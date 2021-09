Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην δεύτερη ανοιχτή εκδήλωση Ρομποτικής που θα διοργανωθεί στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Τσιτσάνη το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:30 το απόγευμα, προκειμένου να ανακαλύψουν τα παιδιά τον κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της εκπαίδευσης STEM.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν ρομποτικές κατασκευές μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου τις οποίες οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και να επεξεργαστούν από κοντά. Παράλληλα θα διοργανωθεί ένα μίνι τουρνουά ποδοσφαίρου με τηλεκατευθυνόμενα ρομπότ. Οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το μοντέλο εκπαίδευσης S.T.E.M. ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) και να δουν κάποιες από τις εφαρμογές της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με τη συμμετοχή τους οι οργανισμοί O3 Out Of the Ordinary και το Stem-eshop.gr, όπου θα πληροφορήσουν τους συμμετέχοντες για το εκπαιδευτικό υλικό της εκδήλωσης.

Μη χάσετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε με τους εκπαιδευτές μας και να περάσετε ένα απόγευμα γεμάτο εκπλήξεις!