Τρεις ερμηνεύτριες, οι Voci Intonate, η Δημοτική Χορωδία Τρικάλων και μια κορυφαία πιανίστα, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με αγαπημένες άριες και χριστουγεννιάτικα τραγούδια απ’ όλον τον κόσμο.

Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου στις 20:00.

Η είσοδος θα γίνει με δελτία ελεύθερης εισόδου, είτε με αίτημα στο tsitsanis@trikalacity.gr είτε στο 2431077977 (ώρες γραφείου). Για την είσοδο και την παρακολούθηση της συναυλίας ακολουθούνται όλα τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα.

Συμμετέχουν

Δέσποινα Κατρή Σοπράνο

Αγγελική Κεκέλου Σοπράνο

Ιωάννα Τσιλιμίγκα Σοπράνο

Voci Intonate και Δημοτική Χορωδία Τρικάλων

Δήμητρα Κοκκινοπούλου Πιάνο

Ελένη Ζιάκα Μουσική διδασκαλία Χορωδίας – Διεύθυνση Χορωδίας

Καλλιτεχνική Επιμέλεια

Ειρήνη Παπαδημητρίου (PhonoQuest: Κοινωνική εταιρεία καλλιτεχνικών και επιστημονικών δράσεων για την ανθρώπινη φωνή)

Πρόγραμμα

Tu scendi dalle stelle (Κάλαντα Ιταλίας)

Saint Alphonsus Liguori

Χορωδ. Επεξεργασία Ελένη Ζιάκα

Voci Intonate και μέλη Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων

Amazing grace

Ύμνος (Αμερική)

Voci Intonate και μέλη Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων

Porgi amor qualche ristoro Le nozze di Figaro

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

Αγγελική Κεκέλου

Ο mio babbino caro Gianni Schicchi

Giacomo Puccini

Ιωάννα Τσιλιμίγκα

Adeste fideles

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα (17ος αι.)

Voci Intonate και μέλη Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων

Ποιό νά’ ναι τούτο το παιδί (Greenslives)

Χορωδ. Επεξεργασία Ελένη Ζιάκα

Voci Intonate και μέλη Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων

Quando men vo La Bohème

Giacomo Puccini

Ιωάννα Τσιλιμίγκα

Je marche sur tous les chemins...

Jules Massenet

Obéissons quand leur voix appelle

Manon

Δέσποινα Κατρή

The first Nowell (Ένα άστρο λαμπρό)

Κάλαντα Αγγλίας

Voci Intonate και μέλη Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων

Με πόδι πληγωμένο

Λαϊκό Μεσαιωνικό Γαλλίας

Voci Intonate και μέλη Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων

Abends will ich schlafen gehn Hänsel Gretel

Αγγελική Κεκέλου - Δέσποινα Κατρή

Duo des fleurs Lakmé

Léo Delibes

Addio, del passato La Traviata Giuseppe Verdi

Ιωάννα Τσιλιμίγκα

Adieu notre petite table Manon

Jules Massenet

Αγγελική Κεκέλου

Quel guardo il cavaliere... So anch'io la virtu magica Don Pasquale Gaetano Donizetti

Δέσποινα Κατρή

God rest ye merry Gentlemen

Κάλαντα Αγγλίας

We three kings of Orient are

Κάλαντα Αμερικής

Χορωδ. Επεξεργασία Ελένη Ζιάκα

Voci Intonate και μέλη Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων

Άγια νύχτα

Franz Gruber, Joseph Mohr (1818)

Χορωδ. Επεξεργασία Ελένη Ζιάκα

Voci Intonate και μέλη Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων