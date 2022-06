Το Σάββατο, 4 Ιουνίου 2022 στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας GiSeMi HUB, Βαλκάνου 6, 42100, Τρίκαλα, μεταξύ 6:00 μ.μ και 9 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Mind the Μinds σε συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων με στόχο την ενημέρωση του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου για τις σύγχρονες τάσεις σχετικά με την κατοχύρωση και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που έχουν προκύψει από το Ταμείο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσιάσεις και κυρίως συζήτηση και απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τη διαδικασία της κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων και λογοτύπων αλλά και το κόστος που αυτή συνεπάγεται. Επίσης θα αναλυθούν οι πρόσφατες χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την κατοχύρωση σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και οι παγκόσμιες τάσεις ιδιαίτερα στον τομέα της κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών (πατεντών).



Μεγάλο μέρος της εκδήλωσης θα εστιάσει στο κατά πόσο η κατοχύρωση είναι σκόπιμη ή όχι, καθώς και στο βαθμό που αυτή βοηθά τον εφευρέτη και/ή την εταιρία που τον εκπροσωπεί να δικτυωθεί και να διευρύνει το άνοιγμά της στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο θα παρουσιαστεί « Ο Οδικός Χάρτης του Νέου Εφευρέτη», ένα κείμενο που έχει συντάξει η ομάδα της Mind the Minds για την μεθοδολογία με την οποία ένας νέος εφευρέτης πρέπει να πορευθεί στο δρόμο προς την αγορά με στόχο να αντλήσει αξία για το προϊόν του.



Η εκδήλωση θα κλείσει με μια σύντομη αναφορά στην αειθαλή διασύνδεση της παραγωγικής οικονομίας με την εφευρετικότητα και την καινοτομία και στην θέση που διεκδικεί καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Mind the Minds στο συγκεκριμένο σταυροδρόμι.



Η ομάδα της Mind the Μinds, από τη σύστασή της πριν από 1,5 χρόνο περίπου μέχρι σήμερα, έχει ήδη διεξάγει στις 22 Ιανουαρίου 2022 μία ημερίδα στο Ίδρυμα Ευγενίδου με θέμα «ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ: Στρέφοντας το βλέμμα στην Ελλάδα που καινοτομεί» όπου παρουσιάστηκε το έργο και τα επιτεύγματα 10 Ελλήνων εφευρετών, καθώς και 5 διαδικτυακές συναντήσεις με στόχο τη γνωριμία με τα μέλη της, το οικοσύστημα της καινοτομίας και κατοχύρωσης στην Ελλάδα , το έργο και την προσωπικότητα ενός νεαρού Έλληνα εφευρέτη, το ρόλο και τις συνέργειες που επιδιώκει ο Ελληνικός Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για την προώθηση της κατοχύρωσης και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις νομικές οδούς, διαδικασίες και κόστη που απαιτεί η κατοχύρωση εντός και εκτός Ελλάδας με τη βοήθεια μιας νομικής συμβούλου εξειδικευμένης στον τομέα της κατοχύρωσης. Έχουμε κάνει με αυτό τον τρόπο ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη και υποστήριξη σύγχρονων Ελλήνων εφευρετών μέσω της δημιουργίας μιας κοινότητας υποστήριξής τους που ολοένα και μεγαλώνει. Φιλοδοξούμε να διαδώσουμε την αξία της κατοχύρωσης και τις συνέργειες μεταξύ εφευρετών και επιχειρηματιών και να προωθήσουμε το έργο των Ελλήνων εφευρετών στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κοινό με πρώτο βήμα τη δημιουργία μιας ευρείας κοινότητας Ελλήνων εφευρετών, ευρεσιτεχνών και υποστηρικτών τους.



Το πρόγραμμα



Σάββατο 4 Ιουνίου 2022



18:00 έως 21:00



Κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων και λογoτύπων: ευκαιρίες και προκλήσεις με βάση το πρόσφατο πρόγραμμα επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης



18:00 Προσέλευση, χαιρετισμός από Δήμο Τρικκαίων



18:15 Παρουσίαση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Mind the Minds, θεματολογία και στόχευση της εκδήλωσης



Λυδία Γκώνια, Υπεύθυνη μέσων κοινωνικής δικτύωσης



18:30 Κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, λογοτύπων και εμπορικών σημάτων: πλεονεκτήματα, διαδικασία, κόστος



Γιάννης Σκουληκάρης, Συνιδρυτής της Mind the Minds, CEO Patent Mind, πρώην Διευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας



18:50 Νέες κοινοτικές επιδοτήσεις ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων και λογοτύπων



Μαρία Χριστάκη, Συντονίστρια επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων



19:10 Ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση



19:30 Βοηθάει η κατοχύρωση στην διασύνδεση με την αγορά;



Νέλλυ Κονταξή, Συνιδρύτρια και εμπνεύστρια της Mind the Minds



19:50 Παρουσίαση Οδικού Χάρτη του Νέου Εφευρέτη



Γιάννης Σκουληκάρης, Συνιδρυτής της Mind the Minds, CEO Patent Mind, πρώην Διευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας



20:10 Δελφοί, Mind the Minds: στο σταυροδρόμι του πολιτισμού, των ιδεών και της παραγωγικής οικονομίας



Μαρία Δήμου, Υπεύθυνη διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών



20:30 Ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση



20:45 Συμπεράσματα εκδήλωσης και λήξη