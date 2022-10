Η Μουσική Σχολή Δήμου Μετεώρων φιλοξενεί την διακεκριμένη πιανίστα Ελένη Παππά σε ένα ρεσιτάλ Πιάνου την Κυριακή 9 Οκτωβρίου και ώρα 20:00.

Το ρεσιτάλ θα γίνει στην Αίθουσα Μουσικών Συνόλων στη Μουσική Σχολή Δήμου Μετεώρων, η οποία ανοίγει μετά από καιρό τις πόρτες της για το κοινό για να φιλοξενήσει την πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια όλου του σχολικού έτους.

Είναι μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη χαρά η συνεργασία αυτή με την σολίστ Ελένη Παππά που θα ερμηνεύσει έργα Μπετόβεν, Σοπέν, Αλμπένιθ, Ντεμπυσύ, Γκλας και Άιχμπεργκ.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΩΡΑ 20:00



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ελένη Παππά αποφοίτησε από το UniversityofAlberta με DoctorofMusic (piano) και MasterofMusic (doublemajorinpianoperformanceandpianopedagogy) μεκαθηγητές τους PatriciaTao και JacquesDesprés, από τη ΣΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΜSc «Άσκηση και Υγεία»), από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με ειδίκευση στην ερμηνεία (πιάνο) με καθηγήτρια τη Μαρία Κωλέττη, και από το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας (Δίπλωμα πιάνου) με καθηγητή τον Απόστολο Αλεξίου.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της απέσπασε υποτροφίες από το University of Alberta, καναδικά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΙΚΥ και το ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη». Συμμετείχε στο SummerPianoFestival του BanffCenterfortheArts, στο Θερινό Φεστιβάλ Παξών και σε πολλά σεμινάρια πιάνου. Εργάστηκε ως βοηθός καθηγητή στο University of Alberta, και ως ακκόμπανιστ στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας και στις σχολές χορού EdmontonSchool of Ballet και DanceAlberta.

Έχει παρουσιάσει πολλά ατομικά ρεσιτάλ πιάνου και συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ελλάδα και τον Καναδά. Από το 2013 διδάσκει πιάνο στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων.