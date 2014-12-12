Δύο ψηφοδέλτια στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων - Ολοι οι υποψήφιοι
Τρίκαλα | 19 Σεπ 2022, 09:55
Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων ενημερώνει τα μέλη του, ότι σύμφωνα με το νόμο υπέβαλλαν εμπρόθεσμα και νομότυπα τις υποψηφιότητες τους για τις Αρχαιρεσίες της 16ης Οκτωβρίου 2022 οι εξής:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων:
Συνδυασμός ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ
Υποψήφιοι:
ΚΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ –ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΡΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΡΟΚΑ ΒΙΟΛΕΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Συνδυασμός ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Υποψήφιοι
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΓΟΥΛΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΛΑΛΕΤΣΟΓΛΟΥ-ΛΑΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΝΤΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΞΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΤΣΙΟΚΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Για εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
Συνδυασμός ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ
Υποψήφιοι
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΚΙΤΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΣΦΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Συνδυασμός ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Υποψήφιοι
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΛΑΛΕΤΣΟΓΛΟΥ-ΛΑΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ
Συνδυασμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Υποψήφιοι
ΤΑΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Συνδυασμός ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Υποψήφιοι
ΠΡΕΚΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων :
Συνδυασμός ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ
Υποψήφιοι:
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΡΙΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Συνδυασμός ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Υποψήφιοι:
ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων :
Συνδυασμός ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ
Υποψήφιος Πρόεδρος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ,
υποψήφιος Αντιπρόεδρος ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
Υποψήφια μέλη:
ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΟΛΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΜΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΧΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Αναπληρωματικό μέλος
ΚΑΛΙΩΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Συνδυασμός ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Υποψήφιος Πρόεδρος ΣΑΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
υποψήφιος Αντιπρόεδρος ΣΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
Υποψήφια μέλη:
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ-ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Μεμονωμένοι υποψήφιοι:
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ