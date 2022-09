Λίγο πριν το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων συνδιοργανώνει με διεθνείς οργανισμούς, δράση με τίτλο «Επιστροφή στο σχολείο» - Back to School Event.

Πρόκειται για δράση που αφορά παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών, τα οποία παρακολουθούν το σχολείο και οι οικογένειες τους είναι ωφελούμενοι των δομών Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά, DRC Greece, e-trikala και ΙΟΜ

Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης συνεργάστηκαν το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά, το Δανέζικο Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (DRC Greece), η e-trikala και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΙΟΜ).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Κοινότητας (Ομήρου 6) στις 10:00 π.μ. την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Στην εκδήλωση δίνεται ο «λόγος» στα παιδιά, που θα ασχοληθούν με ζωγραφική, καθώς θα ζωγραφίσουν χαρτοκιβώτια με θέμα «Το σχολείο μου», ενώ θα διανεμηθεί και εκπαιδευτικό υλικό.

Η δράση πραγματοποιείται με σκοπό την υποστήριξη των μεταναστών, προσφύγων και άλλων ευάλωτα κοινωνικά παιδιών που διαμένουν στην περιοχή των Τρικάλων, και θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλα τα παιδιά στην Εκπαίδευση» All Children in Education (ACE) που υλοποιεί η DRC Greece με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση της UNICEF.

Ο δε ΔΟΜ δραστηριοποιείται στα Τρίκαλα στο πλαίσιο του ενταξιακού προγράμματος HELIOS που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η δράση είναι μέρος της υποστήριξης πρόσβασης παιδιών προσφύγων και μεταναστών στη δημόσια εκπαίδευση από την οργάνωση Δανέζικο Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες - DRC Greece και αφορά παιδιά πρόσφυγες, μετανάστες ή άλλων κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων