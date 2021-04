Αιγόκερε, το κλίμα είναι πιο ευνοϊκό για να περάσεις όμορφα μέσα στη μέρα και να έρθεις σε επαφή με τον σύντροφό σου ή με φίλους

Κριός

Μεγάλη Δευτέρα today και κάποια χρήματα μπορεί «να αλλάξουν χέρια» και να μπουν στη δίκη σου τσέπη, ίσως όμως βγουν το ίδιο εύκολα για τις αγορές των ημερών. Συναισθηματικά είσαι μάλλον «στις κλειστές σου».

Ταύρος

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά και εσύ σαγηνεύεις τα πλήθη και το παίζεις «εύθυμη χήρα» με διάθεση για εξόδους, beaute και αγορές. The calm before the storm.

Δίδυμοι

Με περίεργη διάθεση σε βρίσκει η «Μεγάλη Δευτέρα - Covid edition No.2» αφού αν μείνεις μόνος σου θα στεναχωρηθείς με τα ψυχολογικά σου, αν όμως βρεις παρέα το πράγμα αλλάζει και θα έχεις όρεξη για full κουβεντούλα και κουτσομπολιό. Ευτυχία δηλαδή.

Καρκίνος

Αρκετά ανεβασμένος ερωτικά είσαι Μεγαλοδευτεριάτικα και προσπάθεις να βρεις χρόνο για’σενα και το ταίρι σου, έχεις όμως «ανταγωνισμό» από το παρεάκι σου ή τα παιδιά σου που σου κάνουν παράπονα.

Λέων

Είσαι μάλλον ήδη στο mood της αυριανής Πανσελήνου στον Σκορπιό, με το συναίσθημα να θολώνει επικίνδυνα το τοπίο και στα επαγγελματικά, η γοητεία σου όμως ακόμα «δουλεύει» οπότε χρησιμοποίησε την.

Παρθένος

Όρεξη για shopping therapy και βόλτες με φίλους έχεις σήμερα, ίσως όμως υπάρξει και ένα νέο ή μια εξέλιξη σε κάποιο νομικό σου ζήτημα που θα σε αναστατώσει.

Ζυγός

Το υπερκαταναλωτικό σου ένστικτο σε «τσιγκλάει» έντονα Μεγάλη Δευτέρα, μπορεί όμως να βγουν και απρόοπτα έξοδα που θα σε αναγκάσουν «να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη».

Σκορπιός

Τα συναισθήματα σου «φουσκώνουν» απότομα λόγω της επικείμενης ζόρικης Πανσέληνου στο ζώδιο σου αύριο. Η συναναστροφή σου με πρόσωπα που ξέρεις ότι μπορούν να σε «ανεβάσουν» μπορεί να λειτουργήσει λυτρωτικά, φτιάχνοντας το κέφι σου.

Τοξότης

Έχεις πολλή δουλειά Μεγαλη Δευτέρα, σε έχει πιάσει όμως αυτό το άγχος που σου βγαίνει σε βλακεία, κωλοβαρώντας ασύστολα ή χαζογελώντας μόνος σου σαν το βλαμένο χωρίς λόγο στη δουλειά. Και μη χειρότερα!

Αιγόκερως

Το κλίμα είναι πιο ευνοϊκό για να περάσεις όμορφα μέσα στη μέρα και να έρθεις σε επαφή με τον σύντροφο σου ή με φίλους, αποκαθιστώντας ίσως και κάποιες ψιλοπαρεξηγήσεις. Αξιοποήσε το γιατί από αύριο το πράγμα αλλάζει.

Υδροχόος

Μπαίνεις σιγά σιγά «στον χορό της αυριανής Πανσέληνου» και θες δεν θες θα χορέψεις, πλην όμως μπορεί να έχεις και ευχάριστες στιγμές στο σπίτι ή στη δουλειά ή να βρεις θετικές λύσεις σε ζητήματα ακίνητης περιουσίας σήμερα.

Ιχθύες

Το να δεις κόσμο και να βγεις εκτός σπιτιού μόνο καλό μπορεί να σου κάνει, καθώς παρ' όλη την «τρέλα» της καθημερινότητας θα μπορέσεις να πάρεις «διασκεδαστικές ανάσες», ακόμα και να διευρύνεις τον φιλικό σου κύκλο.

