Ο Καθηγητής κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου, επανεκλέχθηκε στο αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας (ΣΕΦΑΑΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ),με θητεία για τα επόμενα τρία έτη.

O κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου, είναι καθηγητής αθλητικής ψυχολογίας και διευθυντής του διεθνούς μεταπτυχιακού προγράμματος «European Master in Sport and Exercise Psychology». Έχει τιμηθεί με το HonorAward της International Society of Sport Psychology (ISSP) για την προσφορά του στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα της αθλητικής ψυχολογίας.

Είναι ο εκδότης του διεθνούς περιοδικού «International Journal of Sport and Exercise Psychology», εξέδωσε διεθνές βιβλίο με 144 συγγραφείς από 24 χώρες, διοργάνωσε το 10ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας στην Σκιάθο με περισσότερους από 1000 επιστήμονες από 46 χώρες, είναι ταμίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας (FEPSAC) καιήταν για σειρά ετών αντιπρόεδρος και ταμίας της «International Society of Sport Psychology». Ως επιστημονικός υπεύθυνος, έχει συντονίσει πολλά Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα σε θέματα φυσικής δραστηριότητας, φυσικής αγωγής και υγείας ενώ υπήρξε αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων σε διάφορες χώρες.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και βιβλία και έχει καλεστεί ως κεντρικός ομιλητής σε θέματα κινήτρων στην φυσική αγωγή και στον αθλητισμό σε διάφορα διεθνή και εθνικά συνέδρια. Στα Ελληνικά έχει γράψει 3 βιβλία στην περιοχή της αθλητικής ψυχολογίας και της σχολικής φυσικής αγωγής, 2 βιβλία του δημοσίου για τον εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής, ένα βιβλίο στατιστικής για τις αθλητικές επιστήμες και πολλά άρθρα σε Ελληνικά περιοδικά.

Υπάρχουν χιλιάδες αναφορές στο επιστημονικό του έργο και συμπεριλαμβάνεται στους πρόσφατα δημοσιευμένους καταλόγους (PLoSBiolοgy 2020, MendeleyData 2020) στο ανώτερο 2% των πιο επιδραστικών επιστημόνων παγκοσμίως στην αθλητική επιστήμη.

Στο ΤΕΦΑΑ των Τρικάλων και παλαιότερα στο ΤΕΦΑΑ της Κομοτηνής (1993-2004), έχει διδάξει μαθήματα αθλητικής ψυχολογίας, σχολικής φυσικής αγωγής και εφαρμοσμένης στατιστικής. Σήμερα διδάσκει θέματα αθλητικής ψυχολογίας σε πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αθλητικής Ψυχολογίας ενώ στο παρελθόν διετέλεσε καθηγητής και επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια Nurthumbria της Αγγλίας, Padova της Ιταλίας και Jyvaskyla της Φιλανδίας.

Ο κ. Παπαϊωάννου είναι απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ και απόφοιτος μεταπτυχιακού προγράμματος και διδάκτωρ του πανεπιστημίου Manchester της Αγγλίας στους τομείς της ψυχολογίας στην εκπαίδευση και στον αθλητισμό.