Στο 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτοποιών, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 13 & 14 Νοεμβρίου, επανεξελέγη για έκτη συνεχή θητεία με συντριπτική πλειοψηφία ο συνδυασμός του Μιχάλη Μούσιου.

Στις 15 Νοεμβρίου 2021 συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος. Όλα τα μέλη του προεδρείου εξελέγησαν ομόφωνα.

Ανάμεσά τους δύο Τρικαλινοί αρτοποιοί, ο Αχιλλέας Κωτούζας και ο Παρασκευάς Καλογράνας. 

Το Προεδρείο της ΟΑΕ:

Πρόεδρος:  ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΣΙΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ

Αντιπρόεδροι:                

Α)  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΥΚΟΥΜΕΡΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Β) ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Γ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΓΙΑΣ - ΒΕΡΡΟΙΑ

Γεν. Γραμματέας: ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΝΔΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ταμίας:   ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - ΑΙΓΙΟ

Αναπλ. Ταμίας: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ

Οργανωτικός Γραμματέας: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΖΗΣ - ΣΠΑΡΤΗ

Έφορος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σύμβουλοι Προεδρείου:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΕΥΒΟΙΑ

ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ - ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σύμβουλοι Διοικητικού Συμβουλίου:

ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ

ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΓΡΕΒΕΝΑ

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΙΛΚΙΣ

ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΑΟΥΣΑ

ΒΕΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ - ΣΕΡΡΕΣ

ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΕΙΒΑΔΙΑ

ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΥΡΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΚΟΖΑΝΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ - ΑΘΗΝΑ

ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΛΕΣΒΟΣ

ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΑΘΗΝΑ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΥΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΟΛΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΑΙΓΙΟ

ΣΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε:

ΜΟΥΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΛΑΡΙΣΑ

ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΠΑΙΩΙΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΙΓΙΟ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΓΡΕΒΕΝΑ

ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΙΓΙΟ

ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ

ΣΙΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ - ΑΘΗΝΑ