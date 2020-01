Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κα Βασιλική Κάκλα υποδέχθηκε καθηγητές από τις νήσους Madeira της Πορτογαλίας.

Οι καθηγητές βρίσκονται στα Τρίκαλα στο πλαίσιο διακρατικών συναντήσεων του προγράμματος Erasmus+ που υλοποιεί το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων.

Το πρόγραμμα φέρει τον γενικό τίτλο «Let me think-Let me be myself: ICT as a tool of opportunities and inclusion» και έχει κύριο στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εμπλεκομένων σχολικών μονάδων. Δυο από τα σχολεία που συμμετέχουν προέρχονται την Πορτογαλία (Madeira και Porto), ένα από την Δανία (Skaelskoer), ένα από την Ρουμανία (TarguFrumos) και το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων από την Ελλάδα.

Η κα Φανή Σμιξιώτη διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου και συντονίστρια ενημέρωσε την κα Κάκλα για την πρόοδο του προγράμματος, για τις καλές πρακτικές που έχουν ανταλλαγεί μέχρι τώρα μεταξύ των σχολείων.

Η κα Κάκλα τόνισε πως η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποστηρίζει την εκπόνηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από τα σχολεία και είναι πάντα διαθέσιμη να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων του κάθε προγράμματος.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις καλές πρακτικές που ανταλλάσσουν τα δυο σχολεία (5ο Γυμνάσιο Τρικάλων και Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos dos Louros - Funchal ) σ΄ αυτήν τη φάση του προγράμματος και συνδέονται με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και την παιδαγωγική τους αξιοποίηση στην καθημερινή διδακτική πράξη.

Ο κ. Francisco Pereira da Silva, ο Πορτογάλος συντονιστής, ανέφερε στην κα Κάκλα πως παρατήρησε ότι τα σχολεία των Τρικάλων έχουν υποδομές και είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα εργαλεία Νέων Τεχνολογιών όπως ρομποτάκια και Arduino και πως οι Πορτογάλοι καθηγητές και μαθητές θα γυρίσουν πίσω στο Funchal με τις καλύτερες εντυπώσεις, πλουσιότεροι σε γνώσεις και εμπειρία και έτοιμοι να εφαρμόσουν τις πρακτικές του 5ου Γυμνασίου.