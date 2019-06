Την ευκαιρία να προβληθούν σε ακόμη ένα διεθνές επίπεδο, τα προγράμματα και οι δράσεις του, είχε ο Δήμος Τρικκαίων, μέσω του συνεδρίου των «Μεγάλων Πόλεων της Ευρώπης».

Ενός θεσμού με την ονομασία Συνέδριο του Major Cities of Europe, IT user group, μέλος του οποίου είναι και ο Δήμος Τρικκαίων.

Το ετήσιο συνέδριο που διοργανώνεται από το 1982, φέτος πραγματοποιήθηκε στη Βενετία στις 12 και 13 Ιουνίου. Είχε ως θέμα «Channeling Change – Digital Cities in a changing world – explore more, discover more, create more», δηλαδή το μέλλον των ψηφιακών πόλεων.

Στις δύο μέρες του συνεδρίου η e-Trikala που εκπροσώπησε τον Δήμο Τρικκαίων, παρουσίασε μερικά από τα έργα, που υλοποιούνται αυτό το διάστημα στη πόλη των Τρικάλων.

Οι παρουσιάσεις έγιναν είτε με ομιλίες είτε με τον εκθεσιακό χώρο που υπήρξε.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα προγράμματα:

- ELVITEN: Το ευρωπαϊκό έργο με στόχο την καθημερινή χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων (EL-Vs) στη μεταφορά ανθρώπων και προϊόντων. Στα Τρίκαλα δοκιμάζονται αυτό το διάστημα 10 ηλεκτροκίνητα οχήματα

- Cities4People: Το ευρωπαϊκό έργο για την υλοποίηση λύσεων καi βιώσιμων καινοτομιών, που προέρχονται από τους ίδιους τους πολίτες. Στα Τρίκαλα υλοποιούνται τρεις δράσεις: φωριαμοί για ταξιδιώτες – επισκέπτες – πολίτες, ηλεκτροκίνητο όχημα για ΑμεΑ, συνεργασία με το πρόγραμμα FutbolNet για τους πρόσφυγες

- AVINT: Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα άμεσα ερευνά και εγκαθιστά μία γραμμή μεταφοράς υποστηριζόμενη από αυτόματα λεωφορεία, πλήρως ενσωματωμένη στον αστικό ιστό. Είναι η επόμενη γενιά της παγκόσμιας δράσης του Δήμου Τρικκαίων για το Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό

- DESMOS: Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη της πλατφόρμας ΔΕΣΜΟΣ, ενός πλαισίου διασύνδεσης έξυπνων υποδομών και χρήσης εφαρμογών κινητού και φορητού υπολογισμού για την παροχή ένα ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες, με έμφαση στους επισκέπτες-τουρίστες.

Την e-Trikala και τον Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησε στο συνέδριο η κ. Χριστίνα Καραμπέρη (Υπεύθυνη Έρευνας και Επικοινωνίας της e-Trikala).