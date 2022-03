Οι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

Γράφει και επιμελείται η Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Η γνώση είναι δύναμη. Η γνώση φέρνει πλούτο. Άλλοτε σε κάνει βασιλιά ή σε ωθεί σε βούρκο.

Γι' αυτό κι εγώ επέλεξα βιβλία να σας προτείνω, γεμάτη πάντα αισθάνομαι μονάχα όταν δίνω...

1-Η φωτιά του χειμώνα είναι το νέο βιβλίο του ταλαντούχου και πρώην αξιωματικού της σουηδικής αστυνομίας Άντερς ντε λα Μοτ και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κέδρος.

Πρόκειται για ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που εκπλήσσει τον αναγνώστη ως την τελευταία σελίδα. Ενδείκνυται για τους λάτρεις του μυστηρίου και

των ανατροπών. Το βιβλίο ήταν Υποψήφιο για το Βραβείο της Σουηδικής Ακαδημίας Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας το 2018 κι έχει μεταφραστεί σε 9 γλώσσες.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Δεκέμβριος του 1987 στη νότια Σουηδία.

Έξι φίλοι συναντιούνται για να γιορτάσουν τη βραδιά της Σάντα Λουτσία σε μια αίθουσα χορού στον οικισμό με τις εξοχικές κατοικίες στο Γερντσνέσετ. Η γιορτή καταλήγει σε τραγωδία όταν μια πυρκαγιά τυλίγει την αίθουσα στις φλόγες. Μία δεκαεξάχρονη κοπέλα από την παρέα βρίσκει τραγικό θάνατο, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίζονται.

Στις ανακρίσεις που ακολουθούν στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου. Η αστυνομία διερευνά την πιθανότητα η πυρκαγιά να συνδέεται με άλλες φωτιές που ξεσπούν την ίδια περίοδο στην περιοχή. H υπόθεση κλείνει όταν ένας από την παρέα αναλαμβάνει την ευθύνη.

Τριάντα χρόνια αργότερα, η Λάουρα Αουλίν – μία από τους έξι φίλους – κληρονομεί τα εξοχικά από τη θεία της και επιστρέφει στην περιοχή για πρώτη φορά ύστερα από την τραγική νύχτα. Η παρουσία της ξυπνά δυσάρεστες αναμνήσεις στους κατοίκους της περιοχής. Την ίδια ώρα νέες πυρκαγιές εκδηλώνονται.

Η Λάουρα υποψιάζεται ότι η θεία της δεν πέθανε από φυσικά αίτια. Στην προσπάθειά της να μάθει τι συνέβη, θα αναγκαστεί να αμφισβητήσει όσα θυμάται από εκείνη τη φωτιά που σημάδεψε ανεπανόρθωτα τη ζωή της.

Συγγραφέας: Άντερς ντε λα Μοτ

ISBN: 978-960-04-5236-5

Αρ. σελίδων: 520

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Κέρδος

https://www.kedros.gr/product/9148/fwtia-xeimwna.html

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο Άντερς ντε λα Μοτ είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους Σουηδούς συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας. Γεννήθηκε το 1971 και ήταν αξιωματικός της σουηδικής αστυνομίας για οκτώ χρόνια. Εργάστηκε για επτά χρόνια ως διευθυντής ασφαλείας σε εταιρία ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί στο γράψιμο.

Τα βιβλία του έχουν πουλήσει δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα και έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Από τις Εκδόσεις Κέδρος κυκλοφορούν Το τέλος του καλοκαιριού, Το έγκλημα του φθινοπώρου και Η φωτιά του χειμώνα, ενώ θα ακολουθήσει σύντομα Η θυσία της άνοιξης.



2- Θεμελιωτές είναι το πρώτο βιβλίο των συγγραφέων Μαρία Μπίρμπα & Ζέτα Αδαμοπούλου και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διάνοια.

Πρόκειται για ένα ιστορικό, θεατρικό έργο που παντρεύει αρμονικά τη μυθοπλασία με τα ιστορικά γεγονότα και τα πραγματικά πρόσωπα. Ένας ύμνος για σημαντικά πρόσωπα που έγραψαν το όνομά τους στην ιστορία της χώρας την προεπαναστατική περίοδο του Ελληνισμού και βοήθησαν τα μέγιστα προκειμένου σήμερα η χώρα μας να απολαμβάνει την ελευθερία της.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Η Ελλάδα υπόδουλη για τετρακόσια χρόνια στους Οθωμανούς. Οι συνθήκες διαβίωσης του λαού άθλιες. Η προοπτική για ένα καλύτερο αύριο μηδαμινή. Κι όμως…Μια χούφτα απλοί, καθημερινοί άνθρωποι έχουν διαφορετική γνώμη… Μέσα από παράλληλες, διασταυρούμενες και συχνά συγκρουόμενες ιστορίες, προσπαθούν να κινήσουν τον τροχό της ελευθερίας μέσα από απογοητεύσεις, φόβους, πάθη.

Προσπαθούν να σταθούν όρθιοι, με οδηγό την Αξιοπρέπεια, τα όνειρα και τις ελπίδες τους.

Συγγραφείς: Μαρία Μπίρμπα & Ζέτα Αδαμοπούλου,

ISBN: 978-618-5437-38-1

Αρ. σελίδων: 296

Έτος έκδοσης: 2021

Εκδόσεις: Διάνοια

https://dianiapublications.com/product/%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%ad%cf%82/



Λίγα λόγια για τις συγγραφείς: Η Μαρία Μπίρμπα είναι Φυσικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Ζέτα Αδαμοπούλου είναι Μουσικός, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

3- Για τους μικρούς μας φίλους προτείνουμε το βιβλίο ΣΤΙΛΤΟΝ & ΦΙΛΟΙ. Η ιστορία μιας ποντικοτρομερής φιλίας του Τζερόνιμο Στίλτον που μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Κέδρος. Πρόκειται για μια εικονογραφημένη ιστορία με ήρωα τον ποντικό Τζερόνυμο, με θέμα τη δύναμη της φιλίας. Η φιλία είναι από τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή ενός ανθρώπου. Οι φίλοι μας εμπνέουν, μας στηρίζουν, στέκονται δίπλα μας και μας βοηθούν σε κάθε στιγμή. Μέσα απ΄ αυτούς εκτιμούμε τις σταθερές ανθρώπινες αξίες όπως την αγάπη, τον σεβασμό και την ειλικρίνεια.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Μια ποντικοτρομερή περιπέτεια για να γιορτάσουμε μαζί τη φιλία μας! Ήταν ένα πολύ ήσυχο πρωί, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που ένα ντρόουν με ξύπνησε τραγουδώντας «Να ζήσεις, Τζερόνιμο!» Και τότε, ξαφνικά... βρέθηκα πρωταγωνιστής μιας τηλεοπτικής εκπομπής! Ανάμεσα σε αινίγματα, τεστ δεξιοτήτων και μεγάλες ποινές, έπρεπε να μαντέψω ποιος μυστηριώδης επισκέπτης χτυπούσε κάθε φορά την πόρτα μου. Μα τις χίλιες μοτσαρέλες, τι αξέχαστα γενέθλια!

Συγγραφέας: Τζερόνιμο Στίλτον

ISBN: 978-960-04-5226-6

Αρ. σελίδων: 288

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Κέδρος

https://www.kedros.gr/product/9147/stilton-filoi-istoria-mias-pontikotromeris-filias.html

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο Τζερόνιμο Στίλτον είναι ένας χαρακτήρας ιστοριών που έχει δημιουργηθεί από την Ιταλίδα συγγραφέα παιδικών βιβλίων Elisabetta Maria Dami.

Ο Τζερόνιμο Στίλτον, λοιπόν, είναι ένας ποντικός που γεννήθηκε στην Ποντικούπολη της Ποντικονήσου, ένα παράξενο νησί που µοιάζει µε µισοφαγωµένοκοµµάτι τυρί και βρίσκεται στο Νότιο Τρωκτικό Ωκεανό.

Σπούδασε Ποντικολογία και Φιλολογία των Τρωκτικών καθώς και Συγκριτική Αρχαιοποντικολογία. ∆ιευθύνει την Ηχώ των Τρωκτικών, την πιο επιτυχηµένηεφηµερίδα της Ποντικονήσου. Είναι επίσης συγγραφέας: Τα βιβλία του έχουν µεταφραστεί σε 51 γλώσσες και έχουν πουλήσει 175 εκατοµµύρια αντίτυπα παγκοσµίως!

Στον ελεύθερο χρόνο του, ο Τζερόνιµο συλλέγει παλιές κρούστες παρµεζάνας του 17ου αιώνα, αλλά αυτό που αγαπά περισσότερο είναι να γράφει βιβλία στα οποία αφηγείται τις συναρπαστικές περιπέτειές του! Ο Τζερόνιμο αγαπάει ιδιαίτερα τη δουλειά του, τον ανιψιό του τον Βενιαμίν, τους φίλους του και το χρυσόψαρό του. Χωρίς να το θέλει, μπλέκει συνεχώς στις πιο απίθανες περιπέτειες. Ενώ σιχαίνεται τα ταξίδια, βρίσκεται κάθε τόσο στα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου.

Φοβάται τα πάντα (ή έστω, σχεδόν τα πάντα) κι όμως χάρη στην καλή του θέληση καταφέρνει να ξεπερνάει τις φοβίες του. Ο Τζερόνιμο δείχνει απεριόριστη κατανόηση και ανοχή στα λάθη και τις αδυναμίες των άλλων, πιστεύει ακράδαντα πως η ομαδική δουλειά είναι το κλειδί της επιτυχίας, επιδεικνύει απόλυτο σεβασμό σε κάθε είδους διαφορετικότητα και συνεχώς αυτοσαρκάζεται, ιδίως όταν κάνει γκάφες και λάθη. Αποτελεί χάρη στις πράξεις του θετικό πρότυπο, χωρίς όμως να είναι αναληθοφανής: είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα με όλα τα θετικά και τα αρνητικά της.

Ο Τζερόνιμο δεν είναι ήρωας, τα καταφέρνει όμως πάντα χάρη στην θετική του διάθεση, την αισιοδοξία, την εργατικότητα και το χιούμορ του, και κυρίως χάρη στη βοήθεια των φίλων του. Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα και τη στάση ζωής του Τζερόνιμο Στίλτον, επισκεφθείτε το http://www.geronimostilton.com/ ή ακολουθήστε το σύνδεσμο http://www.geronimostilton.com/local/txt/gr/popup/filosofia.php.

4- Το βιβλίο Κραυγή σε κύκλο του συγγραφέα P. Djèlí Clark κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Φανταστικός Κόσμος. Πρόκειται για μια συναρπαστική και προκλητική, σκοτεινή ιστορικοπολιτική νουβέλα φαντασίας, που δίνει μια υπερφυσική πινελιά τρόμου στην Κου Κλουξ Κλαν και στην τερατώδη φύση του ρατσισμού. Η πολύπλοκη αμερικανική ιστορία σ’ ένα βιβλίο.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ,ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΦΟΡΟΥΝ ΛΕΥΚΕΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

Ποιος φταίει για το μίσος που προκάλεσε το μίσος;

Αμερική 1915. H ταινία «Η Γέννηση ενός Έθνους» -στην πραγματικότητα, ένα σκοτεινό ξόρκι- απλώνεται στη χώρα, διογκώνοντας τις τάξεις των ΚουΚλουξΚλαν, αντλώντας τις πιο σκοτεινές σκέψεις και επιθυμίες από την καρδιά της Αμερικής. Οι Κλαν, σκορπώντας φόβο και βία στους αδύναμους, σχεδιάζουν να φέρουν την Κόλαση στη Γη. Αλλά ακόμη και με την βοήθεια Δαιμόνων και Μάγων, τα σχέδια τους μπορεί να ανατραπούν.

Στον δρόμο τους στέκεται η Μαρύζ Μπουντρώ μαζί με τις συναγωνίστριές της, μια αθυρόστομη ελεύθερη σκοπεύτρια και έναν θηλυκό Διάολο του Χάρλεμ. Οπλισμένες με λεπίδες, σφαίρες και θάρρος, στέλνουν τους θηρευτές τους -Δαίμονες της Κλαν- πίσω στην Κόλαση.

Η Μαρύζ θα πρέπει να ταξιδέψει ανάμεσα σε κόσμους, να αντιμετωπίσει εφιάλτες που έχουν πάρει σάρκα και οστά, καθώς και τους δικούς της δαίμονες. Θα προλάβει να σταματήσει τους Κλαν και να σώσει τον κόσμο από το μίσος που τον καταβροχθίζει;

Συγγραφέας: P. Djèlí Clark

ISBN: 978-618-5194-80-2

Αρ. σελίδων: 208

Έτος έκδοσης: 2021

Εκδόσεις: Φανταστικός Κόσμος

https://www.fantastikos-kosmos.gr/product-34519.html

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο P. Djèlí Clark είναι ακαδημαϊκός ιστορικός, του οποίου η έρευνα περιλαμβάνει το φάσμα της συγκριτικής θεώρησης της δουλείας και της χειραφέτησης στον πολιτισμό της Αμερικής, της Αφρικής και της Ευρώπης. Το αφήγημά του «Οι Κρυφές Ζωές των Εννέα Νέγρικων Δοντιών του Γεωργίου Ουάσινγκτον» του χάρισε τόσο το βραβείο Nebula όσο και το Locus, ενώ ακόμα, έχει βραβευθεί για τις νουβέλες του The BlackGod’sDrums και The Haunting of Tram Car 015.

Το 2021 για το έργο του Κραυγή σε Κύκλο τιμήθηκε με τα βραβεία Nebula και Locus. Ιδρυτικό μέλος του λογοτεχνικού περιοδικού FIYAH και κριτικός, αναμειγνύει το ενδιαφέρον του για την ιστορία και την κοινωνική δυναμική με τη λογοτεχνία. Έχει αρθρογραφήσει για θέματα που εκτείνονται από τον ρατσισμό έως τον Χ.Π. Λάβκραφτ, και όπως λέει και ίδιος: “Γράφω ιστορίες και χτίζω κόσμους. Συνήθως το φανταστικό είδος.”