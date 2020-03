Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Τρικάλων, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, ενημερώνει το κοινό, ότι βάσει των ερευνών των τελευταίων ετών, οι χειροποίητες πάνινες μάσκες δεν αποτελούν κατάλληλο προϊόν για την προστασία των ασθενών από οποιαδήποτε μικροβιακή ή ιογενή λοίμωξη.

Έγινε έρευνα με μάσκες κατασκευασμένες από 5 συνηθισμένα είδη υφάσματος, για την διαπερατότητά τους σε νανοσωματίδια (το μέγεθος των περισσότερων ιών, και του κορονοϊού), και συγκρίθηκε με την διαπερατότητα των Ν95 μασκών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν μέχρι και 90% διαπέραση των νανοσωματιδίων του πειράματος στις υφασμάτινες μάσκες.

Επίσης, σε έρευνα που έγινε σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, με τους μισούς να χρησιμοποιούν απλές μάσκες μιας χρήσης και τους μισούς να χρησιμοποιούν πάνινες μάσκες, βρέθηκε ότι όσοι χρησιμοποίησαν πάνινες μάσκες είχαν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό νόσησης από ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (από 2 έως 10 φορές περισσότερο), με κλινικά αποδεδειγμένα στοιχεία.

Επιπλέον, η υγρασία που δημιουργείται με την φυσιολογική αναπνοή σε μια πάνινη μάσκα, δημιουργεί κατάλληλο περιβάλλον διατήρησης και ανάπτυξης μικροβίων και ιών.

Επομένως, η πολύωρη χρήση και η κακή αποστείρωση μιας πάνινης μάσκας, μπορούν να αποτελέσουν επιπλέον παράγοντες λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού.

Επομένως, η χρήση μιας πάνινης μάσκας, για τη δεδομένη πανδημία του κορονοϊού, δεν προσφέρει καμία προστασία.

Παρακαλούμε τις ομάδες πληθυσμού που επιβάλλεται η χρήση μάσκας για την προστασία της υγείας τους, να χρησιμοποιούν την απλή χειρουργική μάσκα μιας χρήσης (3 plysurgicalmasks), στις περιπτώσεις που χρειάζονται να τις χρησιμοποιήσουν.

Μην εμπιστεύεστε κανέναν άλλο εκτός από τους επαγγελματίες υγείας, για την προστασία της υγείας σας.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, η χρήση μάσκας εμποδίζει τη μετάδοση της νόσου από τους ασθενείς στους υγιείς. Συνεπώς η μάσκα χρησιμοποιείται μόνο για την προστασία:

• των επαγγελματιών υγείας

• των ατόμων που φροντίζουν ασθενείς με λοίμωξη από νέο κορωνοϊόCovid-19 (πχ στο σπίτι, σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων)

και δε συστήνεται η χρήση της στον υγιή πληθυσμό.

Για το λόγο αυτό, μένουμε στο σπίτι, και προστατευόμαστε με τον περιορισμό των μετακινήσεών μας.

Πηγές:

Chughtai, A.A., Seale, H. and MacIntyre, C.R., 2013. Use of cloth masks in the practice of infection control—evidence and policy gaps. Int J Infect Control, 9(3).

Jang, J.Y. and Kim, S.W., 2015. Evaluation of filtration performance efficiency of commercial cloth masks. Korean Journal of Environmental Health Sciences, 41(3), pp.203-215.

MacIntyre, C.R., Seale, H., Dung, T.C., Hien, N.T., Nga, P.T., Chughtai, A.A., Rahman, B., Dwyer, D.E. and Wang, Q., 2015. A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers. BMJ open, 5(4), p.e006577.

Rengasamy, S., Eimer, B. and Shaffer, R.E., 2010. Simple respiratory protection—evaluation of the filtration performance of cloth masks and common fabric materials against 20–1000 nm size particles. Annals of occupational hygiene, 54(7), pp.789-798.