Ζυγέ, ίσως σήμερα χρειαστεί να υψώσεις λίγο τη φωνή σου

___________

Κριός

Αν και η διάθεση σου είναι λίγο πεσμένη, ίσως και μελαγχολική, υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία στο να τακτοποιήσεις δουλειές και να κάνεις επικερδείς διαπραγματεύσεις στα επαγγελματικά σου, καθώς το μπλα μπλα σου δεν επηρεάζεται καθόλου μα καθόλου.

Ταύρος

Χρόνια Πολλά Ταυράκι! Τα φετινά σου γενέθλια σε βρίσκουν σε διαδικασία αλλαγών σε έναν η περισσότερους τομείς της ζωής σου και το μήνυμα είναι ένα: out with the old in with the new. Είναι κάτι που έχεις ανάγκη για να προχωρήσεις στο επόμενο στάδιο «ελεύθερος» απ’ ό,τι σε καταπιέζει καθώς το σύμπαν έχει για’ σένα μεγάλα σχέδια, πρώτα όμως πρέπει να υπάρξουν ορισμένες αναπόφευκτες αλλαγές, ιδιαίτερα για το 1ο και το 2ο δεκαήμερο, που θα λειτουργήσουν προς όφελος σου.

Δίδυμοι

Το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας με μια ομάδα ατόμων μικρότερης ηλικίας μπορεί να σου δώσει ένα «μπουστάρισμα δημιουργικότητας» που θα σε βοηθήσει να πας τη δουλειά σου παραπέρα, ενώ μια συμβουλή ενός καλού φίλου θα επηρεάσει καταλυτικά τις αποφάσεις σου για ένα οικονομικό σου ζήτημα.

Καρκίνος

Η κυκλοθυμία που βιώνεις δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο και να καθυστερήσει τις επαγγελματικές σου επιδιώξεις, καθώς σήμερα μπορεί ακόμα και να πέσουν υπογραφές στα επαγγελματικά, όποτε make your moves now!

Λέων

Είσαι λιγάκι κουρασμένος σήμερα, χρειάζεται όμως να τρέξεις μέσα στη μέρα για διαφορά, ενώ μια αίτηση για κάποιο επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό ζήτημα χρειάζεται πολύ χαρτούρα, την οποία και πρέπει να ετοιμάσεις.

Παρθένος

Θα χρειαστεί να ασχοληθείς με ορισμένα οικονομικά ζητήματα της επιχείρησης σου ή του συντρόφου σου σήμερα, διευθετώντας εκκρεμότητες που έχουν μαζευτεί, απόφυγε όμως τη γκρίνια και τα παράπονα του τύπου «γιατί όλα πρέπει να περάσουν απ’ το χέρι μου;!».

Ζυγός

Ίσως χρειαστεί να υψώσεις λίγο την γλυκιά φωνούλα σου, κάτι που φυσικά δεν συνηθίζεις, για να τελειώνει επιτέλους μια δουλειά στα επαγγελματικά και θα διαπιστώσεις ότι αυτό φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα, ξεκαθαρίζοντας αμέσως τα πράγματα Ζυγέ μου. Είδες, κάτι έμαθες και σήμερα.

Σκορπιός

Θετική μέρα η Δευτέρα για να στείλεις βιογραφικά αν βρίσκεσαι στη φάση αναζήτησης δουλειάς, θα χρειαστεί όμως να κινηθείς γρήγορα και να τελειώνεις με εκκρεμότητες στην ήδη υπάρχουσα, γιατί όσο προχωράμε προς την Παρασκευή το πράγμα γίνεται «τζιζ» στις επαγγελματικές σου συνεργασίες.

Τοξότης

Σου βγαίνει μια τσαχπινιά και μια διάθεση για περισσότερο φλερτ ακόμα και μέσα στο περιβάλλον της δουλειάς σήμερα, κάτι που μπορεί να σε ανεβάσει ενεργειακά αλλά και να τονώσει την ψυχολογία σου.

Αιγόκερως

Η Δευτέρα ξεκινά με μια εύνοια στη διευθέτηση κληρονομικών ζητημάτων αφού φαίνεται πως μπορεί να υπάρξει συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, αν και εσύ δείξεις φυσικά την ανάλογη προσαρμοστικότητα.

Υδροχόος

Ενώ έχεις πολλή δουλειά θα έχεις την τάση να χαζομεράς την περισσότερη ώρα ή να μιλάς με τις ώρες στο τηλέφωνο «με τον έτσι» ή τον κολλητό σου. Μην σπαταλάς τον χρόνο σου γιατί τα πράγματα ζορίζουν όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο.

Ιχθύες

Καλή μέρα για να τακτοποιήσεις οφειλές και χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες καθώς και να κοιτάξεις τα λογιστικά της εταιρίας σου, βέβαια το μυαλό σου «θα κόβει βόλτες» σε ερωτικά ζητήματα ή θέματα που αφορούν τα παιδιά, φρόντισε όμως πρώτα να τελειώνεις με τα αυτά τα βαρετά.

athensvoice.gr