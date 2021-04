Αιγόκερε, η Ροζ Πανσέληνος στον Σκορπιό φέρνει στο προσκήνιο θέματα ερωτικών, φιλικών και επαγγελματικών σχέσεων

Κριός

Η σούπερ-Πανσέληνος στον Σκορπιό είναι εδώ, Μεγάλη Τρίτη, κάνοντάς σε πιο ευάλωτο συναισθηματικά, αναμοχλεύοντας ανασφάλειες, φόβους και γενικά ό,τι σε ζορίζει εδώ και καιρό με σκοπό να το αντιμετωπίσεις και να απελευθερωθείς. Τα θέματα είναι δύο: sex and money. Ό,τι δεν «δουλεύει» σε αυτούς τους τομείς θα δημιουργήσει ζόρι. Ίσως αποφασίσεις να αφήσεις πίσω σου τοξικές ερωτικές καταστάσεις, ίσως «κολαστείς» μέρες που ‘ναι από μια νέα ερωτική έλξη, ενώ θα πρέπει να αποφύγεις και το οικονομικό ρίσκο. Η ένταση θα είναι δεδομένη όποτε brace you self.

Ταύρος

Super full moon day today ακριβώς απέναντί σου, στον Σκορπιό, και «σεληνιάζεσαι» έντονα περνώντας από κόσκινο σχέσεις και συνεργασίες. Τα αίματα «ανάβουν» και οι αλήθειες βγαίνουν στην επιφάνεια. Ό,τι πάρει «αρνητικό βαθμό» ή διαπιστώνεις ότι «δεν σώζεται όση προσπάθεια κι αν κάνεις» θα απομακρυνθεί από τη ζωή σου. Ό,τι πάει καλά και σε γεμίζει μπορεί να εξελιχθεί στο επόμενο στάδιο, με σχέδια για το κοινό μέλλον. Αν είσαι single δε, μπορεί ο έρωτας «να σε χτυπήσει κατακούτελα» Μεγαλοβδομαδιάτικα! Για όσους έχουν γενέθλια αυτές τις μέρες, η επιρροή αυτού του φεγγαριού ισχύει για ολόκληρη τη γενέθλια χρονιά.

Δίδυμοι

Το πρώτο Supermoon του 2021 σε καλεί να αναδιοργανώσεις έτσι τη ζωή και την καθημερινότητά σου ώστε να αντλείς περισσότερη ευχαρίστηση και να μην ζεις μόνο για να δουλεύεις. Το παρασκήνιο και οι ανατροπές στα εργασιακά δεν μπορούν να αποκλειστούν, θα χρειαστεί όμως να αποφασίσεις προς τα που βαδίζεις από ’δω και κάτω. Θα φέρει επίσης χρήσιμες συνειδητοποιήσεις και σχετικά με το αυτοσαμποτάζ που κάνεις στην υγεία σου, μέσω της πρόχειρης διατροφής, της έλλειψης άσκησης και του κακού ύπνου, παρακινώντας σε να κάνεις μια νέα αρχή σε αυτό το κομμάτι.

Καρκίνος

Η Ροζ Υπερπανσέληνος στον Σκορπιό βγάζει τις ευαισθησίες σου στο κομμάτι των ερωτικών και σε θέματα που αφορούν στα παιδιά. Καινούργιες γνωριμίες σε «κολάζουν» αυτές τις Άγιες Μέρες, υπάρχει εξέλιξη και σχέδια για το κοινό μέλλον με τον σύντροφό σου σε μια ήδη «τσεκάρισμενη» σχέση, ακόμα και πλάνα για απόκτηση παιδιών ή, surprise-surprise, μια ξαφνική εγκυμοσύνη! Βέβαια, επειδή συμμετέχει και ο Ουρανός σε όλο αυτό, μπορεί να παίξει και το αντίθετο σενάριο για κάποιους, με την ανάγκη να γίνουν ξεκαθαρίσματα και να ειπωθούν πράγματα που πιθανόν να φέρουν καυγάδες ή και ρήξεις τόσο με το σύντροφο όσο και με κάποιον φίλο.

Λέων

Η Εβδομάδα των Παθών είναι εδώ το ίδιο και η σούπερ-Πανσέληνος στον Σκορπιό, που η αλήθεια είναι πως θα σου πέσει κομματάκι «βαριά», dear Leo. Δημιουργεί μια περίεργη κατάσταση στον ψυχισμό σου, ανασύροντας μνήμες από άλλες εποχές, από ανθρώπους που δεν είναι πια εδώ, ανακατεύοντας ευαίσθητα ζητήματα σχέσεων, συναισθήματα και «αγκάθια» ακόμα και από την παιδική ηλικία, κάνοντας το περιβάλλον ιδανικό για αντιπαραθέσεις και εντάσεις με γονείς, μέλη της οικογένειας και τον σύντροφό σου. Μπορεί πάλι μια χωροταξική ή επαγγελματική αλλαγή να είναι η αιτία όλης αυτής της αναστάτωσης. Σε κάθε περίπτωση φρόντισε να διατηρήσεις όσο μπορείς την ψυχραιμία σου, ρίχνοντας τους τόνους.

Παρθένος

Διάθεση να επικοινωνήσεις περισσότερο, να δεις κόσμο, αλλά να ανοιχτείς και συναισθηματικά φέρνει η πρώτη Υπερπανσέληνος της χρονιάς στον Σκορπιό. Το «συναισθηματικό μοίρασμα» δεν είναι το φόρτε σου αφού, σαν παιδί της λογικής, φοβάσαι να φανείς ευάλωτος και να δείξεις την πιο ευαίσθητη πλευρά σου. Τώρα όμως μπορείς να εκφράσεις οτιδήποτε σε τρώει προς το σύντροφο, τους φίλους, τους συγγενείς. Ενδεχόμενα κάποια παράπονα σου να ενοχλήσουν και ίσως να δημιουργήσουν κάποια ψιλοένταση μεταξύ σας, όμως αυτό δεν θα πρέπει να σε απασχολήσει ιδιαίτερα. Ίσως πάλι υπάρξει μια διαφωνία με κάποια άτομα λόγω διαφορετικών απόψεων πάνω σε ιδεολογικά, πολιτικά η και ζητήματα πίστης.

Ζυγός

Τα οικονομικά και τα ερωτικά σου μπορεί να σε απασχολήσουν αρκετά με τη σούπερ-Πανσέληνο στον Σκορπιό και να αποτελέσουν ίσως και εστία εντάσεων. Η οικονομική σου ασφάλεια μπορεί να κλονιστεί από ξαφνικά έξοδα, ενώ ο τρόπος που διαχειρίζεσαι τα χρήματα μπορεί να οδηγήσει σε καυγάδες με το ταίρι σου. Αποκαλύψεις που αφορούν στη σχέση σου και τις κινήσεις του συντρόφου σου, αλλά και η συνειδητοποίηση δικών σου αναγκών που δεν ικανοποιούνται μπορεί να φέρουν εξελίξεις ή ακόμη και το κλείσιμο ενός κύκλου. Ερωτικές επιστροφές από το παρελθόν γεμάτες ένταση δεν μπορούν να αποκλειστούν.

Σκορπιός

Σ’ εσένα έλαχε ο κλήρος να φιλοξένησεις το πρώτο ζόρικο super full moon για το 2021 ανήμερα Μεγάλη Τρίτη, φίλε Σκορπιέ. Ο «συναισθηματικός αναβρασμός» και η ψυχολογική πίεση που αισθάνεσαι σε κάνει να παίρνεις τα πάντα προσωπικά και να τα βλέπεις μέσα από το πρίσμα του συναισθήματος και όχι της λογικής, κάτι που μπορεί να σε κουράσει πολύ. Όλο αυτό «σκάει» κυρίως στο κομμάτι των διαπροσωπικών σου σχέσεων, όπου αντί για το τροπάριο της Κασσιανής, μπορεί σήμερα «να ψάλετε τον Εξάψαλμο in tono» με το ταίρι σου. Οι αποκαλύψεις που θα υπάρξουν πυροδοτούν την ανασφάλειά σου και φέρνουν την ανάγκη για ξεκαθαρίσματα και «αποδείξεις» αφοσίωσης και στήριξης με απότομο και ελεγκτικό τρόπο, κάτι που μπορεί να φορτίσει έντονα την άλλη πλευρά, δημιουργώντας κρίση στη σχέση σας. Το αντίθετο είναι επίσης μέσα στο παιχνίδι, με έναν κεραυνοβόλο έρωτα που ανατρέπει τα δεδομένα. Αλλαγές και πιέσεις θα υπάρξουν και στην επαφή με τους συνεργάτες σου.

Τοξότης

Μεγαλύτερη συναισθηματική αναστάτωση φέρνει η σούπερ-Πανσέληνος στον Σκορπιό, βάζοντας σε σε μια διαδικασία επανεξέτασης και απολογισμού. Θα χρειαστεί να κοιτάξεις μέσα σου και να κατανοήσεις τι χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος τόσο στα προσωπικά όσο και στα επαγγελματικά, προχωρώντας σε αλλαγές ή και τερματισμό τοξικών καταστάσεων που επηρεάζουν ακόμα και την υγεία σου. «Τράβα λίγο την πρίζα» και ξεκούρασε μυαλό και σώμα που τον τελευταίο καιρό κινδυνεύουν με «μπλακ αουτ», δίνοντας στον εαυτό σου χρόνο για να δει τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Η υγεία σου άλλωστε χρειάζεται προσοχή αλλά και αυξημένη φροντίδα και είναι ιδανική στιγμή για να ξεκινήσεις ένα πιο συστηματικό πλάνο διατροφής και άσκησης.

Αιγόκερως

Μεγάλη Τρίτη σήμερα και η Ροζ Πανσέληνος στον Σκορπιό φέρνει στο προσκήνιο θέματα ερωτικών, φιλικών και επαγγελματικών σχέσεων. Η διάθεσή σου για διασκέδαση και καλοπέραση είναι αυξημένη, μπορεί όμως να υπάρξουν ζητήματα με φιλίες που νιώθεις ότι ανακατεύονται «σαν την κακιά πεθερά» στα προσωπικά σου, ή λειτουργούν υπονομευτικά απέναντι σου. Ο ανταγωνισμός θα είναι έντονος τόσο στα επαγγελματικά, όπου μπορεί να φέρει αντιπαραθέσεις με συνεργάτες, όσο ενδεχομένως για μερικούς και με τον σύντροφο, όπου μπορεί να ανέβουν λίγο οι τόνοι παρά το κατανυκτικό κλίμα των ημερών. Από την άλλη «τα τυχερά» είναι μέσα στο παιχνίδι με απρόσμενες ερωτικές εξομολογήσεις από φιλικά πρόσωπα ή γνωριμίες όλο πάθος που σε ξεμυαλίζουν Μεγαλοβδομαδιάτικα!

Υδροχόος

Νιώθεις «στο πετσί» σου την ένταση της πολύ δυναμικής super full moon στον Σκορπιό, που επηρεάζει βασικά τον άξονα καριέρας-οικογένειας. Μια ξαφνική αλλαγή στον προγραμματισμό, στις αρμοδιότητες, στη θέση σου ή ακόμα και μια μετακόμιση σε άλλο μέρος ή στο εξωτερικό που σχετίζεται με τα επαγγελματικά μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στο σπίτι, χωρίς να σημαίνει ότι για μερικούς δεν θα υπάρξουν και σημαντικές ευκαιρίες εξελίξεις. Ίσως από την άλλη ένα οικογενειακό ζήτημα να είναι η αιτία της αναστάτωσης που σε επηρεάζει και στη δουλειά. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η ψυχολογική σου κατάσταση θα είναι πιο ευάλωτη αυτές τις μέρες, απόφυγε να μπλέξεις τα επαγγελματικά με τα προσωπικά αν θέλεις να γλιτώσεις τον εαυτό σου από περιττά «δράματα».

Ιχθύες

Αφυπνιστικά θα λειτουργήσει η Ροζ Υπερπανσέληνος στον Σκορπιό φίλε Ιχθύ, καθώς μέσα από κάποια εμπόδια που μπορεί να φέρει σε θέματα σπουδών και επαγγελματικών ή κάποιων ξαφνικών αλλαγών στη δουλειά και στα οικονομικά θα σε βάλει στη διαδικασία να επανεξετάσεις τις προοπτικές σου γαι το μέλλον. Το πρόγραμμα της καθημερινότητας θα είναι αρκετά πιεστικό και τα νεύρα σου μπορεί να σε φέρουν σε συγκρούσεις με το σύντροφο, τα αδέρφια ή τους φίλους during the Holy Week, όμως θα συμβεί ένα breakthrough στον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, σταματώντας το αυτοσαμποτάζ και καταπολεμώντας τις αναστολές που βάζουν φρένο στο δυναμικό σου. Αν είσαι ελεύθερος να αναμένεις και «ουρανοκατέβατες γνωριμίες» στα ερωτικά!

