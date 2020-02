Με μια εξαιρετική δημιουργία του θρύλου του αμερικάνικου ανεξάρτητου σινεμά, του Τζον Σέιλς, συνεχίζει τις προβολές της η Κινηματογραφική Λέσχη Τρικάλων.

Το Casa de los Babys τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 αποτελεί μια καταγραφή και παρουσίαση των τεράστιων σκανδάλων - που ουδείς συνήθως μαθαίνει – για θέματα υιοθεσίας,. Ειδικά σε περιπτώσεις πλούσιων και φτωχών.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Η ταινία τοποθετείται στο Ακαπούλκο, στο Μεξικό. Έξι γυναίκες, η ονειροπόλα Eileen, η σκληρή Nan, η αθλητική Skipper, η απότομη Leslie, η ζωηρή Jennifer και η υπομονετική Gayle μένουν σε ένα ξενοδοχείο στη Λατινική Αμερική, που διευθύνεται από την Señora Muñoz.

Απηυδισμένες από τις μεγάλες καθυστερήσεις του συστήματος υιοθεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, περνούν τις μέρες τους εκεί περιμένοντας να υιοθετήσουν τα παιδιά τους για να επιστρέψουν στα σπίτια τους μαζί τους.

ΚΡΙΤΙΚΗ

Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και σύντομα εκδηλώνονται η δυσαρέσκεια και οι φόβοι του, όπως και οι μεταξύ τους αντιθέσεις.

Τα πρόσωπα της καθημερινότητας αγωνίζονται για επιβίωση μέσα από καταστάσεις που αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές της αμερικανικής κουλτούρας.

Γερό γυναικείο καστ σε μια διασκευή θεατρικού έργου. Σεμνό και αξιοπρεπές κοινωνικό δράμα γύρω από την υιοθεσία από ξένες χώρες και τη διακίνηση παιδιών, από έναν θρύλο του αμερικανικού ανεξάρτητου σινεμά.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

AARP Movies for Grownups Awards 2004: Υποψηφιότητα για Movies for Grownups Award Best Screenwriter

Info

- Τίτλος: CASA DE LOS BABYS

- Σκηνοθεσία: Τζον Σέιλς

- Σενάριο: Τζον Σέιλς

- Πρωταγωνιστούν: Μάρσια Γκέι Χάρντεν, Ντάριλ Χάνα, Μάγκι Τζίλενχαλ, Λίλι Τέιλορ, Μαίρη Στίνμπεργκεν

- Χώρα: Μεξικό

- Γλώσσα: Ισπανικά, Αγγλικά

- Ετος: 2003

- Διάρκεια: 95΄

ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΠΟΣΟ

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, στον δημοτικό κινηματογράφο, μύλος Ματσόπουλου.

Ωρα έναρξης 21.45

Εισιτήρια: Κάρτα μέλους 20 ευρώ (10 ευρώ για άνεργους/φοιτητές) συν 2 ευρώ ανά ταινία. Μη μέλη 5 ευρώ.