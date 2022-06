Στη δεύτερη φάση της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις εισήλθε ο Δήμος Τρικκαίων,. Η πρώτη φάση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2021 μ τον σχεδιασμό και την πορεία οργάνωσης – σύνταξης του φακέλου υποβολής του αιτήματος για ένταξη στην Αποστολή.

Η δεύτερη φάση ξεκίνησε στις 14 Ιουνίου 2022 στις Βρυξέλλες, όπου ο Δήμος Τρικκαίων μετείχε στην εναρκτήρια εκδήλωσης της Αποστολής. Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση που του απηύθυναν ο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Net Zero Cities ο Δήμος Τρικκαίων εκπροσωπήθηκε από την ειδική συνεργάτιδα κ. Κωνσταντίνα Ζαχαρή, ενώ συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των άλλων 111 πόλεων (και των 6 ελληνικών) που έχουν ενταχθεί στην αποστολή και οι εταίροι που θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη στις πόλεις.

Η συζήτηση αφορούσε στα μελλοντικά βήματα για την πορεία της Αποστολής, στα εξειδικευμένα στοιχεία και στόχους της, στην ανταλλαγή απόψεων, στη συνεννόηση μεταξύ των πόλεων και των εταίρων που θα συνδράμουν σε αυτήν την προσπάθεια.

Στη συνάντηση πήραν το λόγο και απευθύνθηκαν στους εκπροσώπους των πόλεων, οι Frans Timmermans, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Matthew Baldwin, Deputy director general in the Directorate-General for energy και πρώην Διευθυντής της Αποστολής.

Μίλησαν επίσης εκπρόσωποι του EIT Climate KIC, του οργανισμού που έχει ως στόχο να επιταχύνει την μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, καθώς και οργανισμών που καινοτομούν στην δράση για το κλίμα.

Το επόμενο βήμα για τον Δήμο Τρικκαίων είναι η δημιουργία του Climate City Contract, ένα είδος «Χάρτας τεχνικής υποστήριξης» των ειδικών της Αποστολής. Ταυτοχρόνως η Χάρτα θα είναι και ο βασικός πυρήνας του σχεδιασμού μέχρι το 2030 και τον στόχο για την κλιματική ουδετερότητα των Τρικάλων.

Από το γραφείο Τύπου