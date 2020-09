Γράφει ο Άρης Μυλωνάς,

Λυκειάρχης του 6ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων

________________________

«Η Ελλάδα είναι η μητέρα της δημοκρατίας και η Νότια Αφρική είναι η κόρη της» (Ν. Μαντέλα)

Ο Γ. Μπίζος, πρόσφατα αποθανών, από το Βασιλίτσι της Μεσσηνίας, πρόσφυγας στο Γιοχάνεσμπουργκ, υπήρξε ο μεγάλος μαχητής, «ο αετός των δικαστηρίων», ο δικηγόρος «ελέφαντας» υπεράσπισης του Ν. Μαντέλα, όταν ο μετέπειτα ηγέτης αυτός δικαζόταν από τα δικαστήρια του απαρτχάιντ της Νοτίου Αφρικής και οδηγούνταν στη φυλακή για 27 σχεδόν χρόνια(1964-1990). Στη δίκη αυτή ο Γ. Μπίζος κατά την αγόρευση υπεράσπισης και μέσα στο φορτισμένο κλίμα για αγώνα των δημοκρατικών ιδεών και απόκτησης δικαιωμάτων και ισοτιμίας μεταξύ λευκών και μαύρων, πρόσθεσε στο λόγο του τη φράση, που έμεινε ιστορικά καταγεγραμμένη και αποτυπωμένη στους τοίχους της φυλακής του Μαντέλα: «But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die: all persons live together in harmony» («αν χρειαστεί, είμαι έτοιμος να πεθάνω για μια ιδέα: όλοι οι άνθρωποι να ζουν μαζί σε αρμονία!»). Και, όταν ο Μαντέλα ήταν στη φυλακή και …διάβαζε την αρχαία τραγωδία του Σοφοκλή «Αντιγόνη» και την ανέβαζε ως θεατρική παράσταση μέσα στα συρματοπλέγματα, η μετάδοση αυτή των ιδεών του αρχαίου μας πολιτισμού πως, «γεννήθηκα για να αγαπώ και όχι για να μισώ» («οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν») ήταν έργο του Γ. Μπίζου. Ακόμα, είναι βέβαιο πως με τη προσφορά του η νεογέννητη Νοτιο-Αφρικανική Δημοκρατία ήταν κόρη… της ελληνικής δημοκρατίας. Κόρη, που μιλάει και σε μία καθιερωμένη από τις επίσημες, και την ελληνική!

Ο Γ. Μπίζος δεν υπήρξε μόνο ο αρχιτέκτονας του Νέου Συντάγματος της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής. Υπήρξε και ο κυριότερος θεμελιωτής και μεταδότης των ελληνικών εκπαιδευτικών αξιών στη Νοτιοαφρικανική Ένωση. Ήταν αυτός που πρωτοστάτησε, παρακινώντας την ομογένεια να πάρουν τις καταθέσεις από τις τράπεζες και να δημιουργήσουν το σχολείο ΣΑΧΕΤΙ, ένα από το πιο σημαντικά εκπαιδευτήρια της ομογένειας, ένα φάρο των ελληνικών Γραμμάτων. Ειρήσθω εν παρόδω, πως με το σχολείο ΣΑΧΕΤΙ έχουν αδελφοποιηθεί το 6ο Γενικό Λύκειο και το 8ο Γενικό Λύκειο της πόλης των Τρικάλων και αναπτύσσουν εκπαιδευτικές σχέσεις και με την αγαστή συνδρομή της Δημοτικής Αρχής του τόπου μας. Ο Γ. Μπίζος, εκτελώντας το όνειρο του Μαντέλα να ιδρύσει ένα σχολείο με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, στην ιδρυτική διακήρυξη του σχολείου θέσπισε νομική διάταξη, σύμφωνα με την οποία για πρώτη φορά οι έγχρωμοι μαθητές απέκτησαν το δικαίωμα της εισόδου και μόρφωσης σε σχολεία λευκών! Σήμερα το σχολείο ΣΑΧΕΤΙ της ομογένειας του Γιοχάνεσμπουργκ έχει 1200 μαθητές, 800 ελληνόπουλα της ομογένειας και τα υπόλοιπα από 30 εθνότητες! Η πρωτοποριακή αυτή σκέψη αποτελεί στους σύγχρονους κόσμους των εθνικιστικών περιχαρακώσεων, την ευγενική παρακαταθήκη του Γ .Μπίζου για πολυπολιτισμικά σχολεία.

Στο σχολείο SAXETI γίνεται αυτό τον καιρό μια προσπάθεια αναβίωσης και διοργάνωσης Ολυμπιακών αγώνων σε επίπεδο σχολικών μονάδων από όλο τον κόσμο. Φαίνεται πως η Διεύθυνση της Σχολής προχωρά να υλοποιήσει την ανταπόδοση του δημάρχου της Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος το 1980, όταν ο Μαντέλα ήταν στη φυλακή, τον ανακήρυξε επίτιμο δημότη, καθ’ υπόδειξη βέβαια του Γ. Μπίζου.

Ο Γ. Μπίζος έφυγε από τη ζωή, αλλά άφησε πολύτιμη παρακαταθήκη τη σημαία του Ελληνισμού και της ελληνικής παιδείας ως ανάχωμα απέναντι στο ρατσισμό για τα ιδανικά της ισότητας, της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη στο έργο, ως ελάχιστο δείγμα τιμής.