Αναπτυξιακός Νόμος: Πράσινο φως για 137 νέα επενδυτικά σχέδια στη Θεσσαλία
Ειδήσεις | 23 Μαϊ 2022, 19:44
Ξεκινούν εκατόν τριάντα επτά νέα επενδυτικά σχέδια σε όλη τη Θεσσαλία, με συνολικό ποσό επιχορήγησης 51,8 εκατομμύρια ευρώ από τον Αναπτυξιακό Νόμο.
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας και οδηγούν σε επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 109,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για την υπαγωγή:
-εκατόν τριάντα τριών επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς της Επιχειρηματικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της 4ης Προκήρυξης (Δ’ κύκλος) του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 και
-τεσσάρων επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας της 7ης Προκήρυξης (Ζ’ Κύκλος) του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.
«Στηρίζουμε στην πράξη τους ανθρώπους που συνεχίζουν να παράγουν, να δημιουργούν, να καινοτομούν, να εκσυγχρονίζονται, να δημιουργούν θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία. Mε ολοκληρωμένο σχέδιο, στρατηγική στόχευση και ενεργητικές πολιτικές στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα με έργα, προγράμματα και δράσεις που οδηγούν σε επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1,5 δις ευρώ τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλία» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
Οι 137 επιχειρήσεις
Στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας:
- INVENTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
-ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
-ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΑΕ
-ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στο καθεστώς Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων:
-ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ Ο.Ε.
-ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΥΡΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Ο.Ε.
-ΚΟΚΚΙΝΑ ECO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-OBRAVA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
-ΚΟΚΚΙΝΑ ECO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-2BOX ΙΚΕ
-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-ΕΞΑΡΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
-ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΙΚΕ
-ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ
-ΚΑΙΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
-ΤΣΕΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
-ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤ & ΧΡ ΕΕ
-ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-ΚΟΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
-ΣΒΕΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤ. ΜΑΡΙΑ
-ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΡΟΔΙ ΙΚΕ
-ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ
-ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ
-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
-ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
-ΑΦΟΙ Δ. ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Ο.Ε.
-ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ι.Κ.Ε.
-ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΑΕ
-ΚΑΛΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
-ΤΣΟΤΣΑ ΕΥΑ. ΖΩΗ
-ΔΙΠΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛΟΣ
-ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
-ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.
-ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΜΟΝ ΙΚΕ
-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΑΝΑΓΙΑΣ Ο.Ε.
-MED LEAF Y.D. Ι.Κ.Ε.
-ΠΛΑΣΤΓΟΥΝΤ ΑΕ
-ΝΙΚ. ΚΑΙ ΧΡ. ΚΑΙ ΙΩΑΝ. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΟΕ
-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
-ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΛΟΥ. ΙΩΑΝΝΗΣ
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΑΣ ΟΕ
-ΑΦΟΙ ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΟΕ
-ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
-ALFA SEEDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
-ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
-Ι. ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΑΕ
-ΚΡΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
-ΚΟΜΒΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΓΩΤΩΝ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-ΔΗΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
-ΨΑΡΟΦΑΓΗΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
-ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-MANOLLO GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-ΚΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
-GRINN IKE
-ΝΤΑΛΛΑΣ ΓΕΩ. ΙΩΑΝΝΗΣ
-ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
-ΝΤΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-ΝΟΤΑΣ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
-ΓΚΑΜΠΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
-ΑΦΟΙ Π. ΑΡΓΥΡΙΟΥ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΟΕ
-ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
-ΒΕΝΙΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ
-ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΕ
-PACO I.K.E.
-ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΙΚΕ
-ΕΓΚΑΛΙΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-Κ. & Ι. ΛΙΟΥΠΗ Ο.Ε.
-Δ. ΚΟΚΚΩΝΗΣ Θ. ΚΟΤΣΑΦΤΗΣ Π. ΠΑΠΠΑΣ Ο.Ε.
-ΑΖΟΥΡ ΒΟΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
-ABOUT LIFE TIME Α.Ε.
-ΜΑΙΝΤΑΣ ΜΑΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
-ΠΑΥΛΟΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-ΣΟΥΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
-ΒΡΑΝΑ ΑΠΟ. ΦΡΑΓΚΙΤΣΑ
-ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
-ΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
-ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚ. ΧΡΗΣΤΟΣ
-ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΦΗ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ
-ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
-PADEL PRO VOLOS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
-ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-ΠΑΠΑΖΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
-ΤΣΑΛΟΥΧΟΣ ΣΤΑ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΙΟΣ
-ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
-ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
-ΒΕΝΙΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-Κ. ΓΚΙΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ
-ΣΚΟΠΕΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
-ΣΕΡΑΠΙΣ ΑΕ
-ΓΕΔΗΝ ΜΙΚΕ
-Α. ΚΑΙ Σ. ΜΑΜΑΔΑΣ - Α. ΝΤΙΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
-ΠΗΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
-ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
-ΧΑΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
-ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
-ΤΣΙΟΥΠΡΑΣ ΑΘΑ ΜΙΧΑΗΛ
-ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
-ΤΣΙΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΑ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
-Σ ΚΑΡΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ.ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ Ο.Ε
-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
-AGROQUALITY Ο.Ε.
-ΦΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ ΚΩΦΟΣ ΟΕ
-TIRE SOLUTIONS Μ.Ε.Π.Ε.
-Clinic Calypso ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
-ALEX GIANNAKOS TRANS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
-ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΡΟΔΙ ΙΚΕ
-Σ ΡΕΤΣΙΑΝΗ Τ ΖΙΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
-ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΒΑΙΟΣ
-ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
-ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Ε.
-ΛΙΟΠΡΑΣΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΕ
-ΑΦΟΙ Γ. ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ ΑΞΤΕ
-ΓΕΔΗΝ ΜΙΚΕ