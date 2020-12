Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μελετήθηκαν οι τάσεις στον κλάδο του fitness και τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό του ευρύτερου χώρου της άσκησης και του αθλητισμού.

Επικεφαλής ερευνητής και υπεύθυνος του εγχειρήματος ήταν ο υποψήφιος διδάκτορας του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διεθνώς πολυβραβευμένος γυμναστής Αλέξιος Μπατρακούλης.

Η συγγραφική ομάδα αποτελούνταν από τον ίδιο και τους πανεπιστημιακούς καθηγητές κ.κ. Αθανάσιο Χατζηνικολάου (ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ), Αθανάσιο Τζιαμούρτα (ΤΕΦΑΑ-ΠΘ) και Ιωάννη Φατούρο (ΤΕΦΑΑ-ΠΘ).

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να προσδιορίσει τις πιο σημαντικές τάσεις του fitness, εξετάζοντας παράλληλα την επίδραση διαφόρων δημογραφικών στοιχείων των ερωτηθέντων στις κορυφαίες τάσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Μια διαδικτυακή έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στην Αγγλική γλώσσα που στάλθηκε σε 3.487 επαγγελματίες που απασχολούνται στον κλάδο του fitness, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία παρόμοιων μελετών που έχουν διεξαχθεί εκτενώς από το Αμερικανικό Κολέγιο Αθλητιατρικής (ACSM).

Συλλέχθηκαν συνολικά 542 απαντήσεις με ποσοστό απόκρισης 15,5%. Οι δέκα πιο σημαντικές τάσεις ήταν η προσωπική προπόνηση, η άσκηση είναι φάρμακο, η διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης, η προπόνηση σε μικρές ομάδες, η λειτουργική προπόνηση, η προπόνηση με το σωματικό βάρος, η άσκηση για απώλεια βάρους, η κυκλική προπόνηση, η προπόνηση ενδυνάμωσης με ελεύθερα βάρη και τα προγράμματα άσκησης για ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι τάσεις που σχετίζονται με την υγεία φαίνεται να είναι δημοφιλείς, ενώ οι τάσεις που σχετίζονται με την τεχνολογία και τις εναλλακτικές μορφές άσκησης όπως η μέθοδος Pilates και η γιόγκα φαίνεται να μην είναι πολύ ελκυστικές.

Οι παραδοσιακοί τρόποι άσκησης εξακολουθούν να είναι ελκυστικοί και επίκαιροι, αλλά οι εξειδικευμένες προσεγγίσεις στα ομαδικά προγράμματα άσκησης με βάση το χορό, τις πολεμικές τέχνες και την εκγύμναση στο νερό αντιμετωπίζουν χαμηλή προτίμηση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης σημαντικές διαφορές φύλου για το 68% των εξεταζόμενων τάσεων, όπου οι γυναίκες ερωτηθέντες ανέφεραν υψηλότερες βαθμολογίες. Τα κύρια ευρήματα αυτής της μελέτης ευθυγραμμίζονται με αυτά που αναφέρθηκαν πρόσφατα στην ευρωπαϊκή έρευνα του ACSM, παρόλο που παρατηρείται έλλειψη παρόμοιων ερευνητικών σχεδιασμών σε διεθνές επίπεδο.

Η κατάταξη των 41 εξεταζόμενων τάσεων του fitness στην Ελλάδα.

1 Personal Training

2 Exercise is Medicine

3 High-Intensity Interval Training

4 Small Group Training

5 Functional Fitness Training

6 Body Weight Training

7 Exercise for Weight Loss

8 Circuit Training

9 Strength Training (Free Weights)

10 Fitness Programs for Older Adults

11 Wearable Technology

12 Group Training

13 Health/Wellness Coaching

14 Children and Exercise

15 Employing Certified Fitness Professionals

16 Outdoor Activities

17 Post Rehabilitation Classes

18 Clinical Integration/Medical Fitness

19 Boutique Fitness Studios

20 Licensure for Fitness Professionals

21 Core Training

22 Pilates

23 Walking/Running/Jogging/Cycling Clubs

24 Pre/Post-Natal Fitness

25 Lifestyle Medicine

26 Long-term Youth Development

27 Outcome Measurements

28 Mobility/Myofascial Devices

29 Yoga

30 Online Training

31 Low-cost and Budget Gyms

32 Worksite Health Promotion Programs

33 Boot Camp-Style

34 Mobile Exercise Apps

35 Aquatic Exercise

36 Mind-Body Movement

37 Worker Incentive Programs

38 Boxing, Kickboxing & Mixed Martial Arts

39 Dance-Based Work-Outs

40 Virtual Training

41 Electrical Muscle Stimulation Training

fmh.gr