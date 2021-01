Δεκατέσσερα συνολικά βραβεία απέσπασε η Plushost.gr στα e-Εvolution Awards 2021, για να καταταχθεί στην 4η θέση των βραβευμένων εταιρειών του θεσμού. Συγκεκριμένα, η Plushost απέσπασε 2 Golden, 3 Silver και 9 Bronze βραβεία.

Τα βραβεία αφορούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες e-businesses αλλά και σε best practices. Ιδιαίτερα διακρίθηκε με gold βραβεία στις κατηγορίες "Jewellery, Watches & Accessories" και "Στρατηγική Email Marketing" ενώ βραβεύθηκε και στις κατηγορίες Best In Auto, Moto & Parts, Best In Food & Drink και Best In B2B.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το σύνολο των βραβείων αφορούν αποκλειστικά e-commerce businesses το οποίο συνιστά το expertise της PlusHost. Για αυτό και βραβεύτηκε σε όλες τις υποκατηγορίες που κρίνουν την επιτυχία ενός e-commerce business model. Από το Α ως το Ω.

Πιο συγκεκριμένα, βραβεία απέσπασε στις κατηγορίες:

• Redesign – Relaunch

• Mobile Commerce

• Content Marketing that Converts

• Operations & Back Office

• Data Insights & Marketing Analytics

• Στρατηγική Email Marketing

Με αφορμή τη "συγκομιδή" βραβείων στον θεσμό των e-Evolution Awards 2021, ο founder και CEO της Plushost, κ. Θανάσης Καμέας δήλωσε: "Πρόκειται αναμφίβολα για μια δικαίωση της ομάδας μας για τις καινοτόμες και υπηρεσίες αιχμής που παρέχουμε στους συνεργάτες μας. Αισθανόμαστε όλοι στην Plushost μεγάλα χαρά, ωστόσο τα βραβεία δεν ανήκουν σε εμάς. Αποτελούν μέρος του success story των πελατών και συνεργατών μας που μας εμπιστεύθηκαν και θα συνεχίσουν να μας εμπιστεύονται. Αισθανόμαστε περήφανοι, όχι για τα βραβεία, αλλά για τους πελάτες μας και τις προσπάθειές τους να βελτιώνονται καθημερινά".