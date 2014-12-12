Η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΚΙΝ.ΑΛ. Τρικάλων
Τρίκαλα | 23 Ιουν 2019, 16:17
Κατόπιν συζήτησης και διαβούλευσης με την πλειοψηφία των στελεχών του νομού και με τους προοδευτικούς πολίτες της πόλης, συστάθηκε η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΚΙΝ.ΑΛ., η οποία αποτελείται από 100 και πλέον στελέχη από όλο το Νομό.
Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση "η επιτροπή εκλογικού αγώνα, χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή ανθρώπων που αποτελούν την ζωντανή ιστορία της δημοκρατικής παράταξης στο νομό, από τα θεσμικά όργανα του κόμματος και από πολλούς νέους ανθρώπους, που εθελοντικά συμμετέχουν στην προσπάθειά μας, να καταστήσουμε ξανά την παράταξή μας, κυρίαρχη πολιτική δύναμη του προοδευτικού χώρου.
Το νέο διευρυμένο όργανο θα συνεδριάσει την Τρίτη 25/6 στο ξενοδοχείο ΑΧΊΛΛΕΙΟΝ, και ώρα 20:30.
Η στελέχωση της Ν.Ε.Ε.Α , βρίσκεται σε εξέλιξη , καθώς νέα μέλη προστίθενται καθημερινά.
Οι μέχρι σήμερα συμμετέχοντες είναι οι εξής:
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΒΑΒΥΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΒΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΒΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΩΝ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε.
ΓΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΑΙΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΡ. ΜΕΛΟΣ ΚΠΕ
ΖΗΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΡ. ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε.
ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΩΡΕΝ ΜΕΛΟΣ ΚΠΕ
ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε/ΜΕΛΟΣ ΚΠΕ
ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε.
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΜΙΖΑΚΗ ΕΜΗ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε.
ΜΙΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡ. ΜΕΛΟΣ Ν.Ε.
ΜΠΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε.
ΜΠΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε.
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΝΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΤΙΝΤΗ ΧΡΥΣΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΛΙΘΑΙΩΝ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΣΠΑΘΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΚΠΕ
ΤΣΙΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡ. ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΥΦΑΡΙΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΧΑΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΙΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΧΑΧΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. / ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΥΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΖΩΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΒΥΡΩΝ ΠΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ
ΜΑΓΓΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΛΑΤΖΩΝΗ ΕΦΗ
ΠΑΝΑΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΒΛΗΣΣΑΡΙΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΝΕ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΩΡΓΟΣ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΝΕ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΕ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΕ
ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ/ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΜΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΝΕ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΝΤΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΧΑΣΙΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΠΙΝΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΝΕ & ΠΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΩ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΝΕ
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΣΤΑΓΙΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΣΕΡΤΟΥ ΑΝΤΙΓΩΝΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΦΑΜΙΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΥΠΟΨ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΚΟΚΚΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΟΥΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΜΑΙΝΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΕΒ ΖΑΡΚΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΜΠΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΣΟΣ ΠΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΡΩΝ ΠΡ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΣΤΑΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΦΥΡΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΖΙΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΤΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΛΒΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΧΑΛΒΑΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ/ΠΡ.ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ