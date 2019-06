Στις 10:00 το πρωί της Κυριακής 23 Ιουνίου 2019, η Ακαδημία της Μπαρτσελόνα που επί πεντάμηνο βρέθηκε στα Τρίκαλα (με το πρόγραμμα FutbolNet) παρουσιάζει τα επιτεύγματά της.

Δίπλα από την κεντρική πλατεία των Τρικάλων και λίγο πριν τον «Μεγάλο Χορό» (Κόρλου μάρι) του 35ου Πανελλήνιου Ανταμώματος Βλάχων, παιδιά Ελλήνων και προσφύγων που μετείχαν στο εν λόγω πρόγραμμα, θα δώσουν έναν φιλικό αγώνα με την ομάδα εφήβων του ΑΟΤ.

Ο οποίος αγώνας έχει τεράστια σημασία, καθώς είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών για ενίσχυση των δεσμών προσφυγόπουλων και ελληνόπουλων μέσω του αθλητισμού και δη, ενός τόσο μεγάλου ποδοσφαιρικού ομίλου, όπως αυτός της Μπαρτσελόνα.

Το πρόγραμμα μάλιστα, συνδυάζεται με ένα άλλο πρόγραμμα που υλοποιεί η e-trikala ΑΕ (η αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικκαίων), σε σχέση με τη μετακίνηση στην πόλη. Πρόκειται για το Cities4People, που αφορά σε δράσεις βελτίωσης της καθημερινής μετακίνησης.

Το FutbolNet

Τους τελευταίους 5 μήνες η e-trikala ΑΕ, με πρωτοβουλία του Δανικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (DRC Greece) και της FC Barcelona Foundation (FCB) και σε συνεργασία με τη ΣΕΦΑΑ (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) βοήθησε τα παιδιά του προσφυγικού πληθυσμού της πόλης, να επικοινωνήσουν και να γνωρίσουν τα παιδιά της πόλης των Τρικάλων μέσα από το παιχνίδι και τον αθλητισμό.

Τα προσφυγόπουλα διαμένουν στα Τρίκαλα, μέσω του προγράμματος ESTIA για τη στέγαση και την ένταξη των προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

Το πρόγραμμα FutbolNet πραγματοποιείται από την DRC Greece και την FC Βarcelona, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ και με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ (DG Home).

Σκοπός του είναι η ενίσχυση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης των παιδιών που συμμετέχουν καθώς και η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ προσφύγων και της Τρικαλινής κοινωνίας.

Το Cities4People

Παράλληλα η e-Trikala είναι εταίρος στο πρόγραμμα Cities4People (του ευρωπαϊκού έργου Horizon2020), που εκτείνεται σε 5 περιοχές της Ευρώπης με 11 εταίρους (E-Trikala A.E, Q-Plan International PC, White Research, SPRL Copenhagen Business School, Oxfordshire County Council, UCL Institute of Health and Equality, Institute for Transport Sciences, LTD (KTI), Istanbul University, Waag Society, Municipality of Budapest, City of Hamburg and District Office of Hamburg Altona, HafenCity University of Hamburg, ÜSKÜDAR Municipality).

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία υπηρεσιών ή δράσεων που θα προωθούν την εναλλακτική μετακίνηση και θα βοηθήσουν τη δημιουργία μίας πόλης που είναι προσανατολισμένη στον άνθρωπο.

Ηδη στα Τρίκαλα έχουν υλοποιηθεί δύο δράσεις:

- Η δημιουργία χώρου αποθήκευσης μικρών αποσκευών στο InfoPoint της κεντρικής πλατείας, τα οποία και επιτρέπουν στον πολίτη ή τον επισκέπτη να αποθηκεύσει με ασφάλεια τα προσωπικά του αντικείμενα προκειμένου να διευκολυνθεί στη μετακίνησή του τόσο μέσω ποδηλάτου όσο και ως πεζός

- Η παροχή ηλεκτρικού σκούτερ για αναπηρικά αμαξίδια: οι πολίτες και επισκέπτες της πόλης μας με κινητικά προβλήματα, θα μπορούν πλέον να παίρνουν δωρεάν από το InfoPoint της πόλης ένα wheelchair scooter, το οποίο προσαρμόζεται σε κάθε αναπηρικό αμαξίδιο, επιτρέποντας τη καλύτερη και αυτόνομη μετακίνηση μέσα στη πόλη.

Η τρίτη δράση του έργου είναι ο αγώνας ποδοσφαίρου ανάμεσα στους απόφοιτους του FutbolNet και την ομάδα εφήβων του ΑΟΤ, στο κέντρο των Τρικάλων.