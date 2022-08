της Arwa Mahdawi (The Guardian)

Και έτσι απλά, κανείς δεν κάνει πια σεξ. Οι μεσήλικοι δεν πολυκάνουν σεξ. Οι νέοι δεν πολυκάνουν σεξ. Οι Ιάπωνες δεν πολυκάνουν σεξ. Ούτε οι Βρετανοί ή οι Αυστραλοί ή οι Αμερικανοί.

Την τελευταία δεκαετία, αρκετές έρευνες έχουν διαπιστώσει μια σημαντική μείωση της σεξουαλικής δραστηριότητας ανά τον κόσμο, με πιο πρόσφατο παράδειγμα μία επικεντρωμένη στις ΗΠΑ μελέτη που έδειξε μείωση, μεταξύ 2009 και 2018, σε όλες τις μορφές σεξουαλικής δραστηριότητας μεταξύ συντρόφων, όπως και στον εφηβικό αυνανισμό.

Οι ερευνητές βασίστηκαν στις πληροφορίες που είχαν δώσει οι ίδιοι οι ερωτηθέντες σε κυβερνητικές μελέτες μεταξύ ατόμων ηλικίας 14-49 χρόνων· είναι πιθανό λοιπόν οι άνω των 50 να έχουν να πουν μία πολύ διαφορετική ιστορία.

Τι συμβαίνει όμως στις μέρες μας με τους νέους και τους σχετικά νέους; Γιατί μειώνεται η σεξουαλική δραστηριότητα;

Παρότι η έρευνα δεν υπεισήλθε ιδιαίτερα στους πιθανούς υποκείμενους παράγοντες – ούτε εξέτασε τις επιπτώσεις της πανδημίας -, δύο από τους συντάκτες της, η Ντέμπι Χέρμπενικ και η Τσουνγκ-τσίεχ Φου, μοιράστηκαν πρόσφατα τις υποθέσεις τους με το περιοδικό Scientific American.

Η ανακεφαλαίωση της (πολύ τεχνικής) συζήτησης είναι πως ρόλο παίζουν πιθανότατα αρκετοί διαφορετικοί παράγοντες. Υπάρχει, φυσικά, η αυξανόμενη χρήση των σόσιαλ μίντια και των βιντεοπαιχνιδιών.

Ενας άλλος παράγοντας ενδεχομένως να είναι η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ. Ισως πιο ενδιαφέρουσα και ανησυχητική, ωστόσο, είναι η υπόθεση των ερευνητριών πως η «μόδα» του ακραία άγριου σεξ ίσως να εμπνέει σε μία ολόκληρη γενιά νέων αποστροφή για το σεξ συνολικά.

Τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει μία σημαντική κανονικοποίηση των επονομαζόμενων παιχνιδιών ασφυξίας στη διάρκεια του σεξ. Η πορνογραφία έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό, αλλά γυναικεία περιοδικά και η λαϊκή κουλτούρα (η ταινία «Πενήντα αποχρώσεις του γκρι», για παράδειγμα) έχουν επίσης βοηθήσει να γίνει το άγριο σεξ «trendy».

Η Χέρμπενικ και η Φου είπαν στο Scientific American πως τα παιχνίδια ασφυξίας στη διάρκεια του σεξ «μοιάζει να είναι μια συμπεριφορά που υιοθετεί η πλειονότητα των φοιτητών».

Παρότι σε πολλές περιπτώσεις είναι συναινετικά και προσφέρουν απόλαυση, οι ερευνήτριες σημειώνουν πως το επιθετικό σεξ μπορεί επίσης να είναι τρομακτικό.

«Δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό ενδεχομένως να οδηγεί κάποιους ανθρώπους στην απόφαση να μην κάνουν σεξ, γνωρίζουμε όμως πως κάποιοι άνθρωποι νιώθουν φόβο», σημείωσε η Φου.

«Θα μπορούσαν να συναινέσουν στο σεξ, αλλά να συμβεί κάτι όπως η πρόκληση ασφυξίας χωρίς να έχουν ερωτηθεί προκαταβολικά».

Δεν είναι ένας παράλογος φόβος: η ακτιβιστική ομάδα We Can’t Consent to This είχε καταγγείλει το 2019 πως την προηγούμενη δεκαετία, συνολικά 30 γυναίκες και κορίτσια έχασαν τη ζωή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο στη διάρκεια συναινετικής, υποτίθεται, βίαιης σεξουαλικής δραστηριότητας.

Το «άγριο σεξ που πήγε στραβά» έχει γίνει μία ανησυχητικά συνηθισμένη κάλυψη για τη γυναικοκτονία.

Να είμαστε σαφείς: το άγριο σεξ δεν έχει τίποτα το κακό, αρκεί να είναι πραγματικά συναινετικό. Το πρόβλημα, είναι το να μαθαίνουν οι νέοι άνθρωποι για το σεξ μέσα από το πορνό, και το να θεωρούν πως η βία είναι ένα φυσιολογικό μέρος της οικειότητας. Οι παρατηρήσεις της Χέμπερνικ και της Φου για την κανονικοποίηση του άγριου σεξ αντανακλούν σχόλια που έκανε τον περασμένο μήνα η τραγουδίστρια Μπίλι Αϊλις, για τις επιπτώσεις που είχε πάνω της το γεγονός ότι παρακολουθούσε πορνό από πολύ νεαρή ηλικία, και το πώς διαστρέβλωσε τις προσδοκίες της γύρω από το σεξ.

«Τις πρώτες φορές που έκανα σεξ, δεν έλεγα όχι σε πράγματα όχι καλά», είπε η Αϊλις σε μία συνέντευξή της στο Howard Stern Show. «Ηταν επειδή πίστευα ότι αυτά έπρεπε υποτίθεται να με ελκύουν».

Είναι εύκολο να μετατρέπεται η βιομηχανία του πορνό, που δεν έχει ακριβώς τη φήμη ότι νοιάζεται για την ηθική, σε ένα εξιλαστήριο θύμα για όλα όσα πάνε στραβά με την κοινωνία. Αν όμως οι νέοι έχουν μη υγιείς απόψεις για το σεξ, δεν μπορεί να κατηγορηθεί απλώς για αυτό το πορνό – φταίει και η έλλειψη σωστής σεξουαλικής αγωγής.

Μεταξύ 2002 και 2014, το ποσοστό των σχολείων στις ΗΠΑ που απαιτούσαν από τους μαθητές να μάθουν για τη σεξουαλικότητα μειώθηκε από 67% σε 48%.

Η αμερικανική κυβέρνηση ξόδεψε επίσης μεταξύ 1992 και 2017 ένα εκπληκτικό ποσό συνολικά δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων σε προγράμματα που προκρίνουν την αποχή από το σεξ.

Αν οι νέοι μαθαίνουν για το σεξ μέσα από το πορνό, ας μην κατηγορούμε απλώς τη βιομηχανία του πορνό: ας αναρωτηθούμε γιατί δεν λαμβάνουν καλύτερες πληροφορίες αλλού.

in.gr