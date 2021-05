Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Τετάρτη 19 Μαΐου 2021:

- Στην Π.Ε. Λάρισας:

09:00-15:00ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

09:00-15:00ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

09:00-15:00ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΣΕ

09:00-14:00ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΚΡΑΝΩΝΟΣ/ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ

09:00-14:00ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ (ΑΛΟΓΟ)

09:00-15:00ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

- Στην Π.Ε. Μαγνησίας:

09.00-13.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

09.00-12.00 DRIVE THROUGH ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΠΗΛΙΟΥ

12.30-14.00 DRIVE THROUGH ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

09.00-14.00 DRIVE THROUGH ΑΓΡΙΑ

09.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

- Στην Π.Ε. Τρικάλων:

09:00-10:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΩΗΝ ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ (ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ)

09:00-10:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ

10:00-13:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ

10:00-13:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

12:00-14:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ:

17:30-19:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)

- Στην Π.Ε. Καρδίτσας:

10:00-15:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

10:00-15:00 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕ DRIVE THROUGH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ