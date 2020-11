Σε μια ακόμη διεθνούς επιπέδου συζήτηση – ζύμωση για το μέλλον των πόλεων, μετείχε ο Δήμος Τρικκαίων. Επρόκειτο για απ’ ευθείας τηλε-συζήτηση του Δήμου Τρικκαίων με το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ (τμήμα Δημόσιων Πολιτικών) και το Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Χονγκ Κονγκ.

Η πρωτοβουλία τού ελληνικού επιμελητηρίου στην κινεζική μεγαλούπολη, οδήγησε στη σύζευξη των δύο φορέων (Δ. Τρικκαίων και Πανεπιστήμιο στο Χονγκ Κονγκ), ώστε να συζητηθεί, το πώς οι δύο πόλεις χρησιμοποιούν τεχνολογίες smart cities. Ο ακριβής τίτλος της συνάντησης ήταν «Hong Kong & Trikala in the Post-COVID Era», δηλαδή «Το Χονγκ Κονγκ και τα Τρίκαλα στη μετά κορονοϊό εποχή». Σε αυτή τη συζήτηση, μετείχαν οι:

- Γιώργος Χρυσόμαλλος, Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Τρικκαίων σε θέματα Smart Cities

- Julian Vella, Co-Head China - Global Infrastructure Advisory KPMG China

- Στράτος Κερανίδης, Διευθυντής R&D, DomX (Greece)

- Masaru Yarime, Associate Professor Division of Public Policy Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)

Τη συζήτηση συντόνισε η Rebecca Isjwara, Reporter S&P Global Market Intelligence.

Ο κ. Χρυσόμαλλος παρουσίασε όλες τις δράσεις του Δήμου Τρικκαίων σε θέματα εφαρμογών που είτε διευκολύνουν τις υπηρεσίες του Δήμου, είτε βελτιώνουν την παροχή υπηρεσιών στον πολίτη. Ακολούθησε εκτενής συζήτηση για:

- τον ρόλο των «έξυπνων πόλεων» στη μετά κορονοϊό εποχή

- τις στρατηγικές των δύο πόλεων σε θέματα ευφυών δράσεων

- τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τις δράσεις των δύο πόλεων

- τις πιθανές συνέργειες μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, αλλά και δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η δράση αυτή, μέσω της ευκαιρίας που έδωσε στον Δήμο Τρικκαίων, το Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Χονγκ Κονγκ, ήταν μια προσπάθεια ενίσχυσης της γνώσης σχετικά με τις ευφυείς και σύγχρονες πόλεις. Ουσιαστικά, η ανταλλαγή απόψεων και ο παραλληλισμός – σύγκριση των δράσεων σε δύο τόσο διαφορετικές πόλεις σε κάθε επίπεδο, αποτελούν στοιχείο για την ενίσχυση των καινοτόμων πολιτικών για τις σύγχρονες πόλεις.

Στη συζήτηση μετείχε και ο ειδικός συνεργάτης του Δ. Τρικκαίων κ. Χ. Καλλιάρας.