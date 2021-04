Σήμερα, Κυριακή 11 Απριλίου, πέφτει και τυπικά η αυλαία των προβολών του 13ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας το οποίο ολοκληρώθηκε με επιλογή των νικητών την Τετάρτη 7 Απριλίου.

Το έντονο ενδιαφέρον των θεατών στην πλατφόρμα του φεστιβάλ (https://iffl.gr/) ώθησε τους διοργανωτές να κρατήσουν online το δωρεάν πρόγραμμα για τέσσερις ακόμα ημέρες, ενώ σχεδιάζεται τον Οκτώβριο μια ζωντανή αναβίωση του φεστιβάλ, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας.

Τότε, πρόκειται να προβληθούν οι βραβευμένες ταινίες αλλά και να γίνει η απονομή των διακρίσεων στους νικητές, ενώ θα γίνει τμηματική παρουσίαση του αφιερώματος «Επαναστατικά Κινήματα», όπως και ένα ειδικό αφιέρωμα στον γερμανικό κινηματογράφο.

Στη φετινή διοργάνωση της Λάρισας έλαμψε το ταλέντο του σκηνοθέτη Στέλιου Μωραϊτίδη που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Ελληνικό διαγωνιστικό με την ταινία Dakar.

Η ταινία

Η μέρα των γενεθλίων του είναι η μέρα που ο Σταύρος επιλέγει να είναι η πιο μοναχική. Οδηγεί άσκοπα με μόνη του συντροφιά την ίδια του τη φωνή, που έρχεται από το μακρινό 1978, και τις αναμνήσεις του.

Μια ταινία για τη μοναξιά και τα ματαιωμένα όνειρα. Ένας άντρας σε ένα αυτοκίνητο που δεν μπορεί να αποδράσει ούτε από τη ζωή του όπως είναι σήμερα, ούτε από τις αναμνήσεις που τον βασανίζουν.

Ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί με έξυπνο τρόπο τα κλειστά πλάνα και το κάδρο 4:3 που εγκλωβίζουν ακόμα περισσότερο τον πρωταγωνιστή του. Με δεξιοτεχνία τονίζονται επίσης οι αντιθέσεις στην ταινία.

Αυτά που περιγράφει για το τότε, σε σχέση με το σήμερα αλλά και η απόγνωση και μαχητικότητα που ακούμε στη φωνή του όταν υπόσχεται στην αγαπημένη του ότι θα γυρίσει πίσω για να είναι ξανά μαζί σε αντίθεση με το συμβιβασμό και την παραίτηση που βλέπουμε σήμερα στη στάση του και στη ζωή του.

Η ιδέα για την ταινία, όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, προέκυψε από μια συνήθειά του να μαζεύει παλιά γράμματα στα παλαιοπωλεία.

«Ανάμεσα σε όλες τις ιστορίες που διάβασα πέτυχα το γράμμα ενός ναυτικού που εξηγούσε σε μία παλιά του αγάπη τι συνέβη και την παράτησε για να μπαρκάρει.

Γεννήθηκε έτσι η εικόνα αυτού του ανθρώπου, του Σταύρου και μαζί η απορία του πώς στέκει στο σήμερα, ποια είναι η κατάληξή του. Η απάντηση βρισκόταν σε δύο λέξεις, μοναξιά και παραίτηση.

Πάντα προσπαθούσα να καταλάβω τί κρύβεται πίσω από έναν άνθρωπο που κάθεται μόνος. Σε ποιο παράλληλο σύμπαν έζησε μέχρι να βρεθεί απέναντι μου με ένα ύφος που δηλώνει μια απόλυτη αδιαφορία για τη ζωή. Σε ένα τέτοιο σύμπαν κινείται ο Σταύρος στην ταινία.

Ο θεατής μπορεί να κοιτάξει το Σταύρο όπως αυτός θέλει, εστιάζοντας και βιώνοντας την προσωπική του ιστορία από όποια απόσταση θέλει.

Η επιλογή σε εσάς, στην τελική το «Dakar» είναι ένα τσιγάρο δρόμος».

Τρίτος στη Δράμα

Ο Στέλιος Μωραϊτίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Σπούδασε Κινηματογράφο στο πανεπιστήμιο Paris 1 της Σορβόννης. Το 2014 σκηνοθέτησε την πρώτη του μικρού μήκους ταινία με τίτλο «Θαύμα», που συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ Balkan Beyond Borders. Το 2016 ολοκλήρωσε το ντοκιμαντέρ «Deconstructing Interruption», το οποίο προβλήθηκε στο 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές με έδρα την Αθήνα.

Η ταινία Dakar, που πρώτευσε στη Λάρισα, απέσπασε εύφημο μνεία στο 43ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας καταλαμβάνοντας την Τρίτη θέση.

Ας δούμε όμως τα βραβεία του 13ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας.

Ελληνικό Διαγωνιστικό

1ο Βραβείο: Dakar (Στέλιος Μωραϊτίδης)

2ο Βραβείο: Badland (Χρήστος Πυθαράς)

3ο Βραβείο: Πάρε το Πράμα και Σφαξ’ το (Κυρηναίος Παπαδημάτος)

Εύφημος Μνεία στην ταινία «Hansel» (Βίβιαν Παπαγεωργίου) για την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου

Εύφημος Μνεία στην ταινία «Ανάπαυσις» (Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος) για τη διεύθυνση φωτογραφίας του Γιάννη Καραμπάτσου

Εύφημος Μνεία στην ταινία «Το Βάρος της Θάλασσας» (Κωστής Αλεβίζος) για την ερμηνεία της Σίσσυς Τουμάση

Διεθνές Διαγωνιστικό

1ο Βραβείο: Rap Night (Σαλβατόρε Λίστα)

2ο Βραβείο: Do You Like Poetry (Εντουάρντο Μάτος)

3ο Βραβείο: May God Be With You (Τζιανλούκα Μανιασιούτι)

Εύφημος Μνεία Ντοκιμαντέρ: The Angel of History (Έρικ Έσερ)

Εύφημος Μνεία στην ταινία «My Mom Is Not The Best One» (Ιρίνα Σαντσικόβα) για τις ερμηνείες των Εβντοκία Γκερμάνοβα και Βερονίκα Τιμοφέεβ

Εύφημος Μνεία στην ταινία «Pilgrims» για το σενάριο των Φαρνούς Σαμάντι και Αλί Ασγκάρι (σκηνοθέτες επίσης της ταινίας)

Animation

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: In My Particular Case (Τσίκο Τζοφιλσάν)

Εύφημος Μνεία στην ταινία «Apfelmus» (Αλεξάντερ Γκράτζερ) για το σουρεαλιστικό, χιουμοριστικό, μίνιμαλ τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει υπαρξιακά διλήμματα

Εύφημος Μνεία στην ταινία «The Parrot Lady» (Μιχάλης Καλοπαίδης) για τη συναρπαστική αισθητική, τη συγκινητική ιστορία, τον λογοτεχνικό κεντρικό χαρακτήρα και το βλέμμα της στις αξίες ζωής

Εύφημος Μνεία στην ταινία «The Fourfold» (Αλίσι Τέλενγκουτ) για την πρωτοτυπία στην αφήγηση, την εξπρεσιονιστική αισθητική και τις ιδιαίτερες εικαστικές της ποιότητες.

Ο σκηνοθέτης Στέλιος Μωραϊτίδης (δεξιά)

Kώστας Τόλης kosmoslarissa.gr