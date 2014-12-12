Διακρίσεις Τρικαλινών μαθητών στον Διαγωνισμό Μαθηματικών "Πυθαγόρας"
Τρίκαλα | 27 Απρ 2022, 15:00
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συγχαίρει τους μαθητές και τις μαθήτριες των Τρικάλων, οι οποίοι διακρίθηκαν στο διαγωνισμό Μαθηματικών «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» και εύχεται σε όλα τα παιδιά να έχουν πάντα επιτυχίες και διακρίσεις.
|
ΕΠΩΝΥΜΟ
|
ΟΝΟΜΑ
|
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
|
ΤΑΞΗ
|
ΓΑΖΕΤΑ
|
ΑΘΗΝΑ
|
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Β Δημοτικού
|
ΖΑΧΑΡΑΚΗ
|
ΑΡΤΕΜΙΣ
|
ΦΙΛΙΠ
|
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Β Δημοτικού
|
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Β Δημοτικού
|
ΚΑΡΔΑΡΑΣ
|
ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|
ΙΩΑΝΝΗΣ
|
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ
|
Β Δημοτικού
|
ΓΑΖΕΤΑΣ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Γ Δημοτικού
|
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
|
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Γ Δημοτικού
|
ΚΟΥΠΑΡΟΥΣΗ
|
ΖΩΗ
|
ΗΛΙΑΣ
|
27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Γ Δημοτικού
|
ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ
|
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Γ Δημοτικού
|
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
|
ΘΩΜΑΣ
|
ΙΩΑΝΝΗΣ
|
27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Δ Δημοτικού
|
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
|
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Ε Δημοτικού
|
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
|
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
|
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|
12o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Ε Δημοτικού
|
ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ
|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Ε Δημοτικού
|
ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ
|
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|
6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
ΣΤ Δημοτικού
|
ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ
|
ΧΡΙΣΤΟΣ
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|
6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
ΣΤ Δημοτικού
|
ΠΑΠΠΑ
|
ΑΛΚΜΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
ΣΤ Δημοτικού
|
ΠΕΡΡΗΣ
|
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|
7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Α Γυμνασίου
|
ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ
|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
9o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Α Γυμνασίου
|
ΑΜΠΡΑΖΗΣ
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
|
Α Γυμνασίου
|
ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ
|
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
|
ΑΝΔΡΕΑΣ
|
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Β Γυμνασίου
|
ΣΑΜΟΡΕΛΗ
|
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ
|
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
|
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
|
Β Γυμνασίου
|
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|
7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Γ Γυμνασίου
|
ΜΟΥΖΙΟΥΡΑΣ
|
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
|
Γ Γυμνασίου
|
ΤΡΙΜΜΗ
|
ΛΟΥΚΙΑ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
|
Γ Γυμνασίου
Επίσης συγχαίρουμε θερμά τους παρακάτω μαθητές/τριες για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους, αν και δεν διακρίθηκαν λόγω του γεγονότος ότι μόνο το 20% των μαθητών/τριών της κάθε τάξης βραβεύτηκαν.
|
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
|
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|
ΙΩΑΝΝΗΣ
|
27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Β Δημοτικού
|
ΜΙΧΑΗΛ
|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
|
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Β Δημοτικού
|
ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ
|
ΦΩΤΕΙΝΗ
|
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Β Δημοτικού
|
ΤΡΙΓΩΝΗΣ
|
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
Γ Δημοτικού
|
ΣΚΑΡΚΑΛΗΣ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
ΠΑΥΛΟΣ
|
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|
Δ Δημοτικού
|
ΚΑΡΔΑΡΑΣ
|
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
|
ΙΩΑΝΝΗΣ
|
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ
|
ΣΤ Δημοτικού