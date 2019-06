Τριπλή η επαφή και προώθηση του Δήμου Τρικκαίων στην Αθήνα, από τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Παπαστεργίου. Το διήμερο 25 και 26 Ιουνίου 2019 είχε την ευκαιρία να μιλήσει σε εκδηλώσεις με διαφορετικό μεν περιεχόμενο, αλλά κοινή συνισταμένη: την εξωστρέφεια του Δήμου Τρικκαίων. Μια εξωστρέφεια που αναδεικνύει τα ιδιαίτερα προηγμένα, όμορφα και εξαιρετικά χαρακτηριστικά της περιοχής των Τρικάλων.

Οι επαφές του κ. Παπαστεργίου ήταν οι εξής:

Τα νέα projects

Με αφορμή μια συνάντηση για τον μαύρο χοίρο, ο κ. Παπαστεργίου παρουσίασε νέες δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος Τρικκαίων. Η συνάντηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης Wise Food Stories υπό την αιγίδα των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού στο «Μεταλλουργείο» της οδού Πειραιώς, στις 26 Ιουνίου 2019.

Εκεί, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στις προσπάθειες για τη νέα αναπτυξιακή προοπτική, μέσω ης ανάδειξης της τοπικής χλωρίδας και πανίδας μέσω της «Κιβωτού». Δηλαδή του πάρκου τοπικών φυτών και ζώων στον πρώην Ζωολογικό Κήπο Τρικάλων, με μελέτη που ήδη εκπονείται.

Στο πλαίσιο αυτό, ο μαύρος χοίρος, αυτόχθονες φυλές από την Κατερίνη και αλλού, θα αναδειχθούν από τον Δήμο Τρικκαίων. Παράλληλα, οι διαδρομές στη φύση, η φυσική παιδική χαρά, το μελισσοκομικό πάρκο και, κυρίως, το Κέντρο Τοπικής Γαστρονομίας στις υφιστάμενες υποδομές του λόφου Προφήτη Ηλία, αποτελούν τα νέα στοιχεία των παρεμβάσεων του Δήμου στον τομέα – περιβάλλον – φύση – φυσικός πλούτος – γαστρονομία.

Οι δράσεις αυτές του Δήμου παρουσιάστηκαν στη συγκεκριμένη διοργάνωση, που είναι μια σειρά συναντήσεων για αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων, ως συνέπεια πρωτοβουλίας των εστιατορίων Basegrill, Cookoovaya, Hoocut και Travolta.

Οι σεφ που παραβρέθηκαν (Ζουρνατζής, Κοντιζάς), ο «δειπνοσοφιστής» Χρίστος Ζουράρις, ο εκ της Αύρας Καλαμπάκας εκτροφέας αυτόχθονων φυλών Δημήτρης Δήμος, ο τρικαλινός κτηνοτρόφος Ευθύμης Αυγέρης με την καινοτόμα του μονάδα, ειδικοί από τον χώρο της διατροφής, συζήτησαν για το παρόν και το μέλλον της παραγωγής και κατανάλωσης κρέατος.

Κινέζικη «τεχνητή νοημοσύνη»

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων μίλησε στην ελληνοκινεζική συνάντηση για την τεχνητή νοημοσύνη, με κύρια παρουσίαση, αυτή του κ. Άντερσον Τσεν Χάιμπο. Πρόκειται για τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της κινέζικης DeepBlue Technology, της μεγαλύτερης εταιρείας ανάπτυξης ΑΙ εφαρμογών, παγκοσμίως. Στη συνάντηση με θέμα «One Belt, One Road: Chinese AI landing in Greece», ο κ. Χάιμπο παρουσίασε και συζήτησε με πλήθος Ελλήνων επενδυτών και πολιτικών, πετυχημένες πρακτικές ανάπτυξης ΑΙ τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Τρικκαίων στην παρέμβασή του συνομίλησε με τον κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, Director of Research, diaNEOsis, την κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του αερολιμένα Αθηνών, τον κ. Νίκο Κιολεΐδη, President of the Manufacturing Section, ACCI, με συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Γ. Διανάτο. Σημείωσε ότι τα Τρίκαλα ανέπτυξαν τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερες ψηφιακές ταχύτητες. «Θεωρώ ότι στα Τρίκαλα υλοποιήσαμε τα αυτονόητα. Προσπαθήσαμε ως Δήμος με τις δικές μας δυνάμεις και μη στηριζόμενοι στο μεγάλο και δυσκίνητο κράτος, να αναπτύξουμε νέες προοπτικές και νέες τεχνολογίες και, βασικά, να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας» τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Hellenic Trade Council (HETCO), στο Ζάππειο Μέγαρο στις 25 Ιουνίου 2019. Η HETCO φιλοδοξεί να επεκτείνει το σύγχρονο «Δρόμο του Μεταξιού» και στον τομέα της καινοτομίας μεταξύ Ελλάδας-Κίνας.

Παράδειγμα για τους «έξυπνους» Δήμους

Στο 4ο ετήσιο συνέδριο για τις «Έξυπνες Πόλεις» και τους «Ψηφιακούς Πολίτες» – «Smart Cities – Digital Excellences 2019», ο Δήμαρχος Τρικκαίων είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο πλήθος των καινοτομιών του Δήμου. Στο πλαίσιο στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Περιφέρειες και Δήμοι ενώπιον των προκλήσεων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Βιώσιμης Ανάπτυξης», ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε τα όσα έγιναν, όσα γίνονται, όσα οφείλουν να γίνουν από το κράτος, τους ΟΤΑ και τις συνέργειες με φορείς και επιχειρήσεις, για το μέλλον των Δήμων.

Μάλιστα οι βραβεύσεις Δήμων για εφαρμογές που ανέπτυξαν, αποτελούν το πεδίο δράσης των καινοτομιών που εισήγε ο Δήμος Τρικκαίων με τις καινοτομίες του στον τομέα της τεχνολογίας. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε το διήμερο 25 και 26 Ιουνίου 2019 από την Teamworks, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens με την παρουσία εκπροσώπων και φορέων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακών, επιχειρήσεων ΤΠΕ.