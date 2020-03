Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2019-2020, το 4ο Γυμνάσιο Τρικάλων «Γιώργος Σεφέρης» εκπονεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εικονική Επιχείρηση», εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο υλοποιείται από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) σε συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων.

Η «Εικονική Επιχείρηση» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βασίζεται στην αρχή της «εκμάθησης μέσα από την πράξη». Οι μαθητές έχουν την ευθύνη της μάθησής τους και τη δυνατότητα να γίνουν «Διευθυντές».

Όχι μόνο οι ρόλοι που υποδύονται επιλέγονται από τους ίδιους, αλλά και η μαθητική επιχείρηση τους «ανήκει». Οι ίδιοι παίρνουν αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται από το σχολείο.

Το πρόγραμμα αυτό έχει αναγνωριστεί από το Γραφείο Επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως «H Kαλύτερη Εφαρμογή Πρακτικής στην Εκπαίδευση που αφορά την Επιχειρηματικότητα».

Οι εικονικές εταιρείες οργανώνονται κατά τα πρότυπα μιας ανώνυμης εταιρείας, η οποία αξίζει να σημειωθεί δεν έχει νομικά συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση».

Στα πλαίσια του προγράμματος και υπό την καθοδήγηση του εθελοντή συμβούλου κ. Σαράντη Γιώργου, οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. και του συνεργάτη του κ. Καραθάνου Γιάννη, μηχανογράφου, οι 17 μαθητές του προγράμματος δημιούργησαν μια εταιρεία με τον τίτλο Αid4Mate.

Η Aid4Mate είναι μια start up «εικονική εταιρεία» λογισμικού και παροχής υπηρεσιών.

Σκοπός της είναι η άμεση προσέγγιση των αναγκών της σημερινής κοινωνίας και η παραγωγή ποιοτικών υπηρεσιών πληροφορικής για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ατόμων.

Η επιλογή του προϊόντος (application) υπαγορεύτηκε από τη διαπιστωμένη εξοικείωση των δυνητικών πελατών με mobile περιβάλλοντα.

Oπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου από τις καθηγήτριες Αθανασία Τσιοτινού (Διευθύντρια), Σταματίκη Μαρούση (Υποδιευθύντρια) και Βασιλική Παπαποστόλου (υπεύθυνη προγράμματος) " η εφαρμογή μας έχει κοινωνικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε ευάλωτες ομάδες, πρόσφυγες και μετανάστες, που ζουν στην πόλη των Τρικάλων.

Αφουγκραζόμενοι το κοινωνικό ζήτημα της εποχής μας επιδιώξαμε τη δημιουργία της εφαρμογής Aid4Mate, όχι μόνο για να βοηθήσουμε τις ομάδες αυτές αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση στη διαχείριση του ζητήματος με σκοπό τη διασφάλιση της κοινωνικής ομαλότητας και την αποφυγή φαινομένων ρατσισμού.

Παράλληλα, μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα «εικονική επιχείρηση» του ΣΕΝ/JA Greece οι μαθητές γνώρισαν καλύτερα τους συμμαθητές τους, τον κόσμο των επαγγελμάτων, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και έγινε άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Επίσης, οι μαθητές ανέδειξαν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, ανέπτυξαν σημαντικές δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάπτυξης πρωτοβουλιών, επίλυσης προβλημάτων, λήψης απόφασης, ηγετικές ικανότητες και ενισχύθηκε η αυτοπεποίθησή τους.

Με το σλόγκαν «Help a mate, with an app for Aid» η εταιρεία μας συμμετείχε στην Εμπορική Έκθεση Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020, στο Mediterranean Cosmos, σημειώνοντας μια αξιόλογη και δυναμική παρουσία, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις.

Η εφαρμογή μας απέσπασε θερμές κριτικές, γεγονός που μας δίνει θάρρος, δύναμη, ελπίδα και αισιοδοξία να συνεχίσουμε δυναμικά, ετοιμάζοντας το business plan της εταιρείας μας, το οποίο ευελπιστούμε ν’ αξιολογηθεί θετικά από τους υπεύθυνους της ΣΕΝ/JA Greece και ν’ αποτελέσει σημείο αναφοράς στον τομέα παροχής υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές και οι υπεύθυνοι καθηγητές συναντήθηκαν με τον κ. Χάρη Καλλιάρα, ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου μας, του κ. Παπαστεργίου Δημήτρη και συνδετικό κρίκο του ΣΕΝ/JA Greece και του Δήμου Τρικκαίων με το σχολείο μας, στο χώρο του GiSeMi. Eπίσης, είχαμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε στο σχολείο μας.

Οι συμβουλές του και οι κατευθυντήριες γραμμές που μας έδωσε μας βοήθησαν, θέτοντας τις βάσεις του προγράμματος. Επιπλέον, προσκαλέσαμε στο σχολείο μας την κ. Καρασιώτου Βασιλική, υπεύθυνη μάρκετινγκ της εταιρείας Construct N’ Be, η οποία μας έδωσε πολύτιμες συμβουλές για τον τρόπο διαφήμισης και προώθησης της εταιρείας μας.

Η Διεύθυνση του σχολείου και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του προγράμματος αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά τον κ. Σαράντη Γιώργο, Οικονομικό Δ/ντή της επιχείρησης Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε και Ειδικό σύμβουλο του ΣΕΝ για το 4ο Γυμνάσιο, τον κ. Καραθάνο Ιωάννη, μηχανογράφο της εφαρμογής για την πολύτιμη βοήθεια και την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση στους μαθητές μας καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Επίσης, θερμές ευχαριστίες σε όλους τους χορηγούς μας, χωρίς την οικονομική στήριξη των οποίων δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε μέρος στην Εμπορική Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ευχαριστούμε από την καρδιά μας την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ Α.Ε., την εταιρεία Mind Drop Digital Agency, τον ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ που κάλυψε τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών στη Θεσσαλονίκη, το YPERTOURS Γραφείο Γενικού Τουρισμού για την μετακίνηση της ομάδας κατά τη διδακτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΤΥΡΑΣ.

Επίσης, οφείλουμε θερμές ευχαριστίες στις εταιρείες ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε, ΔΙΚΤΑΜΟΣ Τεχνική εταιρεία (Μπαμπαλής Κοσμάς), Construct N’ Be (Καρασιώτου Βασιλική), στα καταστήματα Ξεναγός 24 (ηλεκτρονικός οδηγός Τρικάλων), Anesis Home, ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΝΤΑΟΥΛΑΣ Tent & party, JOIN, Meat Hall Καλιάγρας, ΝΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, στις ταβέρνες «Κατώγι» και «Μπατζανάκια», στο συνεργείο αυτοκινήτων ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, στα φροντιστήρια Γερμανικών ΕΥΑ ΛΟΥΛΕ και στο κατάστημα επισκευής και πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών ΕDIT PC."