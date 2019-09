Η 26η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Σε όλη την Ευρώπη, 800 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενθαρρύνονται να μάθουν όλο και περισσότερες ξένες γλώσσες, σε οποιαδήποτε ηλικία, εντός και εκτός σχολείου.

Η γλωσσική πολυμορφία, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη ευρύτερης διαπολιτισμικής κατανόησης. Για αυτό και προωθεί την πολυγλωσσία σε όλη την Ευρώπη.

Οι καθηγήτριες ξένων γλωσσών του 5ου Γυμνασίου κ.κ. Μαλούτα, Καμπόση, Αναστασιάδου οργάνωσαν εκδήλωση στο σχολείο μέσω της οποίας καλλιεργήθηκε και αναδείχθηκε η αξία του να γνωρίζεις ξένες γλώσσες.

Οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν video που οι ίδιοι γύρισαν μιλώντας σε κάποια ξένη γλώσσα, να παίξουν με γλωσσοδέτες σε ξένες γλώσσες, να απαγγείλουν αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, να ακούσουν διάφορες γλώσσες, να πουν το βασικό λεξιλόγιο σε πολλές γλώσσες ακόμη και στα Κινέζικα, να εκφραστούν καλλιτεχνικά δημιουργώντας το δέντρο των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, τον χάρτη γλωσσών της Ευρώπης, αφίσες με συνθήματα για την ξενογλωσσία κ. άλ.

Μέσα από όλες αυτές τις δράσεις οι μαθητές/τριες κατανόησαν πως γνωρίζοντας μια ξένη γλώσσα, γνωρίζεις έναν καινούριο πολιτισμό.

Προσεγγίζεις τις συνήθειες του λαού που βρίσκεται πίσω απ' αυτή την ξένη γλώσσα. Συνήθειες που σχετίζονται με την μουσική, τον κινηματογράφο, το φαγητό, την λογοτεχνία, την ποίηση, το θέατρο, τις τέχνες, την αρχιτεκτονική και άλλα υπέροχα πράγματα που φανερώνουν την κουλτούρα κάθε λαού.

Επιπλέον οι μαθητές αντιλήφθηκαν πως με το εφόδιο της γνώσης ξένων γλωσσών, μπορούν να «αποδράσουν» απ' τα περιορισμένα όρια της χώρας τους. Συνειδητοποίησαν πως κάθε μια νέα γλώσσα που μαθαίνουν διευρύνει τους ορίζοντες και ανοίγει νέες πόρτες.

Τέλος κατέληξαν πως η γλωσσομάθεια είναι ένα προσόν που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει στη ζωή του ανθρώπου. Εξάλλου με κάθε νέα γλώσσα που μαθαίνει ο άνθρωπος εμπλουτίζει την ζωή του αλλά και τον εσωτερικό του κόσμο, όπως έλεγε και ο Γκαίτε.

Those who know nothing of foreign languages, know knothing of their own. (Εκείνοι που δε γνωρίζουν τίποτα από ξένες γλώσσες, δεν γνωρίζουν τίποτα και για τη δική τους.)