Η βία είναι ένα φαινόμενο που μας αφορά όλους. Ολο τον χρόνο.

1 στις 3 γυναίκες στην ΕΕ έχει υποστεί σωματική βία από την ηλικία των 15 ετών και άνω.

1 στις 2 γυναίκες έχει βιώσει ψυχολογική βία από τον σύντροφό της.

1 στις 8 γυναίκες έχει υποστεί οικονομική βία από τον σύντροφό της.

1 στις 20 γυναίκες έχει πέσει θύμα βιασμού.

1 στις 3 γυναίκες έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά στον χώρο εργασίας.

1 στις 5 νεαρές γυναίκες, μεταξύ 18-29 ετών, έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά στο διαδίκτυο.

1 στις 5 γυναίκες έχει βιώσει stalking (εξακολουθητική παρακολούθηση).

50 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους κάθε εβδομάδα εξαιτίας της ενδοοικογενειακής βίας στην ΕΕ.

Το 82% των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας έχει θύματα τις γυναίκες.

1 στις 2 δολοφονίες γυναικών παγκοσμίως γίνεται από τους συζύγους/συντρόφους.

Η καμπάνια #dontacceptit οργανώνει εσπερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά της ενδοοικογενειακής βίας, στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, την Πέμπτη 26 Μαΐου στον χώρο του Μουσείου Τσιτσάνη και ομιλήτριες τις :

Mαριλένα Γεραντώνη - Δημοσιογράφος Mega, ΤΟ ΒΗΜΑ

Ελευθερία Τζιουβάρα - Νομικός Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Τρικκαίων/ MSc Κοινωνιολογία του Δικαίου

Μαρία Γαλάνη - Ψυχολόγος / Ψυχοθεραπεύτρια

Ευφροσύνη Μεγαρχιώτη - Υποδιοικητής Τμήματος Ασφάλειας Τρικάλων

Ιλιάδα Ευαγγελία Κοθρά - Σύμβουλος επιχειρήσεων / Συγγραφέας / Ιδρύτρια της καμπάνιας #dontacceptit

Μιλάμε ανοικτά για αυτό το τόσο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.

Μένουμε ενημερωμένοι και ενωμένοι.

(H καμπάνια #dontacceptit με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση πάνω στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, ξεκίνησε το 2018.

To video με πρωταγωνιστές τους Μαριλού Παντάκη, Μαίρη Σφυράκη, Mαριλένα Γεραντώνη, Δώρα Λαβαζού, Ιωάννη Κοροβέση, Λένα Γιάκα, Νίκη Χάγια, Αλεξ Κάβδα και Γιάννη Δρακόπουλο, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Συνέδριο Digital Influencers in Action στο Montenegro, με τον τίτλο Domestic violence and serious social problems as topic for digital influencers campaigns, το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα του U.S. Department of State Office.

Η καμπάνια πραγματοποίησε εκδηλώσεις με ομιλητές από τους χώρους της νομικής, της ιατρικής, και της ψυχολογίας, στην Αθήνα, Κρήτη και Ηπειρο.

Δημιούργησε t-shirts σε συνεργασία με τον Οργανισμό The Brightline-Art Fashion with a Message, όπου μέρος των εσόδων παραδόθηκε σε ξενώνες θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στην Θεσσαλονίκη.

Ελαβε την στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών/ Τμήμα Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων σε Ιταλία, Βουλγαρία, Αλβανία, Ιρλανδία, Αμερική.

Tον Σεπτέμβριο 2021 έλαβε μέρος στο 4th European Conference on Domestic Violence στην Ljubljana, Slovenia παραθέτοντας έρευνα πάνω στο φαινόμενο του trafficking.)