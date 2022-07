Γράφει και επιμελείται η Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη



Τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν τον Αύγουστο. Σας φαντάζομαι τα βράδια στις αυλές ή τα μπαλκόνια, με χαμηλό φωτισμό, ένα δροσερό ποτό ή σνακ κι ένα καλό βιβλίο. Υπό τους ήχους της φύσης. Ευτυχία, δε

βρίσκετε; Προσωπικά, ξεχώρισα τα παρακάτω αναγνώσματα και σας τα προτείνω.

1-Το νέο βιβλίο «Δίδαξε. Μπορείς; Τι χρειάζεται για να χτιστεί η επόμενη γενιά» της συγγραφέως Άντριας Ζαφειράκου κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Πατάκης. Την μετάφραση έχει κάνει ο Αναστάσιος Πετρίτσης.

Σ’ ένα ζεστό και παθιασμένο ανάγνωσμα η εικαστικός Andria Zafirakou μιλά για το πώς έχουν τα πράγματα στα βρετανικά σχολεία και τι μπορούν να κάνουν γι’ αυτό άνθρωποι που είναι γεννημένοι δάσκαλοι. Ένα βιβλίο ανθρώπινα σοφό για την πίστη και τη συμπόνια. Ένα μανιφέστο των τεχνών μέσα στην εκπαίδευση.

Η ιστορία της Άντριας αποτελεί ένα εμπνευσμένο και ειλικρινές ενωτικό κάλεσμα αφύπνισης που αποκαλύπτει την πραγματική εικόνα της ζωής των μαθητών σήμερα˙ την ίδια στιγμή, με τρόπο που δεν μπορεί​ παρά να συγκινεί, μας φέρνει σε επαφή με τους εξαιρετικούς ανθρώπους που διαμορφώνουν την επόμενη γενιά. Μια πηγή έμπνευσης κάθε καθηγητή προς τη διαμόρφωση μιας επόμενης γενιάς με αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα, δυναμισμό και ικανότητα να σκέφτεται κριτικά, αφήνοντας στην άκρη, όταν χρειάζεται, άκαμπτους κανόνες.

Οι παιδαγωγικές σπουδές, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και κάποια εγχειρίδια προορισμένα να υποστηρίξουν τον καθηγητή στο έργο του αρκούν; Ή η πραγματικότητα είναι άλλη; Τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί στην ανάγκη να αντιμετωπίσουν μόνοι τους, να αυτοσχεδιάσουν δοκιμάζοντας δικές τους λύσεις, δοκιμάζοντας, επίσης, τις ίδιες τις ψυχικές αντοχές τους: το μάθημα πολλές φορές είναι αδύνατον να γίνει σωστά και όλοι οι ωραίοι «στόχοι» που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών ηχούν σαν λόγια κενά. Γιατί; Γιατί συχνά οι συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης που επικρατούν στα σχολεία απέχουν πολύ από το να είναι οι ιδανικές.

Η συγγραφέας αναλύει την αξία που έχει η διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων, η δύναμή τους να ξεκλειδώνουν ψυχικά τραύματα και να τονώνουν την αυτοπεποίθηση παιδιών που, συχνά, μοιάζουν ακόμα και τα ίδια παραιτημένα από οποιαδήποτε διάθεση να διεκδικήσουν τη ζωή τους, να φανταστούν, έστω, τον εαυτό τους ικανό, να τολμήσουν να ονειρευτούν.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Η δασκάλα εικαστικών Άντρια Ζαφειράκου έσπαγε πάντα τους κανόνες. Στο σχολείο της, σε μια υποβαθμισμένη περιοχή του κέντρου του Λονδίνου όπου μιλιούνται πάνω από εκατό διαφορετικές γλώσσες, μπορούσε να αντιλαμβάνεται αμέσως τις επείγουσες ανάγκες: για επιδιόρθωση σχολικών στολών, για την κλήση των κοινωνικών υπηρεσιών, για την προστασία ευάλωτων εφήβων από συμμορίες. Και προσάρμοζε κάθε της μάθημα στους μαθητές της, πιστεύοντας με πάθος στη δύναμη της τέχνης να «ξεκλειδώνει» τα ψυχικά τραύματα ή να χαρίζει σε ένα βουβό παιδί την αυτοπεποίθηση που του έλειπε για να μιλήσει. Διαρκώς αποδεικνυόταν πως είχε δίκιο.

Έτσι, όταν το 2018 η Άντρια κέρδισε το χρηματικό έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που συνόδευσε τη βράβευσή της με το Global Teacher Prize, ήξερε ακριβώς πού θα διοχετεύονταν τα χρήματα αυτά: πίσω στην καλλιτεχνική εκπαίδευση για όλους. Γιατί σήμερα η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εφαρμόζει περικοπές δαπανών και αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών που καταστρέφουν το μάθημα των εικαστικών, ενώ η άρνησή της να ασχοληθεί με τις πιο σοβαρές απειλές που αντιμετωπίζουν τα παιδιά –διαδικτυακός εκφοβισμός, βία μεταξύ συμμοριών, πείνα και στέρηση– σπρώχνει τους δασκάλους να αναλάβουν ρόλο προστάτη και φρουρού στην πρώτη γραμμή.

Η ιστορία της Άντριας αποτελεί ένα ενωτικό κάλεσμα αφύπνισης που αποκαλύπτει την πραγματική εικόνα της ζωής των μαθητών σήμερα˙ την ίδια στιγμή, με τρόπο που δεν μπορεί παρά να συγκινεί, μας φέρνει σε επαφή με τους εξαιρετικούς ανθρώπους που διαμορφώνουν την επόμενη γενιά.

«Ζεστό, ειλικρινές και γεμάτο πάθος. Η Andria Zafirakou είναι εδώ για να μας πει πώς έχουν τα πράγματα στα βρετανικά σχολεία, και ακόμη τι μπορούν να κάνουν γι’ αυτό άνθρωποι που είναι γεννημένοι δάσκαλοι». Kate Clanchy, συγγραφέαςτουβιβλίου Some Kids I Taught and What They Taught Me

«Η γενναιοδωρία της Zafirakou δημιουργεί μια αχτίδα ελπίδας σε έναν κόσμο που, κάποιες φορές, μπορεί να φαντάζει αδιέξοδος και σκοτεινός». Guardian

«Επώδυνα ανθρώπινο… Αιχμηρά σοφό… Αναντικατάστατο». MichaelAttenborough CBE

«Μαγικός συνδυασμός πίστης και συμπόνιας». Financial Times

«Η Andria Zafirakou πρέπει να γίνει πηγή έμπνευσης για όλους». inews

«Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό ανάγνωσμα για όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς». Dr Anne Bamford, καθηγήτρια, OB

«Είχα πολύ καιρό να διαβάσω κάποιο βιβλίο που να μου φέρνει δάκρυα στα μάτια τόσο συχνά». Observer

«Πηγή έμπνευσης. Μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει καλή διδασκαλία˙ αλλά μοιάζει να είναι αγάπη». Evening Standard



Συγγραφέας: Άντρια Ζαφειράκου

ISBN: 9789601697420

Αρ. σελίδων: 312

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Πατάκης

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Άντρια Ζαφειράκου είναι καθηγήτρια εικαστικών και κλωστοϋφαντουργίας και αναπληρώτρια διευθύντρια στο Κοινοτικό Σχολείο του Άλπερτον στο Μπρεντ, όπου εργάζεται εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Τον Μάρτιο του 2018 κέρδισε το Global Teacher Prize, γνωστό ως το «Νόμπελ της διδασκαλίας». Με το χρηματικό έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, η Άντρια ίδρυσε τους

Φιλοξενούμενους Καλλιτέχνες, μια φιλανθρωπική οργάνωση που φέρνει επαγγελματίες καλλιτέχνες σε μη προνομιούχα σχολεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι Πολιτιστική Ηγέτιδα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηγετών του Μέλλοντος, ενώ η Evening Standard την έχει συμπεριλάβει στους δέκα πιο επιδραστικούςΛονδρέζους. Το 2019, ανακηρύχθηκε μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (MBE) για τις υπηρεσίες της στην εκπαίδευση. Ζει στο Λονδίνο με τον σύζυγο και τις δύο κόρες της.

2-Το νέο βιβλίο «Αιώνια πατρίδα» της συγγραφέως Λίζα Σκοτολάιν κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Μίνωας. Την μετάφραση του βιβλίου έχει γίνει από την Ντόρα Δαρβίρη.

Το βιβλίο είναι βασισμένο σε ιστορικά γεγονότα που ελάχιστοι γνωρίζουν. Μια συγκινητική ιστορία για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, για τους Εβραίους και τις συνέπειες του φασισμού στη Ρώμη. Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου στάθηκε το έργο του Πρίμο Λέβι, ενός Ιταλοεβραίου χημικού που απελάθηκε στο Άουσβιτς. Στο μυθιστόρημα αυτό συμπεριλαμβάνονται ιστορικά γεγονότα, όπως το ραστρελαμέντο του Γκέτο και άλλων συνοικιών της Ρώμης, αλλά και υπαρκτά ιστορικά πρόσωπα, όπως οι πρόεδροι Ούγκο Φοά και Ντάντε Αλμάνσι και ο μαθηματικός Τούλιο Λέβι-Τσιβίτα – γνωστός και ως ο «Αϊνστάιν της Ιταλίας».

Η ταραχώδης ενηλικίωση, η μοίρα τριών χαρακτήρων και οι εμπειρίες των οικογενειών τους που απεικονίζονται κατά την άνοδο του Μουσολίνι και του φασισμού στην Ιταλία και την εισβολή αργότερα από τους Ναζί. Ο αντίκτυπος του φασισμού και του ναζισμού στους Ιταλούς Εβραίους στο εβραϊκό γκέτο της Ρώμης, στις οικογένειες που συμπαθούσαν τον Μουσολίνι και την αντιφασιστική αντίσταση.

Τα εναλλασσόμενα κεφάλαια ωθούν τον αναγνώστη να μη μπορεί να το αφήσει απ’ τα χέρια του. Αν και περιγράφει μια δύσκολη ιστορική περίοδο, διαφαίνεται η αγάπη της συγγραφέως για την Ιταλία, τον πολιτισμό της, τους ανθρώπους της, την τέχνη, το φαγητό...

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Η Ελιζαμπέτα, ο Μάρκο και ο Σάντρο είναι, παρά τις διαφορές τους, οι καλύτεροι φίλοι από παιδιά. Η Ελιζαμπέτα είναι μια δυναμική, πανέμορφη κοπέλα που ονειρεύεται να γίνει συγγραφέας, o Μάρκο, τύπος αποφασιστικός και αθλητικός, είναι γόνος οικογένειας που ασχολείται επαγγελματικά με την ποδηλασία, και ο Εβραίος Σάντρο, μαθηματική διάνοια και χαρακτήρας καλόκαρδος και συμπονετικός, είναι ο γιος ενός δικηγόρου και μιας γιατρού. Η φιλία τους γίνεται έρωτας και τόσο ο Σάντρο, όσο και ο Μάρκο, ελπίζουν να κερδίσουν την καρδιά της Ελιζαμπέτα.

Το φθινόπωρο του 1937, όμως, όλα αρχίζουν να αλλάζουν. Οι Εβραίοι της Ρώμης, ακόμα και εκείνοι που δηλώνουν φασίστες, αρχίζουν να χάνουν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, την αξιοπρέπειά τους. Ο Μουσολίνι, σε μια επίδειξη ισχύος, ευθυγραμμίζεται με τους ναζιστές της Γερμανίας και αλλάζει τους νόμους. Κι ενώ ο αντισημιτισμός αποκτά νομικό έρεισμα και ξεσπά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι τρεις νέοι συνειδητο­ποιούν πως ο Μουσολίνι ήταν μόνο η αρχή. Οι ναζί εισβάλλουν στη Ρώμη και τότε εξαπολύονται νέες κτηνώδεις επιθέσεις κατά των Εβραίων της πόλης, με αποκορύφωμα μια φρικτή προδοσία…

Συγγραφέας: Λίζα Σκοτολάιν

ISBN: 978-618-02-2069-8

Αρ. σελίδων: 832

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Μίνωας

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Λίζα Σκοτολάιν είναι Αμερικανίδα συγγραφέας τριάντα τριών μυθιστορημάτων και έχει βραβευτεί με το βραβείο Edgar. Έπειτα από μια επιτυχημένη καριέρα στο δίκαιο, κυκλοφόρησε το 1994 το πρώτο της θρίλερ με τον τίτλο Everywhere that Mary went. Έκτοτε, δεν σταμάτησε να γράφει μυθιστορήματα, τα οποία έτυχαν θερμής υποδοχής από το κοινό και τους κριτικούς, ενώ έγιναν γρήγορα μπεστ σέλερ.

Υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Συγγραφέων Μυστηρίου της Αμερικής, και οι κριτικές της πάνω σε λογοτεχνικά και άλλου είδους βιβλία έχουν δημοσιευτεί στους New York Times, στη Washington Post και στον Philadelphia Inquirer. Σε συνεργασία με την κόρη της, γράφει στην εφημερίδα Philadelphia Inquirer μια εβδομαδιαία στήλη με τίτλο Chick Wit.Είναι αριστούχος της αγγλικής φιλολογίας και της νομικής από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε τριάντα πέντε γλώσσες και έχουν πουλήσει πάνω από τριάντα εκατομμύρια αντίτυπα. Το Αιώνια Πατρίδα είναι το πρώτο της ιστορικό μυθιστόρημα. Ζει στην Πενσιλβάνια με πολλά ανυπάκουα κατοικίδια και της αρέσει πολύ!

3-«Ο μισθοφόρος» είναι το νέο βιβλίο του Αμερικανού συγγραφέων εξαιρετικών ιστορικών μυθιστορημάτων Στίβεν Πρέσσφιλντ και κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Πατάκη. Η μετάφραση έγινε από τον Αντώνη Καλοκύρη.

Στο πιο πρόσφατο ιστορικό μυθιστόρημα του Στίβεν Πρέσσφιλντ ένας σπουδαίος πολεμιστής έρχεται αντιμέτωπος με το μοναδικό πράγμα που θα μπορούσε να τον αλλάξει: ένα κοριτσάκι, με καρδιά γεμάτη ελπίδα και ανθρωπιά. Ένα ανάγνωσμα που διερευνά το ήθος του μαχητή μέσα από τα μάτια και την καρδιά ενός μισθοφόρου, το επάγγελμα του οποίου δοκιμάζεται σε ένα ταξίδι που του αλλάζει τη ζωή.

Ένας προσκυνητή μεταφέρει μια εμπρηστική επιστολή που μπορεί να καταστρέψει το ρωμαϊκό οικοδόμημα ενός θρησκευόμενου φανατικού σε στασιαστές στην Κόρινθο. Οι Ρωμαίοι προσλαμβάνουν έναν πρώην λεγεωνάριο, τον μοναχικό πολεμιστή Τελαμώνα από την Αρκαδία, ο οποίος ακολουθεί έναν σκοτεινό προσωπικό κώδικα, χωρίς χώρο για ευγενείς σκοπούς και ιδανικά, για να συλλάβει τον προσκυνητή προτού παραδώσει την επιστολή. Τότε συμβαίνει κάτι απρόβλεπτο...

Με δυναμική και αφυπνιστική αφήγηση, ο Στίβεν Πρέσσφιλντ υπογράφει τη συγκλονιστική ιστορία ενός απρόθυμου ήρωα σε μια Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που δοκιμάζεται κατά τα πρώτα χρόνια μιας νέας θρησκείας που θα αλλάξει τον κόσμο. Ιερουσαλήμ κι έρημος Σινά, δυο δεκαετίες μετά τη σταύρωση. Απ’ το βιβλίο πηγάζει σοφία και βάθος. Κανείς δε συνδυάζει το όμορφο με το άγριο τόσο αριστουργηματικά. Μάγισσες, εκδίκηση, προφήτες, βάρβαρες φυλές, στρατιώτες, τατουάζ, μάχες και πολλά βέλη... Σαν μυστικιστικές αλχημείες θρησκευτικών βιβλίων. Αποκλείεται να μην σας κεντρίσουν το ενδιαφέρον.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Ιερουσαλήμ και έρημος του Σινά, 1ος αι. μ.Χ. Στον ταραγμένο απόηχο της σταύρωσης του Ιησού, αξιωματούχοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πληροφορούνται για έναν προσκυνητή που μεταφέρει την εμπρηστική επιστολή ενός θρησκευόμενου φανατικού σε στασιαστές στην Κόρινθο. Το περιεχόμενό της μπορεί να καταστρέψει το ρωμαϊκό οικοδόμημα. Οι Ρωμαίοι προσλαμβάνουν έναν πρώην λεγεωνάριο, τον μοναχικό πολεμιστή Τελαμώνα από την Αρκαδία, για να συλλάβει τον προσκυνητή προτού παραδώσει την επιστολή. Ο Τελαμώνας ακολουθεί έναν σκοτεινό προσωπικό κώδικα, όπου δεν υπάρχει χώρος για ευγενείς σκοπούς και ιδανικά. Θα συλλάβει, λοιπόν, τον κομιστή της επιστολής. Και τότε θα συμβεί κάτι που ούτε εκείνος ούτε η αυτοκρατορία θα μπορούσαν να έχουν προβλέψει...

Ο Στίβεν Πρέσσφιλντ υπογράφει τη συγκλονιστική ιστορία ενός απρόθυμου ήρωα σε μια Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που δοκιμάζεται κατά τα πρώτα χρόνια μιας νέας θρησκείας που θα αλλάξει τον κόσμο.

Συγγραφέας: Στίβεν Πρέσσφιλντ

ISBN: 9786180700688

Αρ. σελίδων: 432

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Πατάκη

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο Αμερικανός Στίβεν Πρέσσφιλντ είναι ο συγγραφέας των εξαιρετικά επιτυχημένων ιστορικών μυθιστορημάτων Οι πύλες της φωτιάς, Άνεμοι πολέμου, Οι τελευταίες Αμαζόνες, Οι αρετές του πολέμου, Η ματωμένη εκστρατεία, Σκοτώστε τον Ρόμελ, O επαγγελματίας, 36 δίκαιοι και Ο μισθοφόρος και του λογοτεχνικού δοκιμίου O πόλεμος της τέχνης (κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Πατάκη). Το πρώτο του βιβλίο, Ο μύθος του Μπάγκερ Βανς, ένα μυθιστόρημα μυστηρίου με θέμα έναν περίφημο αγώνα γκολφ τον Μάιο του 1931 στην Τζόρτζια, μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ το 2000. Ζει στο Μαλιμπού της Καλιφόρνιας.

4-Το παραμύθι «Ο κύριος Χελώνας και το καβούκι του» είναι η πρώτη συγγραφική δουλειά της Νίκης Μωραΐτη και κυκλοφορεί από Εκδόσεις Υδροπλάνο.

Πού είναι το καβούκι του Κυρίου Χελώνα; Θα μπορέσει να βοηθήσει το Φλαμίνγκο στην εύρεσή του; Σε τι περιπέτειες θα μπλέξουν οι δυο φίλοι; Μια ιστορία γλυκιά και τρυφερή για την αγάπη, τη φιλία και τη διαφορετικότητα. Πλαισιωμένη από πανέμορφες εικόνες του Ιταλού καλλιτέχνη Domenico Russo.

Πάντα, δύο ζευγάρια μάτια είναι καλύτερα από ένα... Ίσως, τελικά να μην είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζουν. Αν και τσακωμένοι, οι δύο φίλοι θυμούνται τη δύναμη της φιλίας τους και συνεργάζονται, χαρούμενοι που είναι πάλι μαζί. Θυμός και μοναξιά πάνε περίπατο κι έρχεται να τους συναντήσει η μαγεία...

Εμπεριέχεται επίσης qr code, για όσους προτιμούν να ακούσουν το παραμύθι σε αφήγηση του ηθοποιού Δημήτρη Τοπαλίδη. Για όσους νιώθουν πως κάτι τους λείπει χωρίς τους φίλους τους!

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Ένα πρωί, ο Κύριος Χελώνας ξυπνάει και σηκώνεται από το κρεβάτι του, νιώθοντας διαφορετικός, λιγάκι πιο ελαφρύς από ό,τι συνήθως. Μόλις συνειδητοποιεί ότι αυτό που του λείπει είναι το καβούκι του, φωνάζει τη φίλη του, το Φλαμίνγκο, να τον βοηθήσει στην αναζήτηση. Θα μπορέσουν, όμως, μαζί, να βρουν το χαμένο καβούκι του; Μια ιστορία για την αγάπη, τη φιλία και τη διαφορετικότητα.

Συγγραφέας: Νίκη Μωραΐτη

ISBN: 978-618-207-063-5

Αρ. σελίδων: 24

Έτος έκδοσης: 2021

Εκδόσεις: Υδροπλάνο

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Νίκη Μωραΐτη γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1992, στο Αγρίνιο και είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας των Ιωαννίνων. Σε ηλικία δώδεκα περίπου ετών γράφει μια ιστορία πέντε παιδιών που δραπετεύουν σε επικίνδυνους και γεμάτους περιπέτεια χωροχρόνους. Από μικρή ηλικία λάτρευε τα παραμύθια και τους φανταστικούς τους κόσμους, ενώ επινοούσε διάφορα παιχνίδια προκειμένου να ξεφεύγει, ούσα μoνοχαπαίδι, από τον μικρόκοσμο των μεγάλων. Σήμερα, ο Κύριος Χελώνας και το Καβούκι του παίρνει σάρκα και οστά από τις εκδόσεις Υδροπλάνο και αποτελεί την πρώτη της επαγγελματική συγγραφική δουλειά.

5-Το νέο εφηβικό βιβλίο «Φιλία με άρωμα λεβάντας» της συγγραφέως Αναστασίας Ξενοφώντος Γαϊτάνου κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Πατάκη.

Τροφή για σκέψη και προβληματισμό, πάνω σε θέματα φιλίας, οικογένειας, σχολικού εκφοβισμού, αλλά κυρίως ένα καλογραμμένο βιβλίο που δεν θα αφήσετε από τα χέρια σας. Για όσους αναρωτιούνται ποια είναι η κινητήρια δύναμη που σπρώχνει κάποιον να πετύχει το όνειρό του, είναι σίγουρα η αγάπη για τον ίδιο του τον εαυτό.

Ένα εφηβικό ανάγνωσμα με άρωμα φιλίας και λεβάντας. Το μυθιστόρημα της Αναστασίας Ξενοφώντος-Γαϊτάνου είναι ένα κοινωνικό μυθιστόρημα, με κεντρική ηρωίδα τη δεκαπεντάχρονη Θάλεια.

Εξετάζοντας θέματα, όπως η απώλεια, το πένθος και ο σχολικός εκφοβισμός, η συγγραφέας μεταφέρει το θέμα του θανάτου στις μικρότερες ηλικίες, ενώ, ταυτόχρονα, με περιγραφική δεξιοτεχνία, μυθοπλαστική δεινότητα, ευρηματικότητα και ευαισθησία, καλλιεργεί και αναδεικνύει την ενσυναίσθηση, σε βαθμό που το μυθιστόρημα καταλήγει να γίνεται ένας ύμνος και μια φωνή διαμαρτυρίας για κάθε μορφή σχολικού εκφοβισμού.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Ένα παλιό μαθητικό λεύκωμα πέφτει στα χέρια δύο έφηβων κοριτσιών. Από εκείνη τη στιγμή το παρόν μπλέκεται με το παρελθόν. Ποια είναι η ιδιοκτήτρια του λευκώματος; Τι της συνέβη; Η Κάλια και η Θάλεια, στην προσπάθειά τους ν’ ανακαλύψουν το μυστικό του λευκώματος, θα έρθουν αντιμέτωπες με τους δικούς τους εφιάλτες και με τη Στέφανη, η οποία, έχοντας τη βοήθεια των «υπηκόων» της, υφαίνει γύρω τους έναν επικίνδυνο ιστό. Θα καταφέρουν τα δύο κορίτσια να ξεφύγουν απ’ αυτόν; Θα καταφέρουν να λύσουν τον γρίφο του λευκώματος και -το πιο σημαντικό- θα καταφέρουν να βρουν την αληθινή φιλία;

Συγγραφέας: Αναστασία Ξενοφώντος Γαϊτάνου

ISBN: 9789601699349

Αρ. σελίδων: 352

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Πατάκη

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Αναστασία Ξενοφώντος Γαϊτάνου γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια πενταμελή οικογένεια στην Αραδίππου, μια όμορφη κωμόπολη της Κύπρου, και είναι μητέρα δύο παιδιών, σύζυγος, εκπαιδευτικός και λάτρης του βιβλίου. Η συγγραφική της πορεία ξεκίνησε το 2009 με το παιδικό μυθιστόρημα «Η ομάδα των 5… εναντίον Μαύρου Σίφουνα» και συνέχισε με το «Αουτσάιντερ», που πήρε το Α΄ Βραβείο του ΚΣΠΝΒ το 2013 και εκδόθηκε το 2015. Το 2020 εκδόθηκε το «Η ζωή… αλλιώς», το πρώτο της βιβλίο για ενηλίκους. Η συγγραφή έγινε μέρος της ζωής της και οι διακρίσεις της σε παγκύπριους και πανελλήνιους διαγωνισμούς τη διατηρούν σε μια πορεία στην οποία τον πρώτο λόγο έχουν οι λέξεις. Η ίδια ζει έχοντας πάντα δίπλα της ένα πουγκί, «το πουγκί των στιγμών» όπως το αποκαλεί. Προχωρεί στη ζωή λοιπόν και μαζεύει στιγμές… Bonus!

6-Το νέο βιβλίο της Κατερίνας Μανανεδάκη «Τη μέρα που πήρα τα βουνά» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.

Ένα χιουμοριστικό κι εναλλακτικό ανάγνωσμα για όσους θέλουν να πάρουν τα βουνά καλοκαιριάτικα, να γλιτώσουν από όλους και από όλα.​ Για εκείνους που επιθυμούν έναν μεγάλο, παράνομο και γεμάτο πάθος έρωτα ή καινούργιους και γεμάτους μυστήριο φίλους.​

Για όσους ψάχνονται να αναλύσουν τα ψυχολογικά τους και τα σύνδρομά τους, να μάθουν ποιοι είναι και πού πηγαίνουν επιτέλους σε αυτή τη ζωή.​ Ένα τρελό, ανατρεπτικό, αστείο, σοβαρό, ερωτικό, συγκινητικό και γεμάτο εκπλήξεις βιβλίο. Μια αληθινή ιστορία που συνέβη στα ψέματα.​

Η Κατερίνα Μανανεδάκη, με το δικό της ξεχωριστό στιλ, για ακόμη μια φορά αποτυπώνει με λέξεις την απόλυτη παράνοια της εποχής μας αλλά και της ίδιας μας της ζωής!

Κάθε ιστορία της συγγραφέως κρύβει εκπλήξεις κι ανατροπές. Επιλέγει να ξορκίζει ό, τι την αγχώνει και τη βασανίζει με χαμόγελο! Οπότε, μιλάμε για ένα βιβλίο γεμάτο χαμόγελα, μυστικούς έρωτες και ψυχολογικά μπρος πίσω. Γεμάτο κομμάτια όπου κάθε αναγνώστης θα αναγνωρίσει τη δική του ζωή. Μια περιπέτεια, που ξεκινά στην Αθήνα και φτάνει μέχρι την κορυφή του βουνού, μια γυναίκα και οι δυο κολλητές της σε ένα ταξίδι στην ουσία αυτογνωσίας στο οποίο ανακαλύπτουν όλα αυτά που θέλουν, που νομίζουν πως θέλουν, αυτά του χρειάζονται πραγματικά για να ζήσουν τη ζωή τους έτσι όπως την έχουν ονειρευτεί.

Γύρω τους πολλά πρόσωπα, άντρες και γυναίκες που κάνουν την εμφάνισή τους εκεί που δεν τους περιμένεις και ανατρέπουν όλες τις ισορροπίες που υπήρχαν. Αγωνίες, φόβοι και ελπίδες ξετυλίγονται στις σελίδες του βιβλίου και όλοι μαζί ταξιδεύουμε σε έναν κόσμο μαγικό.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Θέλεις να πάρεις τα βουνά και να γλιτώσεις από όλους και από όλα; Θέλεις να ζήσεις έναν μεγάλο, παράνομο και γεμάτο πάθος έρωτα; Θέλεις να αναλύσεις τα ψυχολογικά σου και τα σύνδρομά σου, να μάθεις ποια είσαι και πού πηγαίνεις επιτέλους σε αυτή τη ζωή; Θέλεις μήπως να αποκτήσεις καινούργιους και γεμάτους μυστήριο φίλους;

Αν ναι, τότε αυτό το βιβλίο γράφτηκε για εσένα! Η Νίκη, η Νέλλη και η Νένα σε οδηγούν, θέλεις δε θέλεις, στο πιο τρελό, ανατρεπτικό, αστείο, σοβαρό, ερωτικό, συγκινητικό και γεμάτο εκπλήξεις βιβλίο. ​ Μια αληθινή ιστορία που συνέβη στα ψέματα. Η Κατερίνα Μανανεδάκη, με το δικό της ξεχωριστό στιλ, για ακόμη μια φορά αποτυπώνει με λέξεις την απόλυτη παράνοια της εποχής μας αλλά και της ίδιας μας της ζωής!

Συγγραφέας: Κατερίνα Μανανεδάκη

ISBN: 978-618-01-4427-7

Αρ. σελίδων: 360

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Ψυχογιός

https://www.psichogios.gr/el/th-mera-poy-phra-ta-boyna.html

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Κατερίνα Μανανεδάκη είναι δηµοσιογράφος. Έχει δουλέψει στο Mega Channel, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, στο Star Channel και στον περιοδικό Τύπο, σε εκδόσεις υψηλής αναγνωσιµότητας και κυκλοφορίας. Έχει γράψει δεκατέσσερα βιβλία που έχουν γίνει θεατρικές παραστάσεις, ετοιμάζονται να μεταφερθούν στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, έχουν μεταφραστεί στο εξωτερικό και όλα τους είναι μπεστ σέλερ.

Έχει γράψει δεκαοκτώ βιβλία. Από τις Εκδόσεις​ ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα μυθιστορήματα ΤΙ ΤΡΑΒΑΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΝΕΣ!, που έχει πουλήσει περισσότερα από 150.000 αντίτυπα, το έχουν λατρέψει οι Ελληνίδες μαμάδες και ανέβηκε στο θέατρο, ΕΓΩ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΩ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ;, Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ, σε συνεργασία με την Ελένη Πετρουλάκη, και ΑΥΤΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ΜΕ ΤΡΕΛΑΝΕΙ.

Για απευθείας επικοινωνία με τη συγγραφέα μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της στο facebook: www.facebook.com/Katerina Mananedaki, στο Instagram: Katerina.Mananedaki ή στο site της: Katerinamananedaki.gr