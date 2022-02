Οι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

Γράφει και επιμελείται η Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Καλή σαρακοστή. Τις μέρες αυτές οι σκέψεις μας συντροφεύουν εκείνους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Ας αφήσουμε την αγάπη να μας δείξει το δρόμο που έχουμε χάσει.

Μια μικρή απόλαυση που οδηγεί εγγυημένα στη λήθη των λαθών της ανθρωπότητας είναι ο φάρος της γνώσης που μας χαρίζουν τα βιβλία.

Ακολουθούν οι επιλογές που ξεχώρισα γι' αυτή την εβδομάδα.

1- Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο Περί της εαυτού ψυχής του πολυγραφότατου συγγραφέα Ισίδωρου Ζουργού.

Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα που καταπιάνεται με τις ανθρώπινες ψυχές μέσα στο διάβα του χρόνου. Οικογένεια, προσφυγιά και χαμένες πατρίδες σε διαφορετικά παλκοσένικα.

Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Δορύλαιο, μονή Στουδίου, Θράκη, κάστρο Ρεντίνας, Καστοριά, Βέροια, Σέρβια, Κίτρος, Θεσσαλονίκη και πάλι Βασιλεύουσα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Μανουήλ Α΄ Κομνηνού, σε μια ερημική ακτή της Προποντίδας, ο Σταυράκιος Κλαδάς αναθυμάται τη μακρόχρονη ζωή του. Νοτάριος και αντιγραφέας ο ίδιος όλα του τα χρόνια, έχοντας μεταγράψει εκατοντάδες συγγράμματα αγίων και ελλόγιμων ανδρών, αποφασίζει, ελεύθερος πια, να συντάξει τη δική του χρονογραφία.

Η γραφίδα του αφηγείται τη ζωή του, μια ιστορία εφηβικής μοναξιάς και χειρογράφων, μια περιδίνηση σε διανοητικά διλήμματα, διωγμούς, έρωτες και αγωνίες στην αυγή της δυναστείας των Κομνηνών στα τέλη του 11ου αιώνα. Η ζωή των απλών ανθρώπων κατά τη βασιλεία των Ρωμαίων, ο πολιτισμός του λόγου και της εικόνας, μα πάνω απ’ όλα η αφή της μνήμης. Όλη η αγωνία του ανθρώπου σε ένα βιβλίο, που δεν αφηγείται μόνο την αναζήτηση της ουράνιας βασιλείας, αλλά μνημονεύει και την επίγεια ζωή και τη χοϊκή ψυχή.

Μέσα από τις σελίδες του κατοπτρίζεται η Βυζαντινή Αυτοκρατορία την εποχή που πληθαίνουν οι απειλητικές σκιές από Ανατολή και Δύση. Στο μυθιστόρημα τον πρώτο λόγο δεν έχουν οι αυλικές συνωμοσίες και οι πολύνεκρες μάχες, αλλά το φως απ’ τα λυχνάρια των αντιγραφέων, που σκύβουν πάνω από τα συναξάρια των αγίων και τις διατριβές των γραμμάτων. Μέσα από τις σελίδες του αναδύονται ο ύπατος των φιλοσόφων Μιχαήλ Ψελλός, ο όσιος Νικήτας Στηθάτος, λόγιοι, μοναχοί, αγιογράφοι…

Όμως στο κέντρο όλων βρίσκεται ο στίχος ενός αινιγματικού ποιήματος και μια γυναίκα, το εσώτερο ρούχο της ψυχής του ήρωα, το ένδυμα που

υποκαθιστά το βασανιστικό ράσο.

Το "Περί της εαυτού ψυχής" είναι ένα εσωτερικό χρονικό για τον τρόπο που ένας αντιγραφέας γίνεται συγγραφέας, ένα μυθιστόρημα οικογένειας, περιπέτειας και ελευθερίας, για το άλλο Βυζάντιο. Ένα βιβλίο για τη δύναμη της γραφής και της μνήμης, γι’ αυτήν την ορμή που απαιτεί να ονοματίσουμε τα πράγματα του κόσμου εξαρχής με ανάδοχο τη δική μας ψυχή.

Συγγραφέας: Ισίδωρος Ζουργός

ISBN: 9789601698007

Αρ. σελίδων: 752

Έτος έκδοσης: 2021

Εκδόσεις: Πατάκης

https://www.patakis.gr/product/651495/vivlia-logotexnia-ellhnikh-logotexnia/Peri-ths-eautou-psuxhs/

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο Ισίδωρος Ζουργός γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1964.

Έχει γράψει επίσης, τα µυθιστορήµατα «Φράουστ» (Λιβάνης, 1995, νέα, αναθεωρηµένη έκδοση, Πατάκης, 2010), «Αποσπάσµατα από το βιβλίο του ωκεανού» (Πατάκης, 2000, νέα έκδοση 2007), «Η ψίχα εκείνου του καλοκαιριού» (Πατάκης, 2002), «Στη σκιά της πεταλούδας» (Πατάκης, 2005), «Η αηδονόπιτα» (Πατάκη, 2008), «Ανεµώλια» (Πατάκης, 2011, Βραβείο Αναγνωστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου), «Σκηνές από τον βίο του Ματίας Αλµοσίνο» (Πατάκης, 2014, Βραβείο βιβλιοπωλείων Public 2015), «Λίγες και μία νύχτες» (Πατάκη, 2017, Βραβείο περιοδικού Κλεψύδρα 2017), «Οι ρετσίνες του βασιλιά» (Πατάκης, 2019).

Με τον σκηνοθέτη Πάνο Καρκανεβάτο συνέγραψε το σενάριο της µεγάλου µήκους ταινίας «Όχθες» (2015). Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων και της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης.



2- Από τις Εκδόσεις Υδροπλάνο κυκλοφόρησε το παραμύθι Η Νεράιδα Ευγενία και το Tζίνι Βοηθεία! της συγγραφέως Αγγελικής Μάνου.

Πρόκειται για ένα προσεγμένο παραμύθι που μας θυμίζει όλα όσα στο πέρασμα του χρόνου ξεχάσαμε ή μας ξέχασαν! Μια ιστορία γραμμένη με ευθύνη και αγάπη για το παιδί προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Για την αγάπη, την καλοσύνη, την ψυχική ευγένεια, τη θέληση, την προσοχή και τη φιλία. Άραγε, πόσο ξεχασμένη αρετή είναι η ευγένεια και πόσο αδικημένη αξία η αλληλοβοήθεια;

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Φίλοι μου αγαπητοί,

η ιστορία μου αυτή

έχει τόσα να σας πει:

για την αγάπη στην καρδιά,

της καλοσύνης τη ματιά

που όλα τα κακά σκορπά.

Την ευγένεια μες στην ψυχή,

την θέληση τη δυνατή

και τα καλά που προκαλεί.

Τους φίλους μας να έχουμε,

μα πάντα να προσέχουμε.

Γιατί μαθαίνουμε πολλά

αν έχουμε τα μάτια μας

συνέχεια ανοιχτά!

Συγγραφέας: Αγγελική Μάνου

ISBN: 978-618-84308-1-5

Αρ. σελίδων: 40

Έτος έκδοσης: 2019

Εκδόσεις: Υδροπλάνο

https://ydroplanobooks.gr/product/neraida-evgenia-kai-tzini-voitheia/

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Αγγελική Μάνου γεννήθηκε στην Άρτα αλλά ζει κι εργάζεται στην Αθήνα.

Είναι Νηπιαγωγός, Διδάκτωρ & Διπλωματούχος Πανεπιστημίου Αιγαίου και υπηρετεί στη Δημόσια Εκπαίδευση. Έργα της: «Διαπολιτισμική Συμβουλευτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», εκδόσεις Παπαηλιού. Παραμύθια: «Η Νεράιδα Ευγενία και το Τζίνι Βοηθεία!», «Ο παππούς και η γιαγιά θέλουνε μια αγκαλιά», εκδόσεις Υδροπλάνο. Διηγήματα: «Απόδραση των Χριστουγέννων», μέρος του συλλογικού έργου «Επιβάτες των Χριστουγέννων», «Μια φορά κι έναν καιρό ήρθε Πάσχα με κορωνοϊό», μέρος του συλλογικού e-book, «Μέρες γιορτής σε καραντίνα», Εκδόσεις Υδροπλάνο.

Πιστεύει πως «η ζωή, όχι μόνο των παιδιών αλλά και η δικιά μας, είναι γεμάτη ιστορίες και εικόνες σαν αυτές των παραμυθιών, που ζωντανεύουν, κι άλλοτε είναι πιο ξέθωρες ενώ άλλοτε ζωηρεύουν, ανάλογα με τα βιώματα και τα συναισθήματά μας».

3- Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφόρησε το βιβλίο Μύθος του συγγραφέα Stephen Fry. Πρόκειται για μία αναδιήγηση των ελληνικών μύθων μέσα από την πένα του βραβευμένου, πολυτάλαντου συγγραφέα. Εξάλλου, πάντα η ελληνική μυθολογία αποτελεί πηγή έμπνευσης του εν λόγω αφηγητή.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Μια νέα αφήγηση των αρχαίων ελληνικών μύθων. Οι θεοί και οι θεές των Ελλήνων ερωτεύονται και καβγαδίζουν, ποθούν κι εξαπατούν με απαράμιλλη τόλμη και ευφυΐα.

Ο Στίβεν Φράι αναδιηγείται τους ελληνικούς μύθους με τρόπο μοναδικό. Παρακολουθούμε με δέος τη γέννηση της σοφής Αθηνάς από το σχισμένο στα δύο κεφάλι του μεγάλου Δία και κατεβαίνουμε, μαζί με την καταδικασμένη Περσεφόνη, στο ερεβώδες και μοναχικό βασίλειο του Κάτω Κόσμου. Ένα ρίγος τρόμου μάς διαπερνά καθώς η Πανδώρα ανοίγει το πιθάρι των μοχθηρών δεινών και απολαμβάνουμε το ξετύλιγμα της θρυλικής ερωτικής ιστορίας του Έρωτα και της Ψυχής.

Ο Μύθος καθιστά αυτές τις εκπληκτικές ιστορίες, τις βαθιά κι εκθαμβωτικά ανθρώπινες, εξαιρετικά οικείες στον σύγχρονο αναγνώστη. «Η συναρπαστική πένα του Φράι ασφαλώς μεταδίδει στον αναγνώστη το πάθος που ανέκαθεν έτρεφε ο συγγραφέας για τους ελληνικούς μύθους… Πρόκειται για αναγνωστικό ξεφάντωμα».

The Independent «Ό, τι καλύτερο έχει γράψει ο Φράι… Ένα βιβλίο ευφρόσυνο και σοφό, που θα ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη». The Daily Telegraph «Ο Φράι αποδεικνύεται τέρας μορφώσεως κι επιδεικνύει γλωσσική δεινότητα, τρομερή πολυμάθεια και ενθουσιασμό». Mail on Sunday «Το χιούμορ και η ευρυμάθεια του Φράι εντυπωσιάζουν». The Times «Συναρπαστικό και πνευματώδες». The Guardian «Μια εκπληκτική αφήγηση». The Times Literary Supplemen

Συγγραφέας: Stephen Fry

ISBN: 9789601692616

Αρ. σελίδων: 584

Έτος έκδοσης: 2021

Εκδόσεις: Πατάκης

https://www.patakis.gr/product/654423/vivlia-logotexnia-logotexnika-dokimia-kai-meletes/Muthos/

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο Stephen Fry είναι βραβευμένος κωμικός, ηθοποιός, παρουσιαστής και σκηνοθέτης. Έγινε διάσημος από τις κωμικές τηλεοπτικές σειρές A Bit of Fry and Laurie (σε σενάριο δικό του σε συνεργασία με τον Hugh Laurie) και Jeeves and Wooster, καθώς και από την κωμική σειρά Μαύρη οχιά (Blackadder) ως στρατηγός Melchett.

Παρουσίασε περισσότερα από 180 επεισόδια του τηλεοπτικού παιχνιδιού «QI» και αφηγήθηκε και τα επτά μυθιστορήματα του Χάρι Πότερ σε audiobook. Εκτός από τον Μύθο, που κυκλοφόρησε το 2017 (Εκδόσεις Πατάκη, 2021), η ελληνική μυθολογία αποτελεί τη θεματολογία και άλλων βιβλίων του, των Ηρώων (2018, υπό έκδοση από τις Εκδόσεις Πατάκη), της Τροίας (2020) και της Οδύσσειας, που θα εκδοθεί το 2022. Έχει επίσης γράψει πέντε μυθιστορήματα, που αγαπήθηκαν πολύ από το αναγνωστικό κοινό, καθώς και τρία αυτοβιογραφικά βιβλία.

4- Από την Ελληνοεκδοτική κυκλοφόρησε το εκπαιδευτικό παραμύθι Σκάκι - το παιχνίδι των βασιλιάδων της συγγραφέως Ιωάννας- Σταυρούλας Αθανασοπούλου. Πρόκειται για ένα βιβλίο που μαθαίνει με διασκεδαστικό τρόπο στα παιδιά τους κανόνες του ζατρικίου. Και η εκμάθηση παιχνιδιών μέσω της αφήγησης εγείρει πάντα τη φαντασία.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Ο μικρός Θεολόγος συναντά στα δρομάκια της Κωνσταντινούπολης έναν αξιωματικό του βυζαντινού στρατού.

«Θα με μάθεις να κρατάω το σπαθί;» τον ρωτάει, μα αντί για σπαθί ο πολεμιστής του μαθαίνει ένα παιχνίδι στρατηγικής…, ένα παιχνίδι που μόνο οι βασιλιάδες γνωρίζουν, το ζατρίκιο ή σκάκι! Η ιστορία πλαισιώνεται από Παράρτημα στο οποίο οι μικροί αναγνώστες γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες του παιχνιδιούκαι εξασκούνται σε αυτούς με ευχάριστες δραστηριότητες.

Συγγραφέας: Ιωάννα - Σταυρούλα Αθανασοπούλου

ISBN: 9789605633226

Αρ. σελίδων: 56

Έτος έκδοσης: 2020

Εκδόσεις: Ελληνοεκδοτική

https://ellinoekdotiki.gr/gr/ekdoseis/i/skaki-to-paixnidi-twn-vasiliadwn

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Ιωάννα - Σταυρούλα Αθανασοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη γειτονιά του Αρδηττού, σ’ ένα σπίτι στην κορυφή του λόφου. Μετακόμισε στο Χαϊδάρι, οπότε άρχισε να συμμετέχει σε σκακιστικούς αγώνες. Έφυγε το 2008 για να σπουδάσει παιδαγωγικά στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας, απόφαση που πήρε χάρη στη γέννηση της κατά 17 χρόνια μικρότερης αδερφής της, Άννας-Ελισάβετ.

Επενδύει τον ελεύθερο χρόνο της στη συγγραφή, την εικονογράφηση παραμυθιών και τη δημιουργία κόμικς. Από το 2014 εργάζεται ως νηπιαγωγός σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια των Βριλησσίων, όπου είναι υπεύθυνη των σκακιστικών εργαστηρίων για την εκμάθηση των βασικών κανόνων του παιχνιδιού σε μικρές ηλικίες και τη διοργάνωση του ετήσιου ενδοσχολικού τουρνουά. Είναι παντρεμένη με τον μουσικό και παιδαγωγό Βασίλη Καψάσκη.