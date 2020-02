Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ - DCT) συμμετείχε στην εναρκτήρια εταιρική συνάντηση (5-6/2/2020) του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Building Entrepreneurial Capacity for Migrants Through On line Learning» που πραγματοποιήθηκε στο Καχραμάνμαρας της Τουρκίας.

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus+ και συγκεκριμένα της δράσης ΚΑ2 – Στρατηγικές Συμπράξεις.

Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση για την τρέχουσα κατάσταση της Ελλάδας στην υποδοχή και φιλοξενία των προσφύγων και για τη σχεδιασμό της εφαρμογής προσφύγων/μεταναστών για την ένταξη τους στην κοινωνία.