τον χαμό της χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ικανότητα στην αφήγηση και ανατροπές στην πλοκή. Ερωτας, οικογένεια, σχέσεις, φιλία, απιστίες και προδοσίες έβρισκαν πάντα θέση στα βιβλία της, όπως ένα παιχνίδι με τον χρόνο, που δεν αφήνει τους ήρωες και τις ηρωίδες της να ξεφύγουν από το παρελθόν τους.

Η γραφή -άμεση και ρευστή- καταφέρνει να γεννήσει τα πρόσωπα και τον χώρο της ιστορίας που έπεται. Με φαντασία, εκπλήξεις και ανατροπές, όπως η ίδια η ζωή.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Η Όλγα αγαπούσε τη βροχή, όμως η βροχή δεν αγαπούσε εκείνη. Μια τυχαία μπόρα, ένα τίποτα της φύσης στάθηκε ικανό να αλλάξει τη ζωή, τη σκέψη, τα αισθήματα, αλλά και τον έρωτα, που πήρε και σήκωσε όσα πίστευε για την ύπαρξή του. Μυστικά και λόγια που δεν λέγονται, γίνονται αγκάθια ριζωμένα μέσα μας. Όσα δεν λέμε θα κοιμούνται για πάντα στο σκοτάδι, για να ματώνουν και να πονούν.

Συγγραφέας: Μαρίνα Πετροπούλου

ISBN: 978-960-19-0945-5

Αρ. σελίδων: 464

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα

http://e-

pediobooks.gr/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=1

919&search=%CE%BF%CF%83%CE%B1%20%CE%B4%CE%

B5%20%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B5&fbclid=IwAR07

amOkSecNsIUyLft82zMfdxg7z0FuOraKQ69SOidCUJtj7wg3RYOYf

TU

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Μαρίνα Πετροπούλου καταγόταν από τη Σπάρτη. Μεγάλωσε στα Γιάννενα και ήρθε στην Αθήνα δεκαεφτά χρόνων. Σπούδασε σχέδιο και διακοσμητική στη Σχολή Βακαλό και ασχολήθηκε με την κεραμική και τη ζωγραφική σε ιδιωτικά εργαστήρια. Έχει εκδώσει τα μυθιστορήματα: Το Ντουλάπι με τ’ Αγάλματα, Σαν Γλυκό του Κουταλιού, Λεκές από Κόκκινο Κρασί, Τα Μπλε Φεγγάρια, Ένα Πρωινό, Το Ταγκό της Δανάης, Χωρίς Κραγιόν, Η Τελευταία Λέξη, Η Άκρη της Κλωστής, Στους Πέντε Ανέμους, Άδειες Κυριακές, Για Όλα Υπάρχει Λόγος, Το Πέπλο, Έτσι Είναι η Ζωή, Συναντήσεις, Μετά τη Βροχή, Σελήνη, Στον Καθρέφτη, Παράθυρο Ανοιχτό.

2-Το βιβλίο «Bluey: Σχολείο για Μαμάδες» είναι το τρίτο βιβλίο της ομώνυμης σειράς Bluey και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Anubis. H μετάφραση ανήκει στη Δώρα Γιακουμή. Με φαντασία και χιούμορ, τα παιδικά βιβλία Bluey μιλούν με απλό τρόπο για «μεγάλα» θέματα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παιδικής συναισθηματικής νοημοσύνης.

Στο συγκεκριμένο τρυφερό παραμύθι προάγεται η ενσυναίσθηση και η σημασία της οικογένειας. Τα παιδιά θα βρουν χαλαρωτική την ανάγνωση των ιστοριών αυτών πριν τον βραδινό ύπνο. Τα βιβλία Bluey είναι βασισμένα σε μια αυστραλιανή τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων προσχολικής ηλικίας που έκανε πρεμιέρα στο ABC Kids την 1η Οκτωβρίου 2018. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από τον Joe Brumm και είναι παραγωγός της εταιρείας Ludo Studio με έδρα το Κουίνσλαντ, που αντλούσε έμπνευση απ’ την καθημερινότητα με τις κόρες του.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Η Μπλούι δε θέλει να κάνει μπάνιο, θέλει να παίξει το Σχολείο για Μαμάδες. Αλλά πόσο υπάκουα θα είναι τα «παιδιά» της; Με όχημα τη φαντασία και το χιούμορ, τα παιδικά βιβλία Bluey μιλούν με απλό τρόπο για «μεγάλα» θέματα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών! Ένα τρυφερό παραμύθι που προάγει την ενσυναίσθηση και τη σημασία της οικογένειας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η BLUEY;

H Bluey (Μπλούι) είναι ο νέος αγαπημένος χαρακτήρας των παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικήςηλικίας.Από το 2018 έχει τη δική της εξαιρετικά δημοφιλή σειρά στην τηλεόραση του BBC, που μεταδίδεται σε 60 χώρες και στην Ελλάδα μέσα το Disney+, το Disney Junior και σύντομα πάλι από την ΕΡΤ.

Συγγραφέας: Joe Brumm (δημιουργός τηλεοπτ. σειράς)

ISBN: 978-960-623-449-1

Αρ. σελίδων: 32

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Anubis

https://anubis.gr/product/bluey-scholeio-gia-mamades/

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Ο Αυστραλός σκηνοθέτης και ιδρυτής του Studio Soho Joe Brumm είναι ιδιαίτερα γνωστός για τα παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα Bluey, Dan The Man. Υπήρξε animator στο Λονδίνο για 10 χρόνια κι έχει δουλέψει σε πολλά κινούμενα σχέδια και ταινίες μικρού μήκους. Παντρεμένος με την Suzy Brumm, με την οποία έχουν δυο κόρες.

3-«Με πινέλο και Ψυχή» είναι το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αρετής Δόνου και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πεδίο. Το βιβλίο της παιδοψυχολόγου και ψυχοθεραπεύτριας κυρίας Δόνου πραγματεύεται την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσω ιστοριών ζωής, για τους μικρούς φίλους από πέντε έως εννιά ετών. Ένα τρυφερό και συναισθηματικό βιβλίο για την ομορφιά της τέχνης και της ζωής, ένα ευχάριστο εγχειρίδιο συναισθηµατικής καλλιέργειας κι ενδυνάμωσης για παιδιά που τα φέρνει σε επαφή µε κάποια από τα σπουδαιότερα έργα τέχνης των Βαν Γκογκ, Ρενουάρ, Πικάσο, Ντεγκά, χαρίζοντάς τους πολύτιμα µαθήµατα ζωής.

Περιέχει θεματικές για άγχος, όρια κι αυτοεκτίμηση, πληροφορίες για ενίσχυση ψυχικής ανθεκτικότητας, δημιουργικότητας, πνευματικής και συναισθηματικής διέγερσης, ενεργοποίησης αισθήσεων και χρήσιµες ομαδικές δραστηριότητες που δεν θα αφήσουν κανέναν ειδικό, γονέα ή παιδί ασυγκίνητο.

Λατρεύω τα αναγνώσματα χαράς, δύναμης, ευγνωμοσύνης, αισιοδοξίας και θετικότητας κι αυτό το παιδικό βιβλίο ανήκει σίγουρα σ’ αυτά.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: «Το πιο σηµαντικό που πρέπει να θυµάσαι, Αφροδίτη µου, είναι πως η ίδια η ζωή είναι τέχνη. Και, βέβαια, θέλει και τέχνη για να ζεις όµορφα! Το να ξεκινάς τη µέρα σου µε χαµόγελο και αισιοδοξία είναι κι αυτό τέχνη! Το να έχεις πάθος και φαντασία είναι επίσης τέχνη! Το να βρίσκεις την οµορφιά και τη σοφία ακόµα και µέσα στις δυσκολίες είναι σίγουρα τέχνη! Το να ελέγχεις πώς σκέφτεσαι και να δαµάζεις τα συναισθήµατά σου θέλει τέχνη! Το καλό νέο είναι πως αυτή η τέχνη, η τέχνη της ζωής, διδάσκεται. Το µυστικό για να µάθει κανείς την τέχνη της ζωής είναι να έχει πάντα ανοιχτά τα µάτια της ψυχής του, να έχει πάθος και φαντασία, να µη φοβάται να βάζει στόχους, να κοιτάζει πάντα ψηλά!»

Στη σηµερινή ενδιαφέρουσα και γεµάτη προκλήσεις εποχή µας, η καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας, ιδιαίτερα στα παιδιά, είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Tα παιδιά πρέπει να είναι ψυχικά ανθεκτικά, πρέπει να έχουν τις δυνάµεις και τις δεξιότητες για να αντεπεξέρχονται µε αισιοδοξία, ηρεµία και αποτελεσµατικότητα στις αβεβαιότητες και τις δυσκολίες της καθηµερινής ζωής.

Αυτή την ψυχική ενδυνάµωση των παιδιών µας µπορούµε να την πετύχουµε εύκολα µε τη βοήθεια της τέχνης. Οι απλές ιστορίες ζωής, που ξεδιπλώνονται σε αυτό το τρυφερό και γεµάτο πλούσια συναισθήµατα βιβλίο, συνθέτουν ένα χρήσιµο και ευχάριστο εγχειρίδιο συναισθηµατικής καλλιέργειας για παιδιά. Οι ιστορίες της µικρής ηρωίδας φέρνουν τα παιδιά αλλά και τους γονείς σε επαφή µε κάποια από τα σπουδαιότερα έργα τέχνης και τους διδάσκουν πολύτιµα µαθήµατα ζωής.

Οι γονείς, εκτός από σηµαντικές πληροφορίες για την ψυχική ανθεκτικότητα και τον τρόπο που µπορούν να την καλλιεργήσουν στα παιδιά τους, θα βρουν πολλές χρήσιµες δραστηριότητες για να περάσουν δηµιουργικό και εποικοδοµητικό χρόνο µαζί τους. Γιατί «µε πινέλο και ψυχή» µπορούµε να ζήσουµε όµορφα κι ευτυχισµένα!

Συγγραφέας: Αρετή Δόνου

ISBN: 978-960-635-514-1

Αρ. σελίδων: 112

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Πεδίο

http://e-

pediobooks.gr/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=1

882&search=%CE%BC%CE%B5%20%CF%80%CE%B9%CE%

BD%CE%B5%CE%BB%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE

%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE&fbclid=IwAR10

HKuPNj2ibCoLDfNn_2R-jbZIBi-

mBmToSoKn02IfLhW1JzaB_L_KRmM

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Αρετή ∆όνου είναι Ψυχολόγος M.Ed.- Παιδοψυχολόγος και Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια εφήβων και ενηλίκων. Έχει εκπαιδευτεί σε µεθόδουςπαρέµβασης και θεραπείας (π.χ. διαχείριση άγχους µέσω ενσυνειδητότητας MBSR, θεραπεία µέσω τέχνης, γνωστική-συµπεριφοριστική θεραπεία κ.ά.) καθώς και στη χορήγηση πληθώρας ψυχοµετρικών και προβολικών εργαλείων. Έχει εξειδικευτεί επίσης στην ειδική αγωγή, στη διάγνωση και αποκατάσταση µαθησιακών δυσκολιών και στον συντονισµό σχολών γονέων.

Έχει συµµετάσχει ως οµιλήτρια σε πλήθος επιµορφωτικών- εκπαιδευτικών σεµιναρίων και ηµερίδων.​Τα τελευταία 16 χρόνια παρέχει τις υπηρεσίες της στον χώρο της ψυχικής υγείας, της ειδικής εκπαίδευσης και της συµβουλευτικής. Σήµερα εργάζεται ως ψυχολόγος στα ΚΕ∆ΑΣΥ του Υπουργείου Παιδείας.

4-«Η μυστική κοινοπολιτεία» είναι το δεύτερο βιβλίο της σειράς Το βιβλίο της σκόνης του πολυγραφότατου Φίλιπ Πούλμαν. Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Ψυχογιός. Είκοσι χρόνια μετά και η Λύρα σε νέες περιπέτειες. Οι νεαροί του πρώτου βιβλίου έγιναν ενήλικες που μπαίνουν σε ακόμα πιο επικίνδυνα νερά. Βουτιά στον χρόνο. Πολύπλευροι χαρακτήρες ενός πολυεπίπεδου αναγνώσματος. Παραστατικός, γεμάτος μυστήριο ο σουρεαλισμός του συγγραφέα.

Θρησκευτικοί και κοινωνικοί προβληματισμοί αναμειγνύονται με ηθικά διλήμματα. Θίγεται το καθήκον, οι βιασμοί, τα μυστικά που κρύβουν τις αλήθειες, η θεοκρατία. Η Λύρα και το δαιμόνιό της, ο Παν, διαφωνούν στα πάντα πια. Μίσος και αυτολύπηση. Γύρω τους συνωμοσίες, κατάσκοποι, ψέματα, δολοφονίες, πολιτικοί μηχανισμοί, εκκλησιαστικές οργανώσεις, πράξεις εκδίκησης. Σκιές κι αξίες. Παράλληλες ιστορίες διαφορετικών κόσμων, μύθων, λαών και πολιτισμών. Θα γίνει αποδεκτό το διαφορετικό;

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Έχουν περάσει είκοσι χρόνια από τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στον πρώτο τόμο του Βιβλίου της Σκόνης και σηματοδότησαν την αρχή του ταξιδιού που θα άλλαζε για πάντα τη ζωή της Λύρας Μπελάκουα. Έχουν περάσει εφτά χρόνια από τότε που οι αναγνώστες άφησαν τη Λύρα και τον αγαπημένο της Γουίλ Πάρι σ’ ένα παγκάκι στον Βοτανικό Κήπο της Οξφόρδης και τώρα τη συναντούν και πάλι ως Λύρα Χρυσόστομη και δεν είναι πλέον παιδί… Στον δεύτερο τόμο του Βιβλίου της Σκόνης η εικοσάχρονη πλέον Λύρα και το δαιμόνιό της, ο Παντελεήμων, παρασύρονται στα περίπλοκα και επικίνδυνα μέρη ενός κόσμου που δεν είχαν ιδέα ότι υπήρχε. Τον δικό του δρόμο τραβάει και ο Μάλκολμ.

Κάποτε ήταν ένα αγόρι με μια βάρκα και με αποστολή να σώσει ένα μωρό από την πλημμύρα. Τώρα είναι άντρας με έντονη την αίσθηση του καθήκοντος και την επιθυμία να κάνει το σωστό. Ο κόσμος τους είναι οικείος και ασυνήθιστος συνάμα και πρέπει να ταξιδέψουν πέρα από την Οξφόρδη, να διασχίσουν την Ευρώπη και την Ασία, αναζητώντας μια πόλη στοιχειωμένη από δαίμονες, ένα μυστικό στην καρδιά μιας ερήμου και το μυστήριο της Σκόνης.

Συγγραφέας: Φίλιπ Πούλμαν

ISBN: 978-618-01-3431-5

Αρ. σελίδων: 715

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Ψυχογιός

https://www.psichogios.gr/el/to-biblio-ths-skonhs-2-h-mystikh-

koinopoliteia.html?fbclid=IwAR0Rh1H1uiUfTEqT3vXh2DZUhxx_b

1_jilU5QUh82AmrTPFo_EGyBlnkFzs

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο Φίλιπ Πούλμαν γεννήθηκε στην Αγγλία το 1946 και σήμερα ζει στην Οξφόρδη. Τα βιβλία του, αλλά και ο ίδιος, έχουν τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία. ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ, το πρώτο μέρος της Τριλογίας του Κόσμου, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, έχει τιμηθεί με τα: Carnegie, Βραβείο Παιδικού Μυθιστορήματος Guardian, Smarties και Βρετανικό Βραβείο για το Βιβλίο της Χρονιάς, και γυρίστηκε κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστές τη Νικόλ Κίντμαν και τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Το μυθιστόρημα Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ, το δεύτερο μέρος της Τριλογίας, έχει τιμηθεί με το Βρετανικό Βραβείο Ανάγνωσης. Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε με ΤΟ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΕΝΙΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ, που τιμήθηκε με το Βραβείο Whitbread 2001, το W H Smith και το Nibbies, και ήταν υποψήφιο για το Booker. Ο ίδιος ο Φίλιπ Πούλμαν έχει τιμηθεί με το Μετάλλιο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, καθώς και με το Βραβείο AstridLindgren 2005.

5-Η συγγραφέας Camille Aubray έρχεται να μας καταπλήξει με το νέο της βιβλίο «Οι Νονές» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Ένα μοναδικό πάντρεμα Iστορίας, σασπένς και γυναικείας φύσης από την Camille Aubray. Φανταστικοί χαρακτήρες και ιστορικά πρόσωπα σε μια υποβλητική ιστορία δύναμης, θέλησης και γυναικείας διεκδίκησης στα ιστορικά χρόνια του 20ού αιώνα. Ένας ύμνος στο γυναικείο μυαλό και τη φιλία.

Δεκαετία ’40. Μυστικά, κακοποίηση, βία, μετανάστευση, γκάνγκστερς, εγκλήματα, όρκοι σιωπής, βαρύ παρελθόν, έριδες, ανταγωνισμοί κι ανάγκη για επιβίωση. Απόρριψη, απώλεια, απογοήτευση, απόγνωση που μετουσιώνονται σε αγάπη, ελπίδα κι αισιοδοξία. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα με ενδιαφέρον και καταγαιστική, κινηματογραφική πλοκή, όμορφο κλίμα εποχής, όπου η ιστορία προχωρά γρηγορα. Μυθοπλασία για ιστορίες οικογενειών. Η οικογένεια πάνω απ’ όλα... Φιλομένα, Λούσι, Αμί, Πετρίνα. «Δόνες Κορλεόνε» με συλλογική ηγεσία. Συνυφάδες και νονές η μια στο παιδί της άλλης. Καχυποψία κι εσωστρέφεια μέσα σε μια ισχυρή ιταλική οικογένεια της Νέας Υόρκης.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Τέσσερις ξεχωριστές γυναίκες, οι ζωές των οποίων ενώνονται στους κόλπους μιας από τις ισχυρότερες ιταλικές οικογένειες της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του ’30 και του ’40. Τέσσερις γυναίκες που αναλαμβάνουν με σθένος την οικογενειακή επιχείρηση όταν οι σύζυγοί τους αναγκάζονται να τις εγκαταλείψουν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Φιλομένα, μια χαρισματική και πολυμήχανη μετανάστις με ένα βαρύ μυστικό που κουβάλησε στις αποσκευές της από την πατρίδα της την Ιταλία. Η Αμί, μια όμορφη και ρομαντική Γαλλίδα που δραπετεύει βίαια από έναν κακοποιητικό σύζυγο διεκδικώντας μια νέα αρχή. Η Λούσι, μια πειθαρχημένη μα ευαίσθητη Ιρλανδή νοσοκόμα που παλεύει μόνη να χτίσει μια ζωή στην αφιλόξενη Νέα Υόρκη. Και η Πετρίνα, γοητευτική και καλλιεργημένη, με ζωή που πολλές θα ζήλευαν, αλλά με ένα μυστικό που της καίει την καρδιά.

Όταν διαβόητοι γκάγκστερ όπως ο Λάκι Λουτσιάνο και ο Φρανκ Κοστέλο μπαίνουν στη ζωή τους, οι τέσσερις Νονές, δεμένες άρρηκτα με έναν όρκο σιωπής, αφήνουν στην άκρη έριδες και ανταγωνισμούς και ενώνονται σαν μια γροθιά για να προστατεύσουν τους αγαπημένους τους και να ανοίξουν το δικό τους μονοπάτι προς το μέλλον που πάντα ονειρεύονταν.

Φανταστικοί χαρακτήρες και ιστορικά πρόσωπα υφαίνουν μια υποβλητική ιστορία δύναμης, θέλησης και γυναικείας διεκδίκησης που διαδραματίζεται στα πιο επικίνδυνα αλλά και συναρπαστικά χρόνια του 20ού αιώνα.

Συγγραφέας: Camille Aubray

ISBN: 978-960-19-0926-4

Αρ. σελίδων: 560

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα

http://e-

pediobooks.gr/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=1

878&search=%CE%BF%CE%B9%20%CE%BD%CE%BF%CE

%BD%CE%B5%CF%82&fbclid=IwAR0Ss0q4UluhjD2V8boO9IS9

CcZJQbWu-JS02mkMsw7fzy20IHycP2cLqaI

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Camille Aubray είναι η συγγραφέας του best seller μυθιστορήματος Μαγειρεύοντας για τον Πικάσο, το οποίο επιλέχθηκε στη λίστα του περιοδικού People με τα καλύτερα βιβλία της χρονιάς, καθώς και στη λίστα αναγνωστών Indie Next List for Reading Groups. Η Aubray είναι κάτοχος του βραβείου Edward Albee Foundation Fellowship, ενώ υπήρξε μέλος της συγγραφικής ομάδας των καθημερινών τηλεοπτικών σειρών One Life to Live και Capitol.

Σπούδασε δημιουργική γραφή στο Humber College του Τορόντο με μέντορά της τη Margaret Atwood, και ήταν μεταξύ των τελικών υποψηφίων για το Pushcart Press Editors’ Book Award και το βραβείο Eugene O’ Neill National Playwrights Conference.