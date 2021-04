Με την υποχρεωτική διενέργεια self tests των εργαζομένων στο λιανεμπόριο, θα ξεκινήσει η λειτουργία της αγοράς των Τρικάλων από την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, ενόψει της νέας ΚΥΑ που αναμένεται άμεσα για το λιανεμπόριο, δίνονται σαφείς οδηγίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι θα κάνουν υποχρεωτικά το τεστ μία φορά την εβδομάδα και στην συνέχεια θα καταχωρούν το αποτέλεσμά του, προκειμένου να εργαστούν.

Επιπλέον, γίνονται γνωστά τα πρόστιμα στην περίπτωση που είτε οι εργοδότες είτε οι εργαζόμενοι δεν θα ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία των self tests, η οποία σύμφωνα με τις οδηγίες του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, θα λειτουργεί ως εξής:

α. Η διενέργεια του self test - Η καταχώρηση του αποτελέσματος

1. Οι εργαζόμενοι στις εμπορικές επιχειρήσεις λιανικής υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self test, τα οποία προμηθεύονται δωρεάν από το φαρμακείο, με χρήση του ΑΜΚΑ τους. Αν για κάποιο λόγο ο εργαζόμενος επιλέξει αντί για self test να κάνει rapid ή μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του) έχει αυτή τη δυνατότητα.

2. Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ στο ΕΡΓΑΝΗ, ως εξής: εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέγει «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο». Στη συνέχεια θα μεταφέρεται στην πλατφόρμα supportemployees.gov.gr και στη «Δήλωση Αποτελεσμάτων COVID-19 tests» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Εκεί υποβάλλει το αποτέλεσμα του ελέγχου του τεστ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19».

3. Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

4. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, ο εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι του σε καραντίνα.

5. Εφόσον και το δεύτερο τεστ είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

6. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests, με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19» έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test.

Απαιτείται προσοχή, καθώς θα πρέπει να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για την υποχρέωσή τους να κάνουν self test και τις συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση.

β. Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών - Τα πρόστιμα

Κανείς εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν αυτός δεν έχει κάνει το self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμά του, πολύ δε περισσότερο, όταν ο εργαζόμενος έχει δηλώσει θετικό self test. Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει για να εργαστεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test, ο εργοδότης υποχρεούται να μην τον αφήσει, ενώ παράλληλα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθού, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

Εάν ο εργοδότης δεν ενημερώσει τους εργαζομένους του με κάθε πρόσφορο μέσο για τα υποχρεωτικά self test, κινδυνεύει με επιβολή προστίμου ύψους 300 ευρώ.

Εάν σε έλεγχο βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τέλος, αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας καταλήγει ότι, επειδή η δωρεάν διανομή των self test από τα φαρμακεία ξεκινά τη Δευτέρα 19 Απριλίου, για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, οι δηλώσεις των αποτελεσμάτων του τεστ μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε στιγμή από τη Δευτέρα 19 μέχρι και την Κυριακή 25 Απριλίου 2021.

Επίσης με χθεσινή του εγκύκλιο, το Υπουργείο Εργασίας γνωστοποίησε την υποχρέωση συνολικά των εργοδοτών να διευκολύνουν με κάθε τρόπο τους εργαζομένους τους που έχουν κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό εντός του ωραρίου εργασίας, ως προς την προσέλευσή τους στα εμβολιαστικά κέντρα.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους για τους οποίους ισχύουν τα παραπάνω να απουσιάσουν από την εργασία τους με δικαιολογημένη άδεια έως 3 ωρών, χωρίς να επηρεάζονται οι αποδοχές τους.

Μ.Σ. trikalaenimerosi.gr