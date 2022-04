O παππούς της Αριστοτέλης Διβάνης ξεκίνησε από τα Τρίκαλα, στη δεκαετία του πενήντα, με τον αδερφό του Γιώργο, όπου δημιούργησαν το πρώτο ξενοδοχείο Διβάνη. Ακολούθησαν η Λάρισα, η Καλαμπάκα, η Αθήνα, πολλά τα ξενοδοχεία, η επιχείρηση έγινε όμιλος.

Η εγγονή Κωνσταντίνα Διβάνη, μέτοχος και στέλεχος της ξενοδοχειακής αλυσίδας Διβάνη, απασχόλησε το Σαββατοκύριακο τις κοσμικές στήλες, με τον απλό και φινετσάτο γάμο της.

Ας πάρουμε μια γεύση:

Η νύφη δεν φορούσε λευκά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ξέρουμε αν ακολούθησε την αμερικανική παράδοση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και εξαιρετικά οικεία στην χώρα μας, του «something old, something new, something borrowed, something blue», και να θέλησε να προσθέσει ορισμένες αντίστοιχες πινελιές, έστω για να τις καταλαβαίνει η ίδια και οι φίλες της, αλλά το σίγουρο είναι ότι η κόρη του Σπύρου Διβάνη και της Αλέξιας Διβάνη, θέλησε να κάνει τη διαφορά.

Να το χαρεί, να οργανώσει τον γάμο της με χρώμα, να δείξει πόσο εύκολα μπορείς να αποκαλύψεις στοιχεία της προσωπικότητας σου ακόμη και στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής σου.

Το περασμένο σαββατοκύριακο λοιπόν ήταν αφιερωμένο στα νιάτα, στην φιλοξενία, στον ελληνικό τουρισμό, στη μόδα, στην πολυτέλεια, στη μουσική και στον χορό.

Δεν έχουμε την ευκαιρία κάθε τόσο να βλέπουμε όμορφα αγόρια και κορίτσια, με ένα πλατύ χαμόγελο, να ζουν το παραμύθι, να γελούν (επιτέλους) χωρίς μάσκες, να χαίρονται για παιδιά με τα οποία συνδέονται από το σχολείο και το πανεπιστήμιο με βαθιά φιλία, να τους εύχονται το «happily ever after» και να παίρνουν σειρά.

Η Κωνσταντίνα Διβάνη, η μονάκριβη κόρη του πρωταγωνιστή της ξενοδοχειακής ζωής για περισσότερα από 60 χρόνια, Σπύρου Διβάνη, έμοιαζε πιο όμορφη και ευτυχισμένη από ποτέ.

Κι αφού παντρεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Δημαρχείο με ένα εντυπωσιακό φόρεμα-νυφικό σε έντονη, κίτρινη απόχρωση και ασορτί αθλητικά παπούτσια, για την ανατροπή, με δαντέλα και νεορομαντική διάθεση, προσκάλεσε τους φίλους, συγγενείς, και γνωστούς, στο πιο υπέροχο πάρτι της ζωής της.

Η Κωνσταντίνα Διβάνη με τους γονείς της Αλεξία και Σπύρο Διβάνη

Είναι ένα όμορφο κορίτσι, 28 χρονών, όπως και ο σύντροφος της ζωής της, επίσης συνομήλικος, και πλέον σύζυγος της. Δύο νέα παιδιά που ξεκινούν τη ζωή τους μαζί, με γερές βάσεις. Και ροδοπέταλα; Γιατί όχι; Μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν δεν υπάρχει πιο όμορφη είδηση ένα κορίτσι που είναι έγκυος, ετοιμάζεται να φέρει μια ζωή στον κόσμο, σε λίγους μήνες θα γίνει μαμά και ο ισχυρός άνδρας της ελληνικής φιλοξενίας, Σπύρος Διβάνης, παππούς.

Είδαμε τις φωτογραφίες, τρυφερά ενσταντανέ από τον νεανικό γάμο, και νομίζαμε ότι βλέπαμε καρτ-ποστάλ ή ακόμη καλύτερα σκηνή από μία κινηματογραφική ταινία που δεν γυρίστηκε ακόμη. Γάμος αλά ελληνικά; Και κάτι παραπάνω.

Η Κωνσταντίνα Διβάνη, Marketing & Operations Director του ξενοδοχειακού Ομίλου Διβάνη, των Divani Collection Hotels, δεν είναι μια συνηθισμένη νύφη. Ως απόφοιτος του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου (στο banking και finance), όπως διαβάζουμε και στο προφίλ της στο Linkedin, έχει πάρει και Bachelor of Science, mathematics with management and finance, από το King’s College, και είναι μια φιλόδοξη και δυναμική κοπέλα με διορατικότητα, γνώσεις, εμπειρία και ταλέντο.

Αν και εργάζεται τα τελευταία πέντε χρόνια στον Όμιλο Διβάνη, ανέλαβε καθήκοντα Director στο τμήμα Marketing & Operations των Divani Collection Hotels, για να αναλάβει και την επικοινωνία των ξενοδοχείων, με ευφράδεια και εξωστρέφεια, μόλις πριν από έξι μήνες.

Αν ο παππούς της συνήθιζε να λέει να μην σταματάς ποτέ να ονειρεύεσαι και να κάνεις πράξη τα όνειρα σου, η Κωνσταντίνα Διβάνη μοιάζει να μην ξεχνάει όλα όσα έχει μάθει κοντά σε σοφούς γνώστες του αντικειμένου της φιλοξενίας, να ονειρεύεται και να βάζει υψηλούς στόχους.

Να είναι η φρέσκια οπτική και νέα φωνή στα ξενοδοχεία του ομίλου, τόσο στην Αθήνα, (Divani Caravel, Divani Apollon Palace & Thalasso, Divani Apollon Suites, Divani Palace Acropolis), όσο και στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας που μπορεί κανείς να αναζητήσει ένα ξενοδοχείο που ανήκει στον Όμιλο Divanis, τα Μετέωρα, τη Λάρισα, την Κέρκυρα.

Mιλάει αγγλικά και γαλλικά, έχει εργαστεί σαν μαθητευόμενη στη γκαλερί Καπόπουλος, όπως επίσης και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και στην Deutche Bank. Προτού καν ασχοληθεί επίσημα με τα ξενοδοχειακά, όπως θα περίμενε κανείς.

Οι γονείς της καμαρώνουν κάθε της βήμα. Όσο την παρατηρούμε στις συνεντεύξεις της βλέπουμε ένα φωτογενές κορίτσι που αγαπάει τα κοσμήματα, τη μόδα, τα ζώα και ειδικά τα σκυλάκια, είναι πάντα περιποιημένη και ξεχωριστή, ένα κορίτσι χαμηλών τόνων, με κλειστό προφίλ στο Instagram, που δεν προβάλλεται, κάνει σταθερά βήματα, μιλάει με κάθε αφορμή για ελληνική φιλοξενία και βιωσιμότητα.

Παίζει με τις αντιθέσεις, θα την δούμε με εμπριμέ φορέματα και αθλητικά, όπως και στον γάμο της που προτίμησε να συνδέσει με σπορ διάθεση και έντονη κίτρινη απόχρωση, το χρώμα της αισιοδοξίας, της ελπίδας, της χαράς… Και κίτρινα λουλούδια στα μαλλιά σαν τιάρα και στεφάνι μαζί, αντί για το πατροπαράδοτο πέπλο.

Z.H. trikalaenimerosi.gr (βασισμένο σε δημοσίευμα του mononews.gr)