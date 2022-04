Οι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

Γράφει και επιμελείται η Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Στα τελευταία ποδαράκια της Κυρα-Σαρακοστής ανακάλυψα νέες ιστορίες και ζωές για να εντρυφήσω, νέα μέρη να ταξιδέψω. Χάσιμο σε χαρτί, φευγιό του νου, μεταμόρφωση, νοερή γυμναστική με την πιο ευχάριστη παρέα. Θα μας ακολουθήσετε;

1-«Βιολέτα», είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου της αγαπημένης Χιλιανής συγγραφέως Ιζαμπέλ Αλιέντε, που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.

Μοιάζει σαν μια καλογραμμένη αυτοβιογραφία που περιέχει τόσο προσωπικά, όσο ιστορικά στοιχεία της υπογράφουσας.

Εμπνευσμένο απ’ τη μητέρα της, δε διστάζει να θίξει ένα ευρύ φάσμα σοβαρών θεμάτων, όπως η κακοποίηση, η ομοφυλοφιλία, τα ανθρώπινα

δικαιώματα και πάθη, ο φεμινισμός, η απώλεια, το κλίμα. Ένα έπος που εμπνέει αλλά και συγκινεί.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΩΝ ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Βιολέτα ήρθε στον κόσμο εν μέσω μιας καταιγίδας το 1920. Ήταν η πρώτη κόρη μιας οικογένειας που είχε ήδη πέντε ζωηρά αγόρια. Από την

αρχή, η ζωή της σημαδεύτηκε από ξεχωριστά γεγονότα: οι αναταράξεις του Μεγάλου Πολέμου ήταν ακόμη αισθητές, όταν η ισπανική γρίπη

έφτασε στις ακτές της Λατινικής Αμερικής, όπου ήταν η πατρίδα της, σχεδόνταυτόχρονα με τη γέννησή της.

Σε ένα γράμμα που η Βιολέτα γράφει στο πιο αγαπημένο της πρόσωπο ξεδιπλώνει την ιστορία της ζωής της, που καλύπτει εκατό χρόνια με αβάσταχτους καημούς και παθιασμένους έρωτες, πλούτη και φτώχεια, τρομερές απώλειες και μεγάλες χαρές. Η διαδρομή της ξετυλίχτηκε παράλληλα με τις ιστορικές εξελίξεις ενός ολόκληρου αιώνα και διαμορφώθηκε από τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών, την άνοδο και την πτώση τυράννων και, εντέλει, όχι από μία αλλά από δύο πανδημίες.

Μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας η οποία, χάρη στο ακατάβλητο πάθος, την αποφασιστικότητα και το χιούμορ της, κατάφερε να επιβιώσει σε

ταραγμένους καιρούς, η Ιζαμπέλ Αλιέντε μάς προσφέρει για άλλη μια φορά ένα έπος που εμπνέει αλλά και συγκινεί.

Συγγραφέας: Ίζαμπελ Αλιέντε



ISBN: 978-618-01-4242-6



Αρ. σελίδων: 392



Έτος έκδοσης: 2022



Εκδόσεις: Ψυχογιός

https://www.psichogios.gr/el/bioleta.html

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Ίζαμπελ Αλιέντε γεννήθηκε το 1942 στο Περού και μεγάλωσε στη Χιλή. Είναι ανιψιά του Σαλβαδόρ Αλιέντε, Προέδρου της Χιλής την περίοδο 1970-1973. Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε 42 γλώσσες και έχουν πουλήσει πάνω από 74 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Μέσα από αυτά έχει στόχο να ψυχαγωγεί αλλά και να επιμορφώνει τους αναγνώστες της, συνδέοντας τις ιστορίες της με σημαντικά ιστορικά γεγονότα.

Εκτός από το συγγραφικό της έργο, ασχολείται ενεργά με την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Μετά τον θάνατο της κόρης της το 1992,

ίδρυσε στη μνήμη της ένα ίδρυμα αφιερωμένο στην προστασία και χειραφέτηση των γυναικών και των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Από το 1987 ζει στην Καλιφόρνια, αλλά, όπως δηλώνει, βρίσκεται πάντα με το ένα πόδι στην Καλιφόρνια και με το άλλο στη Χιλή.

Το 2014 ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα την τίμησε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, τη σημαντικότερη διάκριση που απονέμεται σε πολίτη, ενώ το 2018 τιμήθηκε με το Μετάλλιο της Διακεκριμένης Συνεισφοράς στα Αμερικανικά Γράμματα από το Εθνικό Ίδρυμα Βιβλίου των ΗΠΑ.

2-«Η πτώση», ονομάζεται το πρώτο βιβλίο της τριμερούς σειράς φαντασίας Αέναη Μάχη, της συγγραφέως Άννας Σπανογιώργου και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πηγή.

Κάτια, Άρης και Σεθ σ’ ένα απρόβλεπτο, κι αγωνιώδες ανάγνωσμα μυστηρίου. Πρόκειται για ένα βιβλίο που το καλό μάχεται με το κακό, η ηρωίδα καλείται να ανακαλύψει τη δύναμη που κρύβει μέσα της και να βρει τον εαυτό της.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Μια μάχη αέναη εξελίσσεται γύρω μας, καθώς τρέχουμε να προλάβουμε την καθημερινότητα. Το πεπρωμένο μας, γραμμένο στο γενετικό μας κώδικα, μας κληροδοτεί με χαρίσματα και δυνάμεις που ανακαλύπτουμε την κατάλληλη στιγμή, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας πιο δυνατοί και να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο. Το βιβλίο «Η Πτώση» αφηγείται την πορεία της Κάτιας, μιας νεαρής κοπέλας που ζει μέσα στη ρουτίνα.

Μια μέρα όλη της η ζωή αλλάζει, καθώς βιώνει καταστάσεις που αρχικά δεν καταλαβαίνει. Παρασυρόμενη από την αγάπη που νιώθει για τον Άρη και έχοντάς του τυφλή εμπιστοσύνη, οδηγείται μέσα από μια σειρά καταιγιστικών, συναρπαστικών και απρόβλεπτων γεγονότων στον προορισμό που της έχει ορίσει η μοίρα.Ή μήπως όχι;

Συγγραφέας: Άννα Σπανογιώργου



ISBN: 9786185231279



Αρ. σελίδων: 272



Έτος έκδοσης: 2016



Εκδόσεις: Πηγή

https://www.iwrite.gr/bookstore/aenai-maxi/

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Άννα Σπανογιώργου γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Σοχό Θεσσαλονίκης, όπου ζει μέχρι σήµερα. Έχει σπουδάσει στο τµήµα Εµπορίας και Διαφήµισης στη Θεσσαλονίκη, µε εξειδίκευση στον τοµέα των πωλήσεων. Η ενασχόλησή της µε τον γραπτό λόγο, την οδήγησε αρχικά στη στιχουργία, µε την οποία εκφράζει αναζητήσεις και ανησυχίες µέσα από το πρίσµα της φαντασίας, κυρίως στην αγγλική γλώσσα.

Αργότερα, η ιδέα της συγγραφής εξελίχθηκε ως µία επιπλέον πτυχή της δηµιουργικότητάς της και την οδήγησε στην ολοκλήρωση του πρώτου της μυθιστορήματος “Αέναη μάχη: H Πτώση”, Εκδόσεις Πηγή (2016). Ακολούθησε το δεύτερο μέρος της τριλογίας “Αέναη μάχη: Άνοδος”, Εκδόσεις Πηγή (2018) και το φινάλε “Αέναη μάχη: Σημείο μηδέν”, Εκδόσεις Πηγή (2021) Το διήγημά της “Η σκιά” συμπεριλαμβάνεται στο συλλογικό έργο “Το έπος της φαντασίας: Αδιέξοδο” των Εκδόσεων iWrite (2017), που προέκυψε από τον διαγωνισμό του φεστιβάλ Fantasmagoria. Στο ίδιο φεστιβάλ διακρίθηκε

και το διήγημά της “Αγγελικό” το 2020. Συμμετέχειστιχουργικάστα album των Julian’s Lullaby “Dreaming of your fears” (2011, STF Records) & “Prisoner of emotions” (2016, Musica).

3-«Θα έδινα τα πάντα», είναι το νέο βιβλίο της εκπαιδευτικού και συγγραφέως Έλενας Αρτζανίδου και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός. Ένα τρυφερό ανάγνωσμα για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Ένα σκληρόδετο μεγάλου σχήματος βιβλίο με μια εντυπωσιακή και ονειρική εικονογράφηση. Αφιερωμένο σε κάθε παιδί που ονειρεύεται και θα έδινε τα πάντα για να είναι ο κόσμος του καλύτερος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Θα έδινα τα πάντα για τα χρώματα, για το σχολείο, για ένα και μόνο ποτήρι γάλα, για τα βιβλία, για την ειρήνη και την οικογένεια. Θα έδινα τα πάντα για τη γιαγιά, για τους φίλους, για τον σκύλο, για τον ήλιο και την ελιά. Θα έδινα τα πάντα για πάντα.«Θα έδινα

τα πάντα» αποκαλύπτει μια φωνή, που μπορεί να είναι ένας μικρός ήρωας ή μια μικρή ηρωίδα. Αυτό το «πάντα» περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα, όπως άλλωστε συμβαίνει με τον κόσμο γύρω μας.

Συγγραφέας: Έλενα Αρτζανίδου

ISBN: 978-618-01-3957-0

Αρ. σελίδων: 48

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Ψυχογιός

https://www.psichogios.gr/el/tha-edina-ta-panta.html

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Έλενα Αρτζανίδου γεννήθηκε στη Δυτική Γερμανία. Τα παιδικά της χρόνια τα έζησε στο Μαυρονέρι του Νομού Κιλκίς και αργότερα στη Θεσσαλονίκη, όπου τελείωσε το Λύκειο της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Νηπιαγωγών Καρδίτσας καθώς και του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Α.Π.Θ.

Σήμερα εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Θεσσαλονίκη, ενώ έχει ασχοληθεί και με τη συγγραφή χρονογραφημάτων και άρθρων για την εφημερίδα Θεσσαλονίκη-Μακεδονία. Από το 1996 ασχολείται με τη συγγραφή παιδικών βιβλίων. Αναλυτική εργογραφία της μπορείτε να βρείτε στο προσωπικό ιστολόγιό της (blog): http://ardjanidou.psichogios.gr.



4-Ο «Άγραφος Νόμος», είναι το νέο βιβλίο της πολυγραφότατης Σόφης Θεοδωρίδου και κυκλοφορεί εδώ και λίγες μέρες από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.

Για ακόμα μια φορά η ιστορία μπλέκεται με τη μυθοπλασία σ’ ένα άριστο αποτέλεσμα. Η θέση της γυναίκας στην ανδροκρατούμενη κοινωνία του ’30 και ’40 κι ένας πρώιμος οιωνός για τη χειραφέτησή της. Με φόντο τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, την Κατοχή και τον Εμφύλιος, βυθιζόμαστε σε κάποιες ανθρώπινες επιλογές που βρήκαν το σθένος ν’ αλλάξουν τη μοίρα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Μια μικρή επαρχία, όπου κυριαρχούν ο άντρας και η πεθερά. Κορίτσια, που από μικρά ονειρεύονται τον γάμο και εξελίσσονται σε γυναίκες καταπιεσμένες, εξουθενωμένες απ’ τη δουλειά και πικρόχολες. Σ’ αυτή την κοινωνία θα βρεθεί η Αιμιλία, αφήνοντας την πρωτεύουσα το 1937, όταν δέχεται να παντρευτεί τον μουσικό και τραγουδοποιό Δάμο.

Στο χωριό του, όπου συμβιώνουν μετά την Ανταλλαγή ντόπιοι και πρόσφυγες, οι κάτοικοι στην πλειοψηφία τους θα την αντιμετωπίσουν με καχυποψία και θα την αποκαλέσουν «η Πρωτευουσιάνα». Εκεί θα γνωρίσει και θα δεθεί με τη Σόνια, τη διάσημη μοδίστρα νυφικών, την προδομένη απ’ τον αρραβωνιαστικό της Κατινούλα, τη νεαρή Αννίτα, που για μια νεανική αμυαλιά υποχρεώνεται να παντρευτεί έναν άντρα που δεν αγαπά, και τη Νίνα, που έχει τα κότσια να ζήσει τη ζωή της όπως θέλει.

Είναι μια εβδομάδα παντρεμένη, όταν η φωτιά, που αφάνισε τις αδελφές της στον Πόντο, της καταστρέφει ξανά τη ζωή. Ο Δάμος την εγκαταλείπει στους γονείς του και πηγαίνει στη Σαλονίκη. Ωστόσο, ο πόλεμος που θα έρθει θα αλλάξει τις ζωές όλων τους καταλυτικά και θ’ ανατρέψει πολλά κατεστημένα.

Τα πρώτα σκιρτήματα αντίστασης γυναικών που ασφυκτιούν μες στην επαρχιακή κοινωνία στην οποία ζουν, όπου ο λόγος του άντρα είναι ΑΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΟΣ.

Συγγραφέας: Σόφη Θεοδωρίδου

ISBN: 978-618-01-4268-6

Αρ. σελίδων: 544

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Ψυχογιός

https://www.psichogios.gr/el/agrafos-nomos.html

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Σόφη Θεοδωρίδου κατάγεται από την Αλμωπία, μια μικρή επαρχία του Νομού Πέλλας. Σπούδασε νηπιαγωγός στη Θεσσαλονίκη κι εγκαταστάθηκε κατόπιν στην περιοχή καταγωγής της, όπου διαμένει μέχρι σήμερα με την οικογένειά της.

Λατρεύει τη ζωγραφική και τη λογοτεχνία, και πιστεύει πως η αγάπη της για την τελευταία την οδήγησε τελικά στη συγγραφή.