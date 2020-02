Η αγορά κερδίζει συνεχώς έδαφος και η μάχη για την πώληση και τα μερίδια δίνουν και παίρνουν. Το 2019 ήταν μία καλύτερη, συγκριτικά με το 2018, χρονιά για το αυτοκίνητο καθώς οι πωλήσεις σημείωσαν άνοδο.

Μπορεί να μην ήταν αυτές που αρμόζουν σε μία αγορά όπως είναι η Ελλάδα, ωστόσο το θετικό πρόσημο άφησε χαμόγελα αισιοδοξίας στην αγορά. Συνολικά το 2019 ταξινομήθηκαν 114.109 καινούργια αυτοκίνητα.

Ποιες μάρκες όμως και ποια κατηγορία αυτοκινήτου επέλεξαν οι Έλληνες την προηγούμενη χρονιά;



Πωλήσεις ανά νομό

Αναλύσαμε τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και βγάλαμε, ανά νομό, τα αποτελέσματα. Παρακάτω θα Toyota, Peugeot και Opel είχαν τς περισσότερες πρωτιές...

Οι μάρκες, Toyota, Peugeot και Opel ήταν αυτές που κατέκτησαν τις περισσότερες πρωτιές. Η Toyota έχασε δύο πρωτιές συγκριτικά με το 2018 (15 συνολικά) ενώ αντίστοιχα κέρδισε δύο η Peugeot (8 συνολικά).

Δυνατή ήταν και η Opel που κέρδισε τρεις επιπλέον θέσεις (7 σύνολο) ενώ η μάρκα που έκανε την έκπληξη (ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη) ήταν η Hyundai που βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων σε 6 νομούς.

Χαρακτηριστικά των ταξινομήσεων (2019)

• Το 2019 ταξινομήθηκαν 114.109 καινούργια αυτοκίνητα έναντι 103.431 το 2018 και 88.657 το 2017.

• Το 66,87% των συνολικών πωληθέντων αυτοκινήτων ταξινομήθηκαν στην Αττική.

• Ο καλύτερος μήνας από πλευράς πωλήσεων ήταν ο Μάιος με 13.832 ταξινομήσεις

• Ο Δεκέμβριος ήταν ο χειρότερος μήνας από πλευράς πωλήσεων με 6.597 ταξινομήσεις

• Νέο ρεκόρ πωλήσεων για την Peugeot που άγγιξε τις 9.827 ταξινομήσεις

• Η Porsche ταξινόμησε αυτοκίνητα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Πιερία

• Τις 324 ταξινομήσεις άγγιξε η Mazda σε 8 μήνες «λειτουργίας» και με μία μόνο αντιπροσωπεία

• Η πιο δημοφιλής κατηγορία ήταν το Segment B με μερίδιο 32,95%

• Τα SUV (όλων των κατηγοριών) άγγιξαν το 35,13% και 40.092 ταξινομήσεις

• To Peugeot Traveller ήταν το κορυφαίο σε πωλήσεις στην κατηγορία MPV-Compi

• Το κορυφαίο σε πωλήσεις SUV για το 2019 ήταν το Nissan Qashqai με 3.442 πωλήσεις.

• To No1 αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο ήταν το BMW i3

• Τρεις στους 10 στην κατηγορία D αγόρασαν Skoda.

• Η Jaguar διέθεσε 26 αμιγώς ηλεκτρικές i-Pace

• Χωρίς να υπάρχει επίσημη αντιπροσωπεία η Tesla διέθεσε δύο καινούργια Model 3

• Η Porsche ταξινόμησε 19 καινούργιες Panamera

• To κορυφαίο σε πωλήσεις cabrio ήταν το MINI

• Καλύτερος μήνας για την Audi σε μία μόνο πόλη (Αθήνα) ήταν ο Αύγουστος με 743 πωλήσεις

• Στις 478 έφτασαν τα ηλεκτρικά και Plug in hybrid αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν

Νομοί με περισσότερες από 500 πωλήσεις*

Αττική: 76.301 (69.539)

Θεσσαλονίκη: 7.998 (6.831)

Ηράκλειο: 3.928 (4.097)

Δωδεκάνησα: 2.308 (2.358)

Ιωάννινα: 2.223 (2.103)

Χανιά: 1.788 (1.491)

Λάρισα: 1.569 (1.255)

Αχαΐα: 1.170 (931)

Κοζάνη: 1.009 (723)

Κέρκυρα: 948 (1.001)

Ρέθυμνο: 942 (974)

Κυκλάδες: 890 (773)

Αιτωλοακαρνανία: 867 (739)

Σέρρες: 797 (716)

Καβάλα: 780 (570)

Μαγνησία: 629 (624)

Έβρος: 663 (561)

Εύβοια: 607 (520)

Λασίθι: 564 (555)

Φθιώτιδα 551

Τρίκαλα 539

Ημαθία 511

*σε παρένθεση οι πωλήσεις του 2018

Πρωτιές σε νομούς ανά μάρκα*

Toyota 15 (από 17)

Peugeot 8 (από 6)

Opel 7 (από 4)

Hyundai 6 (από1)

Nissan 6 (από 9)

Suzuki 4 (από 4)

VW 3 (από 3)

Citroen 1 (από 1)

Fiat 1 (από 3)

SEAT 1 (από 1)

*σε παρένθεση οι πρωτιές το 2018









ΝΟΜΟΣ 1η μάρκα Πωλήσεις 2η μάρκα Πωλήσεις 3η μάρκα Πωλήσεις Αιτωλοακαρνανία Opel 128 Toyota 89 VW 84 Αργολίδα Suzuki 69 Renault 61 VW 47 Αρκαδία Toyota 49 VW 21 Citroen 13 Άρτα VW 17 Skoda 16 Opel/Toyota 12 Αττική Toyota 7.582 VW 6.410 Peugeot 6.404 Αχαία Toyota 132 Nissan 116 VW 108 Βoιωτία SEAT 31 Hyundai 25 Nissan 22 Γρεβενά Hyundai 2 Mercedes 2 Nissan/Toyota 2 Δράμα Suzuki 45 KIA 43 Citroen 39 Δωδεκάνησα Toyota 498 VW 351 Hyundai 260 Έβρος Opel 74 Citroen 70 Hyundai 68 Εύβοια Toyota 121 Hyundai 65 VW 63 Ευρυτανία Toyota 3 Fiat 2 Suzuki 2 Ζάκυνθος Hyundai 239 Peugeot 70 VW 23 Ηλία Nissan 45 Ford 40 Peugeot 21 Ημαθία Fiat 128 Hyundai 108 Opel 61 Ηράκλειο Hyundai 664 Toyota 450 Peugeot 383 Θεσπρωτία Peugeot 46 Nissan 33 Opel 31 Θεσσαλονίκη Toyota 1.318 Hyundai 717 Peugeot 623 Ιωάννινα Toyota 224 Fiat 216 VW 194 Καβάλα Opel 138 Toyota 106 Hyundai 102 Καρδίτσα Peugeot 52 Audi 30 Citroen 29 Καστοριά Toyota 53 Mercedes 14 VW 6 Κέρκυρα Peugeot 237 Fiat 216 Hyundai 155 Κεφαλονιά Citroen 78 VW 44 Peugeot 32 Κιλκίς Toyota 127 SEAT 67 Nissan 51 Κοζάνη Opel 234 Toyota 143 VW 114 Κόρινθος Toyota 84 Hyundai 61 Nissan 53 Κυκλάδες Peugeot 268 Nissan 91 Toyota 90 Λακωνία Nissan 48 Hyundai 36 VW 24 Λάρισα Opel 207 Toyota 164 Suzuki 142 Λασίθι Toyota 132 Fiat 71 Peugeot 67 Λέσβος Toyota 106 Suzuki 56 Peugeot 26 Λευκάδα Nissan 22 Toyota 8 Opel 7 Μαγνησία Peugeot 102 Toyota 86 Opel 75 Μεσσηνία Toyota 129 Ford 62 VW 61 Ξάνθη Hyundai 50 Opel 44 VW 34 Πέλλα Nissan 62 SEAT 52 Peugeot 42 Πιερία Opel 129 Toyota 115 Citroen 57 Πρέβεζα Nissan 75 VW 35 Renault 28 Ρέθυμνο VW 173 Toyota 97 Nissan 82 Ροδόπη Peugeot 36 Citroen 31 VW 21 Σάμος Suzuki 40 Hyundai 24 Nissan/Toyota 18 Σέρρες Opel/Toyota 86 Suzuki 85 Fiat/VW 64 Τρίκαλα Peugeot 165 Citroen 70 SEAT 42 Φθιώτιδα VW 89 Peugeot 75 Toyota 63 Φλώρινα Nissan 27 Renault 12 Mercedes 6 Φωκίδα Peugeot 9 Dacia 3 Opel,Nissan,VW 1 Χαλκιδική Hyundai 32 Toyota 22 Suzuki 19 Χανιά Suzuki 363 Peugeot 196 Hyundai 151 Χίος Hyundai 71 Toyota 53 Suzuki 31

zougla.gr (Bασίλης Σαρημπαλίδης)