Το ΤΕΦΑΑ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το ΥΠΕΠΘ διοργανώνουν ημερίδα την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, ώρα 9.30-15.00 στο Γαλλικό Ινστιτούτο, Σίνα 31, Αθήνα, με θέμα τον «εντοπισμό και παρακίνηση παιδιών που έχουν περισσότερο ανάγκη την φυσική δραστηριότητα» (Identifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTivity – IMPACT).

Η εκδήλωση αποτελεί το τελικό γεγονός Ευρωπαϊκού έργου που συντονίζει σε Ευρωπαϊκή κλίμακα το ΤΕΦΑΑ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας με επικεφαλής τον καθηγητή και κοσμήτορα κ. Αθανάσιο Παπαϊωάννου. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου που περιλαμβάνουν:

1. Στοιχεία για τα χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και παρακίνησης 14039 Ευρωπαίων μαθητών και μαθητριών (3017 από Ελλάδα),

2. Τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν και τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης που έγινε σε πάνω από 350 εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής σε 4 χώρες,

3. Την αύξηση που επιτεύχθηκε στα επίπεδα της φυσικής δραστηριότητας και της παρακίνησης των μαθητών δια μέσου της στοχευμένης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής που συνεργάσθηκαν με τους ερευνητές,



4. Τις οδηγίες που προκύπτουν από τα μοναδικά για την Ευρώπη αποτελέσματα αυτού του έργου για την πολιτική στο χώρο του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, τα προγράμματα σπουδών, καθώς και την κατάρτιση εκπαιδευτικών, στελέχη υπουργείων και τοπικής αυτοδιοίκησης, γονέων και προπονητών ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για παιδιά 15-18 ετών «καθημερινή άθληση μέτριας-υψηλής έντασης τουλάχιστον μίας ώρας»