Ο Δήμος Φαρκαδόνας μέσω του Τμήματος Προγραμματισμού του συμμετείχε και φέτος στον θεσμό των Best City Awards, όπου και απέσπασε BRONZE βραβείο για την έντονη δράση του στον τομέα της Βιώσιμης Κινητικότητας, και μάλιστα σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, και συγκεκριμένα τη συμμετοχή του ως Ιδρυτικό Μέλος στη Διακήρυξη των Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Οδική Ασφάλεια στις Βρυξέλλες.

Τα εν λόγω βραβεία αθλοθετούνται από την Boussias Communications και τελούν υπό την Αιγίδα της ΚΕΔΕ και της Περιφέρειας Αττικής, ενώ σε αυτά συμμετέχουν και βραβεύονται Πόλεις, Περιφέρειες, Φορείς και Επιχειρήσεις που αναδείχθηκαν για τις καινοτόμες δράσεις και λύσεις τους, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και την ποιοτική παροχή υπηρεσιών, για να γίνουν οι πόλεις πιο ανθρώπινες, βιώσιμες, παραγωγικές, να αναβαθμιστούν οι συνθήκες περιβάλλοντος και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο παραδείγματα αειφορίας.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας είναι μεταξύ των πρωτοπόρων Ευρωπαϊκών Δήμων που σηματοδότησαν τη χρονιά που πέρασε την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Οδική Ασφάλεια.

Συνυπέγραψε ως Ιδρυτικό Μέλος τη Διακήρυξη των Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Οδική Ασφάλεια "The New Paradigm for Safe City Streets", με άλλες 9 σημαντικές Ευρωπαϊκές Πόλεις, γιατί πρώτο μέλημα όλων είναι πάντα οι ανθρώπινες ζωές και διότι η Βιώσιμη και Ασφαλής Κινητικότητα είναι κρίσιμος παράγοντας Κοινωνικής Ευημερίας.

Ένας μικρός Δήμος της Ελληνικής υπαίθρου τέθηκε στην εμπροσθοφυλακή της Ευρώπης στο σπουδαίο ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας, ανάμεσα σε Μεγάλες Ευρωπαϊκές Πόλεις, όπως το Λονδίνο, το Βερολίνο, η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη και η Λισσαβόνα.

Η Διακήρυξη είχε σημαντικό αντίκτυπο στην Ευρώπη τους μήνες που ακολούθησαν, αφού:

1. Υιοθετήθηκε από πολλούς Ευρωπαϊκούς Δήμους, Πανεπιστήμια, Ενώσεις και άλλους Φορείς.

2. Υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Την πρωτοβουλία του αυτή ο Δήμος Φαρκαδόνας:

1. προώθησε στο Δίκτυο "Healthy Cities" του Ευρωπαϊκού προγράμματος URBACTIII στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, καθώς και στο πρόγραμμα CIVITAS Satellite στο οποίο συμμετείχε.

2. παρουσίασε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αποσπώντας Ειδικό Βραβείο στην ετήσια εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας στο Ζάππειο, υπό την Αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας.