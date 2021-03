Στον μαθητικό διαγωνισμό για την ανάδειξη του καλύτερου βίντεο εικονικής επιχείρησης για το 2021, συμμετέχει το 1ο ΓΕΛ Τρικάλων που ζητά την στήριξη όλων μας, για την κατάκτηση μιας υψηλής θέσης ανάμεσα στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που παραθέτει, πρόκειται για μια απλή διαδικασία - ψηφοφορία, στην οποία όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του σχολείου των Τρικάλων στην κορυφή του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι μαθητές του σχολείου:

Το σχολείο μας συμμετέχει για 2η χρονιά φέτος, με μαθητές του τμήματος Α1, στο πρόγραμμα Μαθητική Εικονική Επιχείρηση του Junior Achievement Greece.

H φετινή επιχείρηση λέγεται PE.DE.VA ( The Perfect Destination for Vacation in Greece).

Για τις ανάγκες του προγράμματος όλα τα σχολεία, της Ελλάδας, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έφτιαξαν ένα διαφημιστικό βιντεάκι, διάρκειας μέχρι 2 λεπτών.

Η επιχείρηση που θα έχει το καλύτερο βίντεο πηγαίνει κατ' ευθείαν στον τελικό.

Ζητάμε να στηρίξετε την προσπάθεια των μαθητών του σχολείου μας ψηφίζοντας την εταιρεία PE.DE.VA

ΟΔΗΓΙΕΣ:

H ψηφοφορία για το βίντεο ξεκίνησε στις 26 Μαρτίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 9 Απριλίου.

Στο site https://jagreece.org/promovoting/ όπως θα δείτε,

υπάρχουν οι πληροφορίες όλων των ομάδων που έστειλαν συμμετοχή σε αυτό το στάδιο του προγράμματος.